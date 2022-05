Doctor Strange az őrület multiverzumában filmkritika

Miután a kedvenc Marvel-szuperhőseinkből álló Bosszúállók-csapatnak leáldozott a Thanos elleni küzdelemre pontot tevő Végjátékban, a Kevin Feige által dirigált MCU új irányt vett, melynek célja alapvetően nem más, mint a multiverzum. Ez lényegében azt jelenti, hogy a különféle világok között nyíló, interdimenzionális kapuk szabad átjárást biztosítanak az alternatív valóságok, illetve azok lakói között.

A multiverzumnak ezáltal megvan az az előnye, hogy különösebb fennakadás vagy magyarázkodás nélkül, miáltal az MCU gyakorlatilag korlátok nélküli játszóterévé válhat. Ráadásul ugyanazon karakterek alternatív verzióinak bemutatása előtt is teret enged, ami még izgalmasabbá teszi a potenciális fordulatok lehetőségét.A címben hivatkozott őrület tehát - a különböző univerzumok által képviselt szörnyűségeken túlmenően - abból származik, hogy az egyes szereplők önmaguk olyan változataival kénytelenek szembenézni, amelyek adott helyzetben radikálisan eltérő, mondhatni "őrjítő" döntéseket hoznak, és szinte elképzelhetetlen tettekre ragadtatják magukat a megszokott alteregójukhoz képest.Mindebből már kaphattunk némi ízelítőt az olyan, a Disney+ streaming platformon bemutatott sorozatoknak köszönhetően, mint a WandaVision, a Loki vagy a Mi lett volna, ha...?, de a Pókember: Nincs hazaút c. moziban is központi szerep jutott a multiverzumnak.

Stange (Benedict Cumberbatch) és Wong (Benedic Wong) védelmébe veszi a különleges képességgel bíró Americát (Xochitl Gomez)

Az Őrület multiverzumában néhány hónappal az utóbbi eseményeit követően veszi fel a fonalat, melyben Doctor Strange-nek (Benedict Cumberbatch) és szövetségeseinek szembe kell nézniük egy, a multiverzumból érkező fenyegetéssel. Van ugyanis egy látszatra átlagos lány, America Chavez (Xochitl Gomez), aki képes kaput nyitni az egyes univerzumok között, miáltal igencsak veszélyes lényeket enged szabadjára.A veszély elhárításához Strange egyik régi bajtársa, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) segítségét kéri. Miután azonban a nő gyakorlatilag mindent elveszített a világ megmentéséért folytatott háborúskodás közepette, erősen kétséges, mennyire lehet rá számítani egy újabb akció során.Mindennek tetejébe Strange egykori szerelme, Dr. Christine Palmer (Rachel McAdams) hozzámegy egy másik pasihoz, amit hősünk a látszat ellenére igen nehezen tud megemészteni. Miközben Strange igyekszik megfejteni a multiverzum titkait és elhárítani a fenyegetést, saját félelmeivel és kudarcaival is kénytelen szembenézni...

Christine Palmer (Rachel McAdams) esküvőre készül, csak épp nem Strange-dzsel

Ennél többet viszont nem árulhatok el, mert idejön Kevin Feige a Disney ügyvédeinek teljes hadseregével, hogy leharapja a fejemet...

Annyi talán már a fentiek alapján is sejthető, hogy erősen. A sztori alapvetően a címszereplő sorsfordító döntései körül forog, aki bemutatkozó filmje óta itt megy keresztül a legnagyobb jellemfejlődésen. Doctor Strange méretes egója és önbizalma alaposan megrendül, amikor kénytelen szembenézi az univerzum és önmaga alternatív változataival, amelyeket az alkotók időnként valóban ötletesen használtak fel a karakter továbbépítésére.Ám fontos szerephez jut Wanda alias Skarlát Boszorkány is, aki szintén egy nagy hatalommal bíró Bosszúálló, lévén képes megváltoztatni maga körül a valóságot. Számára a történet a WandaVision eseményei után folytatódik - aki látta a sorozatot, az tudja, hogy a trailer és a hivatalos szinopszis csupán apró, ám többnyire kevésbé lényeges momentumokkal van tele, miközben a konfliktus valódi forrása nagyon is nyilvánvaló.

Skarlát Boszorkány (Elizabeth Olsen) nagy hatalom felett rendelkezik, ám igencsak érzékeny típus

A film komoly mondanivalójához meglehetősentársul, és az egészen biztosan előnyére válik a produkciónak, hogy időről időre képes valami váratlant húzni. Ennek következtében garantáltan részünk lesz néhány vicces, máskor viszont inkább bizarr meglepetésben, ami ízléstől és vérmérséklettől függően vagy bejön valakinek, vagy kevésbé.Miután az első rész rendezője, Scott Derrickson a szokásos "kreatív nézetkülönbségekre" hivatkozva visszalépett, a helyére az a Sam Raimi került, aki korábban az első Pókember-trilógiát dirigálta, tehát szintén komoly gyakorlattal rendelkezett a szuperhősfilmeket illetően. Ráadásul a horror terén is jelentős tapasztalattal bírt, ami jól jöttforgatása során.Vagyis borzongásban, kalandban és látványban sem kell hiányt szenvednünk a produkció megtekintése során. Ennek ellenére azt kell mondjam, Az őrület multiverzumában távolról sem az a közönségfilm, mint amilyen a Pókember-trilógia vagy éppen a néhány hónapja átütő sikerrel bemutatott Nincs hazaút volt.

Na, ez tényleg Strange!

Az elején ugyan még itt is röpködnek a Marvel moziktól megszokott, laza poénok, később azonban jóval komorabbra és horrorisztikusabbra vált a hangvétel. Mindazonáltal a horrornak ez esetben legalább akkora hangsúly helyeződik a pszichológiai, mint a vizuális vonatkozásaira. Közben viszont a magam részéről többször is azt éreztem, hogy az alkotók nem használták ki eléggé a multiverzumban rejlő, lényegébenTény, hogy egy felettébb érdekes és a maga módján szórakoztató stílusegyveleggel van dolgunk, amire egy sajátos műfaji kitérőkéként tekinthetünk az MCU-ban. Mindez azonban a korábbi filmek stílusának ismeretében igencsak furcsának (mondhatni valóban-nek) hat, ezértLehet, hogy egyeseknek nagyon bejön majd, számomra azonban inkább volt egyfajta kuriózum, ami többféle összetevőből kevert ki valamit, hogy azután nyakon öntse némi horrorral, a végeredményt viszont nem mondanám igazán átütőnek vagy netán korszakalkotónak.

Mordo (Chiwetel Ejiofor) saját elképzelésekkel bír a mágusok rendjéről

Az viszont egyértelmű pozitívumként értékelhető, hogy a kiegészítő sorozatok megtekintésének hiánya nem feltétlenül válik hátránnyá az érthetőségben és az élvezhetőségben. A film alapvetően sokkal inkább igényli a korábbi Marvel mozik tartalmának ismeretét, mint a sorozatokét - az utóbbiak ugyanis leginkább kimerülnek néhány utalásban, míg a karakterek életútjával csak az lehet tisztában, aki látta a korábbi Bosszúállók filmeket.És hát ne feledkezzünk meg arról asem, hogy a Marvel-féle multiverzum még számtalan izgalmas, vicces vagy éppen ijesztő találkozást tartogathat számunkra, amit az alkotók immár a mozivásznon is teljes mértékben ránk szabadíthatnak. Hiszen lényegében megnyílt az út az összes Marvel-karakter potenciális összeeresztése előtt (már akiknek a jogait nem valamelyik másik, kevésbé együttműködő stúdió birtokolja).Ám mivelhogy a Sony nagyon is partnernek bizonyult, a Fox-ot pedig megvette a Disney, rajtuk kívül legfeljebb elvétve vannak más szuperhősök, akik érintettek, így gyakorlatilag lehetővé vált Kevin Feige és alkotótársai számára, hogy akár az X-Men vagy a Fantasztikus Négyes gárdáját is egy filmben szerepeltessék a régi-új Bosszúállókkal. Vagyis a Marvel-helyzet a mozikban a jelek szerint a közeljövőben nemhogy csillapodna, hanem sokkal inkább fokozódik...