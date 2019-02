Dermesztő hajsza filmkritika

Liam Neeson immár sokadik kései akciófilmjével jelentkezik a mozikban, ami azért ennyi idő után, valljuk be, kezd egy icipicit unalmas lenni. Éppen ezért jogos a kérdés, vajon miért érdemes még ezt is megnézni, akad-e valami, ami kiemeli a nagy átlagból? Nos, a Dermesztő hajsza nem igazán thriller, mint inkább fekete komédia - az alkotói legalábbis annak szánták. Valójában Az eltűnés sorrendjében című, 2014-es norvég bosszúfilm remake-jével van dolgunk, némi csavarral a stílus tekintetében.

Nels Coxman (Laim Neeson) szeret vadászni, de eddig állatokra szakosodott

Dermesztő hajsza előzetes



A produkcióhoz egyébként egy friss botrány kötődik, ami adott esetben akár kiváló reklámként szolgálhat. Neeson elmesélt ugyanis egy történetet a fiatalkorából, amikor bosszúból meg akart ölni valakit, aki történetesen fekete volt. A veterán színész hiába tette hozzá, hogy a reakciója helytelen volt, és már megbánta, a szélsőségesen liberális tábor azonnal kikérte magának a dolgot, így a Dermesztő hajsza vörös szőnyeges premierjét a főszereplővel végül kénytelenek voltak lemondani. De jó marketing ide vagy oda, vajon mennyire képes eladni a film önmagát?A Colorado-i sziklák között található síközpontban, a Kehoe nevű kisvárosban Nels Coxman (Neeson) az, aki hókotrójával biztosítja a közúti összeköttetést a külvilággal. Az alapvetően szerény férfi igazi mintapolgár, fontos és megbízható ténykedéséért még az Év Polgára címet is megkapja a kis közösségtől.Amikor azonban a helyi reptéren dolgozó fia, Kyle (Micheál Richardson) váratlanul gyilkosság áldozata lesz, Nelst azzal vádolja a felesége, Grace (Laura Dern), hogy nem is ismerte a fiát igazán, aki valójában a drogtúladagolásba halt bele. A megrendült apa azonban biztos benne, hogy Klye sohasem kábszerezett, ezért nyomozni kezd az ügyben.A szálak végül a Viking becenéven futó drogbáróhoz, Trevor Calcote-hoz (Tom Bateman) vezetnek, aki nem nézi jó szemmel, hogy embereinek egymás után nyoma vész. Miközben Nelst csak a bosszú élteti, a történetbe egy rivális drogbanda, a Fehér Bika (Tom Jackson) által vezetett indián kompánia is bekapcsolódik. Az egyébként unalmas városka nyugalmát megzavaró droghárorú láttán a rend lelkes őre, a fiatal Kim Dash (Emmy Rossum) nem győzi kapkodni a fejét - de vajon képes lesz gátat vetni az események egyre eldurvuló láncolatának?

Grace (Laura Dern) gondoskodik férje eleganciájáról a díjátadón

A koncepció tehát igencsak ígéretes és reménykeltő, legalábbis ami az alapszituációt illeti. A film kőkemény drámaként indul, melynek központi kérdése az, hogyan lesz gyilkos olyasvalakiből, aki korábban még sohasem ölt embert, sőt békés mintapolgár volt. Ráadásul annak kibontásában is volt nem kevés potenciál, hogy az elharapózó indulatok hogyan válnak egyre kezelhetetlenebbé, ahogyan egyre több ember enged az erőszaknak az egyébként elhagyatott és eseménytelen vidéken.A Dermesztő hajsza azonban távolról sem egy Wind River, ami egy idő után teljesen nyilvánvalóvá válik a film megtekintése közben. Nem tudom, kinek a döntése volt, hogy a remake fekete komédia legyen, az viszont tény, hogy a lassú, nyomasztó és feszültséggel teli kezdés után fokozatosan egyre komolytalanabbra veszi a figurát. Ez nem egyszer meglehetősen abszurd sőt morbid helyzeteket eredményez, a fekete, szatirikus humor azonban kezdetben általában ül és alapvetően nem stílusidegen, ezért a dolog működőképes.

Kim Dash felügyelő (Emmy Rossum) nehezen tudja hová tenni a városban történteket

A baj az, hogy a narratíva végül már teljesen túlzásba viszi a komolytalanságot, ezért még a drámai szálat, de még magát a cselekményt sem igen lehet benne komolyan venni. Ami kezdetben a bosszúról szólt, és látszólag igencsak sokat foglalkozott a helyzet pszichológiai vonatkozásaival, az később mindinkább elszakad a realitástól, és inkább csak a geg- és poéngyártásra fókuszál.Végül már a karakterekkel és a jellemfejlődéssel sem igazán törődtek az alkotók, miáltal az eredmény egy erősen burleszkbe hajló, furcsa stílusegyveleg. A fekete humor és a szatirikus elemek mellett a film szándékosan eltúlzott erőszakkal operál, ami aligha a naturalista ábrázolásmód eszköze, sokkal inkább a groteszk szórakoztatásé.Az egész olyan benyomást kelt, mintha az alkotók nem igazán tudták volna eldönteni, mit akarnak, a lényeg, hogy a maga sötét módján humoros legyen. Ettől lehet ugyan, hogy egyre viccesebb, ugyanakkor egyre hiteltelenebbé válik az egész, a végére pedig már tényleg leginkább egy bohózatra hasonlít. A film ugyanakkor valamelyest a mostanában készült Liam Neeson-féle akciómozik elé is görbe tükröt állít, ahol már egyre hihetetlenebb volt, ahogyan a színész által alakított, öregedő figurák rendre simán legyakták jóval fiatalabb ellenségeiket.

A Viking (Tom Bateman) és a Vadász végre farkasszemet néznek

Hogy a Dermesztő hajsza paródia lenne? Nem egyértelmű, de akár még úgy is tekinthetünk rá, hogy egyfajta üdítő színfolt a szinte egy kaptafára készülő akció-thrillerek sorában. Mindenesetre az, aki bírja az ilyesmit, és kevésbé zavarják a narratíva hiányosságai vagy a stílusok aránytalan keveredése, biztosan jól fog szórakozni. Mindazonáltal kíváncsian várjuk, mi lesz Liam Neeson következő főszerepe...