Bloodshot filmkritika

Az elmúlt évek tendenciát látva egy moziba járó user (elnézést, gamer) aligha lepődik meg azon, hogy Bloodshot személyében újabb képregényhős teszi tiszteletét az ezüst vásznon, akiről viszont a legtöbben talán még csak nem is hallottunk ezelőtt. A mainstream, mint a Marvel vagy éppen a DC sikerei után immár a másodvonalbeli alkotások hősei is megjelennek, köszönhetően annak hogy a nagy hollywoodi filmstúdiók, illetve azok befektetői egyre inkább bíznak abban, hogy eme világszerte népszerűvé vált műfajjal már nemigen tudnak melléfogni.

Bloodshot lényegében egy nanotechnológiával feltámasztott és megerősített gyilkológép, aki korábban tengerészgyalogosként, ezúttal pedig, a tervek szerint legalábbis a Valiant Comics saját mozis univerzumának első felvonásaként szolgál.A Columbia Pictures révén a megfilmesítési jogokat birtokló Sony minden bizonnyal megirigyelte a Disney (Marvel) és a Warner (DC) sikereit, sőt olyannyira biztosak a dolgukban, hogy az első egész estés filmjét rendező David Wilsont rögtön bedobták a mélyvízbe, amennyiben elsőre kasszasikert várnak tőle.A kérdés csak az, vajon megvan-e a szükséges plusz az alkotásban, hogy ellensúlyozza a címszereplő relatív ismeretlenségét, vagy mégsem annyira tuti üzlet akármilyen képregényhőst előrángatni és akárcsak egy viszonylag szerényebb összeget feltenni rá mint tuti befutóra?

Ray (Vin Diesel) először nehezen hiszi el Dr. Hartingnak (Guy Pearce), hogy egy szuperkatona lett belőle

Miután Ray Garrisont (Vin Diesel) és feleségét Ginát (Talulah Riley) meggyilkolják, a férfi a Dr. Emil Harting (Guy Pearce) által vezetett tudóscsoport jóvoltából új, felturbózott testben kel életre. Ray immár könnyedén képes lyukat ütni egy betonfalon vagy megemelni egy több száz kilós autót, ha pedig megsérülne, a vérébe fecskendezett nanorobotok gyakorlatilag azonnal kijavítják rajta a hibát.Bár lényegében semmire sem emlékszik, új testét bejárató kiképzése alatt a volt katonának lassanként beugrik néhány emlékfoszlány. Amikor végül rájön, mi történt vele, a csinos - és szintén felturbózott - KT (Eiza González) kérése ellenére csapot-papot hátrahagyva nekiindul, hogy bosszút álljon felesége és saját gyilkosán.Küldetése során azonban egy összeesküvés nyomaira bukkan, és hamarosan be kell látnia, hogy nem minden az, aminek látszik: új szuperképességei talán még annál is inkább mások érdekeit szolgálják, mint ahogyan azt sejtette...

A bájos Katie-vel (Eiza González) nem nehéz lepaktálni

Az, hogy hősünknek nem lenne szabad emlékeznie az (előző) életére, fokozatosan mégis eszébe jutnak a dolgok, és a saját feje után kezd menni, már egy igencsak ismerős történet, de persze adaptáció lévén az alapanyag jó része adott volt. Ugyanakkor sajnos azt kell mondjam, a megvalósítás is tele van már rengetegszer látott sablonokkal, ráadásul azokat sem sikerült túlságosan érdekfeszítő módon összefűzni.A Bloodshot sztorija és cselekménye nagyrészt inkább olyan, mintha innen-onnan ollózták volna össze, és bizony akadnak benne komoly hézagok. Az alkotók becsületére legyen mondva, azért nem egy teljesen steril narratívával álltak elő, és tényleg megpróbáltak valamiféle mondanivalót is belecsempészni az egyébként eléggé agyatlan akciózásba.Azonban ma már sajnos ezek az üzenetek (többek között a kibernetika etikájáról, vagy arról, hogy rajtunk múlik a jövőnk, végső soron a döntés a mi kezünkben van) is meglehetősen elcsépeltnek hatnak, és egyébként is annyira elnagyoltak, hogy tárgyalásukat már nem egy képregényfilmnek sikerült bőven felülmúlnia.

Felturbózott képességei birtokában Jimmy Dalton (Sam Heughan) nem riad vissza egy kis rivalizálástól

Mélységről tehát nem nagyon beszélhetünk, amin a darabos történet mellett a szintén eléggé egydimenziós karakterek sem segítenek. Ráadásul az igazira hasonlító színészi játékot a szereplők közül csak Guy Pearce-től láthatunk - kár, hogy az ő figurája sem kapott túl sok árnyalatot, inkább csak a morálisan megkérdőjelezhető tudósokra jellemző kliséket hozza.Vin Diesel a maga szegényes eszköztárával megteszi ugyan, ami tőle telik, de a többiek még nála is szürkébbek és közhelyesebbek. Hősét szerencsére nem vonták bele valamiféle olcsó románcba az ügyeletes szépséget alakító Eiza Gonzálezzel, ám kettejük törékeny viszonya még így is csupán minimális jellemfejlődést generál.A többi felturbózott "szuperember" egy-két képessége érdekesebb ugyan, de összességében belőlük, illetve a részvételükkel zajló akciókból sem sikerült kihoznia semmi izgalmasat a láthatóan még tapasztalatlan rendezőnek.

A mátrix velem van!

Bloodshot előzetes

A magyar közönség számára apró plusz lehet, hogy a forgatás egy része Budapesten zajlott, s bár ez manapság már szinte nem is számít eseménynek, a film több ízben prominens módon tárja elénk fővárosunk szebbnél szebb nevezetességeit. Ellenben az már kezd egy kicsit fárasztó lenni, hogy Magyarország továbbra is leginkább abban a skatulyában mozog az álomgyári filmesek számára, melyben jóformán minden bűnöző búvóhelynek vagy átjáróháznak használja hazánkat.Akad egy két látványosabb technikai megoldás a filmben, összességében azonban a Bloodshot nem sok újat tud felmutatni. Innen-onnan ötletet merítve próbál ugyan valamiféle tartalmat nyújtani és irányt kijelölni, de ez sajnos nem igazán jön össze neki.Hogy mennyire lesz nyereséges vagy egyáltalán rentábilis vállalkozás a produkció, az majd elválik. Arra viszont nagyon kíváncsi leszek, hogy lesz ebből egy, az MCU-hoz vagy akár csak a DCEU-hoz hasonló franchise...