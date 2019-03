Családi bunyó filmkritika

Pankráció. Hogy mennyi benne a ráció? Ha valaki szereti a műbunyót, akkor talán sok. Hogy lehet-e rá építve jó filmet csinálni? Nos, Darren Arronofsky egyszer már megmutatta a kritikai és közönségsikert aratott A pankrátorral, hogy lehet. Hogy lehet-e belőle szórakoztató mozit készíteni? Nos, Stephen Merchant angol komikus, író-rendező ezzel is megpróbálkozott, és összességében egy egész vicces, ugyanakkor elgondolkodtató alkotással rukkolt elő, melyhez Dwayne "The Rock" Johnson nem csak az arcát, de még a pénzét is adta.

Egy ilyen család láttán még A Szikla is el tudja veszíteni a fejét

Családi bunyó előzetes



A Családi bunyó egy megtörtént eseményeken alapuló, életrajzi jellegű film, melyhez a 2012-esc. dokumentumfilm szolgáltatta az alapot. Azon mondjuk aligha lehet csodálkozni, ha eme művet kis hazánkban nem túl sokan látták, lévén a pankráció sokat kritizált műfaja mifelénk közel sem annyira ismert és népszerű, mint balra át, a tengerentúl. De javaslom, most az egyszer próbáljuk meg félretenni ellenérzéseinket, és vizsgáljuk meg a témát egy picit közelebbről - már csak azért is, mert ennél könnyedebb stílusban tálalva nemigen fogunk találkozni vele.A 2000-es évek elején az angliai Norwich-ben a jó útra tért bűnöző, Ricky Knight (Nick Frost) és felesége, Julia (Lena Headey) a pankrációban látják a kitörési lehetőséget, ezért gyerekeiket, a nagy WWF rajongó Zak-et (Jack Lowden) és kishúgát, Saraya-t (Florence Pugh) sem éppen igyekeznek eltéríteni a "sportágtól". A család egészen addig együtt lép a ringbe kisebb helyi rendezvényeken, amíg Zak és Saraya esélyt nem kap rá, hogy felvételt nyerjen a WWE, azaz az első számú pankrációs szervezet kötelékébe.Az innentől kezdve Paige művészéven futó lány és bátyja azonban teljesen máshogy éli meg a nagy lehetőséget, lassan korábbi egészséges rivalizálásuk is kezd megváltozni. S bár a rajongott ikonnal, a Szikla azaz Dwayne "The Rock" Jonhson-nal való véletlen találkozásuk még elszántabbá teszi őket álmuk valóra váltásában, az események nem egészen úgy alakulnak, ahogyan elképzelték. Paige és Zak kapcsolatának komoly próbát kell kiállnia, mint ahogy az egész családnak is...

Saraya (Florence Pugh) és Zak Knight (Jack Lowden) testvérekként tolják a ringben

Ahogy azt már Hollywoodtól megszoktattuk, természetesen itt sem kapunk pontról pontra mindent akkurátusan bemutató életrajzot, sőt a valósághoz képest nagyobb ferdítésekkel is találkozunk a drámai és egyéb hatás növelése érdekében. Igazából a Szikla és Paige még csak nem is találkoztak azelőtt, hogy a lány befutott volna, de egy ilyen ütős jelenetet - ami mellesleg tényleg poén - nyilván nem lehetett kihagyni a mozgóképes adaptációból.Noha a film - a téma ismeretében nem túl meglepő módon - nem éppen intellektuális mozzanatok sorával indít, a későbbiek során azért bőven találhatók benne finomabb gegek és egy kicsit az agyunkat is megdolgoztató párbeszédek. A Családi bunyó egyszerre dráma és vígjáték, és el kell ismerni, a kettő között a játékidő nagy részében egészen jól sikerül egyensúlyoznia.A középpontban lényegében az amerikai álom brit verziója áll, vagyis hogy egy "szürke kisegér", aki a szigetország egy kevésbé frekventált helyén született, hogyan válhat sztárrá a világ legnagyobb színpadainak egyikén.

Dwayne Johnson (és tényleg) mindig kész néhány jó tanáccsal

Az átlagosságon való felülemelkedésnél azonban jóval többről szól a történet - vannak ugyanis, akik számára a pankráció jelenti a kitörési lehetőséget a nincstelenségből és a bűnözésből, mint azt a szülők példája mutatja. Emellett persze kikapcsolódásként ugyanolyan fontos azok számára, akik igazán értékelni tudják: mint ahogy Paige is megfogalmazza a filmben, a pankráció számára többek között az eszképizmus eszköze, időnként biztosítva a kiszakadást a szürke és nehéz hétköznapokból.Tény, hogy a sokak által lenézett "sportággal" szemben gyakori előítélet, hogy elsősorban a kevésbé intellektuális emberek kedvence, ettől azonban még korántsem olyan könnyed gyerekjáték, mint amilyennek látszik. Ugyanis a pankráció ugyanúgy a show business része, mint mondjuk a profi box, a színészkedés, a cirkuszi vagy a koncertfellépés, ami egy meglehetősen embert próbáló gépezet.

Morgan mester (Vince Vaughn) őszintén megmondja, ha valakiből nem lehet sztár

A néhány szerencsés kiválasztottnak keményen meg kell dolgoznia azért, hogy sikeres lehessen, ami viszont csak úgy lehetséges, ha rendelkezik valami "plusszal", ami miatt a közönség kíváncsi rá. Ha azt nem képes (re)produkálni, akkor a sztárkarriernek is annyi - és ebből a szempontból a Családi bunyó abszolút reálisan mutatja be a show business könyörtelen világát.A produkció további érdeme, hogy sikeresen rávilágít a pankrátorokkal, modellekkel, pomponlányokkal és hasonlókkal szembeni előítéletekre, amelyek egyrészt nem minden esetben megalapozottak, másrészt alaposan el tudják torzítani a valóságot. Ennek ellenére az alkotóknak sikerül elérniük, hogy a néző együtt tudjon érezni a szereplőkkel, illetve úgyszintén dicséret illeti őket azért, hogy többé-kevésbé elkerülik a szokásos kliséket.A filmnek tehát kétségkívül nagy szíve van, amivel mondhatni képes eladni magát. A gond az, hogy végül is nem derül ki, a sorsdöntőnek beállított meccsből mennyi a véletlen és mennyi a megrendezett történés, ami azért nem keveset von le az egész narratíva őszinteségéből.

Julia (Lena Headey) és Ricky Knight (Nick Frost) szép jövőt remél a gyermekeinek

Ráadásul a Családi bunyó le sem tagadhatná, hogy a jellemzően liberális Hollywood újabb produktumáról van szó, ami ez esetben még a pankrációt elutasítókat is meg akarja téríteni. Ki hiszi el például, hogy Zak párjának abszolút konzervatív beállítottságú szülei a történet végére a magamutogató műbunyó kvázi legnagyobb rajongóivá válnak?Az mondjuk egy dolog, hogy a film úgy állítja be a WWE-t, mintha a bunyózás non plus ultrája lenne, viszont amellett is szó nélkül elmegy, hogy az amerikai álom immár egy meglehetősen elcsépelt, idejétmúlt fogalom. A narratíva szerint érdemes a végsőkig küzdeni érte - azzal azonban már nem foglalkozik, hogy a legtöbb ember számára sosem adódik hasonló lehetőség, legyen szó akár pankrációról, akár bármi másról. Mindenkiből sohasem lehet sztár vagy milliárdos, ugyebár...

Megnyúzlak, te ribanc! Csak haggyad má...

Kedves Hollywood, fel kéne már fogni végre, hogy ha eddig nem szerettem a spenótot, akkor ezután sem fogom. És ezt jobb, ha tiszteletben tartod. A saját érdekedben.

Mindazonáltal a család már kissé elcsépelt, ám még mindig aktuális fontossága mellett szimpatikus módon tesz hitet a produkció, ami alapvetően tanulságos és szórakoztató, ám igencsak rétegfilm, mivel nem mindenkinek veszi be a gyomra az ilyesmit. Még ha az álomgyár szeretné is szépen, egy szókimondó komédia külsőségeibe becsomagolva, Dwayne Johnsonnal reklámozva lenyomni a torkán.