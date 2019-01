Creed II. filmkritika

Sylvester Stallone láthatóan mindent megtesz azért, hogy sikerrel adja át a Rocky stafétabotját az utókornak. Ez minden bizonnyal nem véletlen, mivel alapvetően ennek a figurának köszönheti ismertségét és nagyívű álomgyári karrierjét, ezért az nyilván igencsak közel áll hozzá. Miután a széria 2006-os Rocky Balboa című, hatodik részében tanúi lehettünk a címszereplő utolsó profi bokszmeccsének, a három évvel ezelőtt bemutatott Creedben már az új generációt képviselő Adonis Creed (Michael B. Jordan) edzőjeként és mentoraként láthattuk viszont.

Adonis (Michael B. Jordan) és Rocky (Sylvester Stallone) kapcsolata próbára tétetik

A filmet a közönség és a szakma egyaránt nagy lelkesedéssel fogadta, lényegében a Rocky-hoz írt szerelmes levélként interpretálva azt. A folytatás - legalábbis amíg Stallone bírja erővel és a stúdió támogatásával - természetesen borítékolt, legfeljebb azt nem annyira egyszerű kitalálni, mi jelenthet még kellő kihívást a jó öreg bajnoknak és mentoráltjának, ami nem fullad az önismétlés unalmába. A Creed II. erre tesz kísérletet, és azt kell mondjam, hogy alapvetően sikerrel veszi az akadályokat.Miután megszerzi a WBO nehézsúlyú világbajnoki övét, Adonis immár befutott sztárnak számít a profi boksz világában. Ekkor azonban feltűnik a színen Viktor Drago (Florian Munteanu), annak az Ivan Drago-nak (Dolph Lundgren) a fia, aki harminchárom évvel korábban elvette Adonis apjának, Apollo-nak az életét a ringben.Hősünk már csak a személyes érintettség okán is elfogadja a kihívást, Rocky (Stallone) azonban éppen emiatt nem hajlandó felkészíteni őt a mérkőzésre. Ráadásul Adonis megtudja, hogy barátnője, Bianca (Tessa Thomspon) gyermeket vár, ami bármekkora örömhír mindkettejük számára, egyelőre nem volt betervezve.A címe megvédésére kényszerülő bajnok végül néhai apja edzőjének fiát kéri fel arra, hogy segítsen felkészülni a média által alaposan felhypeolt meccsre. A múltban történtek azonban ott lebegnek mindannyiuk feje felett, és ezúttal még Rocky sincs mellette a nehéz pillanatokban.

Ivan (Dolph Lundgren) és Viktor Drago (Florian Munteanu) a világbajnoki övre pályázik

Egy jó boksz, illetve bármilyen sportfilm titka a szív, és ezt a veterán Sly is nagyon jól tudja, ezért még mindig beleteszi szívét-lelkét a forgatókönyvírásba. Nyilvánvalóan nem ő a legjobb író a világon, de azért e téren is akadtak szép sikerei hosszú pályafutása során, így tapasztalatait és rutinját újfent kamatoztatni tudta a Creed II. társírójaként.A szereplők dilemmái és érzései remekül átjönnek a párbeszédekből, a humanitás, az egyes események emberi vonatkozásai végig áthatják a narratívát. Stallone és Lundgren - immár edzőkként való - találkozása eredményez néhány nosztalgikus, eléggé erős pillanatot, tehát a generációs téma, a múlt történéseinek, illetve örökségének nemzedékeken átívelő hatástanulmánya alapvetően most is működik.

Bianca (Tessa Thompson) bízik szerelmében, de aggódik is érte

Mindazonáltal a Creed II. sok újdonságot már nem tud mutatni a szériában, így nagy meglepetésekre és fordulatokra nem lehet számítani. A kihívás és elfogadás szisztémája lényegében ugyanúgy működik, mint eddig, ilyen szempontból legfeljebb egy-két csavart kapott a cselekmény. Ami viszont sokat nyom a latban, az a jókor és jó érzékkel alkalmazott humor, mellyel sikerült nagyszerűen kiegészíteni a meglehetősen erős drámai vonalat.A színészi játék szintén sokat hozzátesz a narratíva minőségéhez. Michael B. Jordan játéka időnként egészen magával ragadó, mostanra nagyon jó kis színész lett belőle már ilyen fiatalon. De természetesen Stallone színészként is odatette magát, mint ahogy Tessa Thomspon is erős alakítást nyújt az aggódó mennyasszony szerepében, miáltal az Adonis és Rocky, illetve az Adonis és Bianca közti dinamika egyaránt jól működik.

Üsd, vágd, nem apád!

Egyedül a nagy rivális Viktor Drago figurája lett kissé kiábrándító, aki jóformán alig szólal meg a filmben, ezáltal - igencsak brutális kinézete és felettébb csúnya nézései ellenére - maga a karakter is eléggé személytelen. Az őt életre keltő Florin Munteanu, aki egyébként igazi bokszoló, mindent megtesz, amit szűkös eszköztára lehetővé tesz számára - a gond inkább a szerepe kidolgozatlanságában rejlik, miáltal olyanná válik, mint egy szimpla kellék a cselekményben.Maguk a meccsek egyébként - a talán a szokásosnál is valamivel nagyobb teatralitásuk ellenére - kemények, pörgősek és látványosak. A film emocionális téren hatásosan építkezik, így a végére teljes Adonis és Rocky újabb diadala, ami természetesen nem lep meg senkit sem. A Creed II. azonban nem is a meglepetések mozija, azoknak viszont egyértelműen ajánlható, akiknek bejött az első rész, és úgy általában Stallone és Rocky immár több évtizeden átívelő, küzdelemmel teli története.