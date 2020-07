Ava filmkritika

A COVID-19 vírus, mint azt Ti is biztosan tudjátok, számos más ágazat mellett nem kímélte meg a filmgyártást sem, legalábbis ami a nagyszabású mozis produkciókat illeti. Míg az online streaming szolgáltatók számára eljött a várva várt virágzás, addig a komolyabb költségvetésű filmek megjelenése kivétel nélkül halasztásra került - hiszen ha nincsenek mozik, akkor sok-sok néző és busás bevétel sincsen. Majd' négy hónapnyi kényszerszünet után azonban végre eljött az ideje, amikor ismét egy filmkritikával - vagy, ha úgy jobban tetszik, filmajánlóval - szolgálhatunk Nektek itt, a Game Channel virtuális hasábjain.

Miközben a nagyobb stúdiók egyelőre kivárnak, és egymásra licitálnak a premier dátumok tologatásával, néhány kisebb vetélytársuk úgy döntött, bevállalja a kockázatot, és mozikba küldi legújabb filmjét, hátha nem zárnak be postafordultával máris a filmszínházak. Ezen túlmenően a Vertical Entertainment láthatóan abban reménykedik, hogy egy sztárparádéval rendelkező produkció elegendő lehet a bizonytalan járványhelyzet miatt egyelőre hezitáló nézők visszacsalogatásához.Reményüket alátámaszthatja, hogy az Ava nem az a szokványos modern bérgyilkosfilm, ami elsősorban csak a gyilkosságokra és az akcióra van kihegyezve. Tate Taylor rendező (A segítség, A James Brown sztori, A lány a vonaton) némiképpen visszanyúlt a hagyományos krimik stílusához, és a szinte gondolkodás nélküli hentelés helyett a lassabb és fokozatosan építkező történetmesélésre helyezte a hangsúlyt. S bár különösebb meglepetéssel nem igazán szolgál, alkotása bizonyos szempontból üdítő színfoltnak nevezhető a mai tucatprodukciók igencsak szürke palettáján.

Michael (Common) nem igazán örül régi szerelme visszatérésének

A sztori középpontjában a bérgyilkos Ava (Jessica Chastain) áll, aki egy titkos katonai szervezetnek dolgozik, és kiemelten fontos személyek likvidálására szakosodott. Azonban hiába űzi a szakmát immár közel egy évtizede, minden profizmusa ellenére egyre többször kérdezgeti áldozatait a végrehajtás előtt: vajon tudják-e, miért kell meghalniuk?Főnöke, a filozofikus alkatú Duke (John Malkovich) ezért kénytelen rendre utasítani beosztottját. Ugyanakkor a cégnél nem mindenki nézi jó szemmel a dolgot, így többek között a szintén veterán bérgyilkosnak számító Simon (Colin Farrell) sem, aki jobban örülne, ha holtan látná a főnök régi védencét.Ráadásul egy akció balul sül el Ava számára, miután ő inkább meghúzza magát szülővárosában, Bostonban, ahol viszont rég nem látott családtagjai nem tudnak felhőtlenül örülni a visszatérésének. Nem is csoda: anyjával (Geena Davis) igen bonyolult lett a viszonyuk a néhai apja miatt, egykori vőlegénye, Michael (Common) pedig immár a húgával (Joan Chen) jár jegyben. Miközben Ava az alkoholizmus posványába való visszasüllyedés peremén táncol, a cég háza táján is egyre inkább eldurvulnak az események...

A húg (Joan Chen) és a maci anyát (Geena Davis) vigasztalja a kórházban

Ava tipikusan az a fajta antihős, aki erkölcsileg ugyan abszolút elítélendő dolgokat művel, nézőként mégis képesek vagyunk szorítani neki, hogy egyenesbe jöjjön. Elvégre az italt már jó ideje letette, és ha képes elgondolkodni azon, miért kell meghalniuk az általa kivégzett embereknek, akkor egészen biztosan lehet még némi esélye a megváltásra. Való igaz, családjával szemben nem mindig a legkedvesebb vagy a legtoleránsabb, de legalább látszik rajta, hogy valamennyire még mindig törődik hátrahagyott anyja és húga sorsával.Az Ava legalább annyira egy diszfunkcionális család drámája, mint amennyire egy bérgyilkosról szóló tanulmány vagy "portréfilm", ami a függőség mellett a sorsfordító események sokszor egész életünket meghatározó voltáról is szól. A protagonista útkeresése egy alapvetően lassú tempójú, elsősorban a párbeszédekre épülő cselekménnyel jár együtt, ami időnként egy átlagos kriminél is bensőségesebbé teszi a történet prezentációját.

Ha a főnökünk a mentorunk, az élet nem mindig egyszerű

Gondolatokban és mondanivalóban tehát nincs hiány, legfeljebb azt sajnálhatjuk, hogy a gyilkolás emberi pszichére való, hosszú távú hatásai tekintetében a narratívának végül nem sikerül annyira mélyre ásnia, amennyire szeretné. Időnkét a bérgyilkosfilmekre jellemző klisék is visszaköszönnek, bár szerencsére nincs túl sok belőlük, így a film nem válik unalmassá - legalábbis azok számára, akik nem unják eleve a kevésbé pörgős stílus miatt. Azért akad jópár andrenalinban gazdag és látványos akciójelenet is, csak közben hosszabb szünetekkel.A mélység szempontjából azonban mindenképp értékelendő, hogy a forgatókönyv valóban igyekszik a dolog emberi oldalára fókuszálni, még ha nem is annyira a gyilkolással kapcsolatban, hanem inkább a család problémáira összpontosítva. Nohar Ava bérgyilkossá válása nem annyira ok mint következmény, ha a család szétesését vizsgáljuk, a helyzetet ez semmiképpen sem könnyíti meg a munkájában célt és vigaszt lelő, mégis őrlődő hősnőnk számára.

Simon (Colin Farrell) bérgyilkosmeetinget tart a probléma megoldásáról

A címszerepben Jessica Chastain újfent bebizonyítja, milyen remek színésznő. A filmet producerként is jegyzi, és látszik, tényleg odatette magát a szerepben, akár az alakítás érzelmi, akár fizikai oldalát nézve.Habár egy kicsit furcsa az általában komikus vagy néha érzéketlen figurát játszó John Malkovich-ot a "humánus" bérgyilkosvezér szerepében látni, Chastainnal elég jó párost alkotnak, hogy működjön a dolog. Néhány párbeszéd is elég ahhoz, hogy elhiggyük nekik, hogy a nővel kapcsolatos problémák ellenére Ava Duke féltett tanítványa és védence - kettejük kapcsolata eléggé jól felépített és éppen csak annyira kerül kibontásra, amennyire szükséges.Egyes mellékszereplők ugyanakkor, mint például Colin Farrell rivális bérgyilkosa, kissé a levegőben lógnak, így Farrellnek is inkább egy sablonos szerep jutott. Legfeljebb az érzelmeit teljességgel félretevő "gyilkológép" és a morális aggályokkal terhelt, félresiklott életű katona kontrasztja szolgál némi érdekességgel és mondanivalóval a kettejük tekintetében.

Ha valakinek ilyen szakmája van, azt nem lehet sértetlenül megúszni

Ava előzetes

A protagonista és Simon között éleződő konfliktus végére ugyan sikerült valami érzelmet belevinniük az alkotóknak, ettől függetlenül párbajuk szinte mindvégig személytelen, így az igazi katarzis elmarad.Annak ellenére azonban, hogy igazán átütőnek nem nevezhető, az Ava időnként meg tudja lepni az embert. És mivel nagyon is képes érzelmeket kiváltani a nőzőből, valóban nem egy tipikus, bérgyilkosos tucatmozival van dolgunk. Amennyiben csupán látványos és pörgős akcióra vágysz, akkor jó eséllyel csalódni fogsz. Ha viszont nincs ellenedre egy emocionális akció-thriller kevésbé megszokott egyvelege, akár még kellemes meglepetést is okozhat a produkció, ami az elgondolkodtatva szórakoztatás ma már egyre ritkább példáját nyújtja.