Éjszaka a házban filmkritika

Hogyan reagál egy alapvetően szkeptikus ember a természetfelettire és a megmagyarázhatatlanra? Részben ezt boncolgatja a legújabb kritikánk tárgyát képező alkotás, melyet leginkább a pszichológiai horror műfajába sorolhatunk.

A filmet részben David S. Goyer produkciós cége készítette, aki forgatókönyvíróként már számos sikeres alkotáshoz adta a nevét, úgymint a Dark City, a Blade és a Sötét Lovag trilógia, Az Acélember vagy a Batman vs. Superman. Sőt Goyer a videojáték-iparban is több alkalommal működött közre olyan AAA kategóriás címekben, mint a Call of Duty sorozathoz tartozó Black Ops, Black Ops II és a Black Ops Cold War.Ám ha ez még nem volna elég, a jónevű és igen felkapott színésznő, Rebecca Hall (Vicky Christina Barcelona, Tolvajok városa, Vasember 3.) főszereplőként és executive producerként is szerepet vállalt, tehát alaposan elkötelezte magát a produkció mellett. Kétségtelen hát, hogy több meghatározó név látott fantáziát a filmben, és annyi bizonyos, hogy

Férje önygilkossága után Beth (Rebecca Hall) igyekszik rájönni, mi történhetett

Férje, Owen (Evan Jonigkeit) váratlan halála után Beth (Hall) egyedül marad a tóparti házban, melyet a férfi épített. A gyászoló nő hamarosan kénytelen rájönni, hogy nem egészen ismerte azt az embert, akivel együtt élt: miközben az emlékek rabságában vergődve kutakodik Owen holmijai között, olyan titkokat fedez fel, melyek láttán egyre több kétség gyötri tizenöt éves házasságukkal kapcsolatban.Ráadásul a házban és környékén kísérteties látomásoknak lesz a szemtanúja, melyek fokozatosan kikezdik amúgy is kissé törékennyé vált idegállapotát. Az aggódó barátnő, Claire (Sarah Goldberg) és a segítőkész szomszéd, Mel (Vondie Curtis-Hall) azonban hiába igyekszik megóvni Beth lelkét és mentális egészségét, a nő mindenáron ki akarja deríteni elhunyt férje titkát, mielőtt hátrahagyja az őt kísértő házat és emlékeket.

Claire (Sarah Goldberg) az egyetlen, akivel Beth megosztja furcsa tapasztalatait

A felütés alapján az Éjszaka a házban könnyen tipikus horrornak tűnhet: adott egy elhagyatott ház egy tó partján, ami egyfelől idillikus, másfelől viszont nagyon magányos és adott esetben igen félelmetes környezet. Tény, hogy a produkció részben valóban él a műfajhoz tartozó filmek immár megszokottnak számító eszköztárával, de azért szerencsére nem viszi túlzásba az ijesztgetést.(ezt hívják az angolban mind games-nek), amit nem kevés sikerrel művel. Ráadásul azon ritka horrorok egyikével van dolgunk, mely nem csupán érzelmileg, hanem intellektuálisan is képes megmozgatni bennünket.Ehhez a kulcsfigura nem más, mint a főszereplő, hiszen szinte mindvégig az ő szemein keresztül (azért nem szó szerint) követjük az eseményeket.

Mel (Vondie Curtis-Hall) sem örül annak, hogy Beth férje titkai után kutat

Tanítónő lévén Beth maga is intellektuális alkat, aki nem hisz a túlvilágban. Eme hitét - vagy, ha úgy tetszik, annak hiányát - erősíti meg a nő háttérsztorija, miszerint tizenéves korában egy baleset után néhány perce a klinikai halál állapotába került, ott azonban nem tapasztalt semmi olyan pozitív élményt vagy "megvilágosodást", mint amiről már sokan beszámoltak., és még némi fekete humort is megcsillogtat, ami igencsak jól áll neki. (Ebből mondjuk nem kapunk túlságosan sokat, mivel inkább a drámai és a misztikus vonalra került a hangsúly.) Hall egyes jelenetekben egészen kiváló alakítást nyújt, ám összességében sem lehet panaszunk a teljesítményére, teljesen el tudja adni a kétségek közt vergődő, gyászoló és zavarodott feleséget.

A voodoo sokkal ijesztőbb formája, amikor nem videokártya

Ehhez természetesen maga a narratíva is nagymértékben hozzájárul, ami egy idő után komoly kétségek között hagyja az embert, vajon mi az, ami csupán álom, és ehhez képest mi lehet a valóság. Egy ilyen alkotásnál úgyszintén kulcsfontosságú, mennyire képes a forgatókönyv fenntartani és fokozni a feszültséget.Ez alapvetően még sikerül is neki, ugyanez azonban nem feltétlenül mondható el a nézői kétkedés felfüggesztésének biztosításáról - minél tovább haladunk ugyanis a történetben, annál teátrálisabb és kevésbé hiteles a cselekmény. Ennek megfelelően, miáltal a látottak értelmezése is meglehetősen szubjektívvé válik.

Míg az elején leginkább olyan kérdéseket vet fel bennünk a produkció, hogy hogyan dolgozzuk fel a gyászt, vagy hogy létezik-e a túlvilág, jómagam végül leginkább már csak azon gondolkodtam, ki volt az valójában, aki kísértette Beth-t, illetve hogy Rebecca Hall azért vállalt-e akkora szerepet a filmben, mert vallásos, vagy legalábbis hisz az ilyesmiben, vagy csak mert úgy érezte, ez egy remek lehetőség számára egy kiemelkedő alakításra?Ha a kissé vad és kaotikus befejezéstől eltekintünk, félretéve a szimbolika lehetséges értelmezéseit, és sokkal inkább a szereplők viszonyára koncentrálunk, akkor, ami számos tanulsággal szolgál az emberi természettel kapcsolatban. Annak ellenére tehát, hogy a végén maradnak kérdések az ember fejében, mindenképpen elgondolkodtató filmről beszélhetünk, mely egyúttal úgy másfél óra erejéig képes elegendő borzongást biztosítani számunkra.