A videojátékok filmvászonra adaptált változatai eddig nagyon ritkán voltak sikeresek, mely "szabály" alól legfeljebb néhány produkció képez kivételt. A Mortal Kombat, a Tomb Raider, a Resident Evil, a Prince of Persia vagy a Need for Speed moziverziójáról legalább annyi elmondható, hogy anyagilag sikeresnek bizonyultak, még ha nem is volt részük osztatlan elismerésben, ráadásul a filmszakma lényegében minden esetben lehúzta őket. A trend ennek ellenére csak fokozódik, hisz' - amennyiben a tisztán animációs technikával készült alkotásokat is ide számítjuk - az Angry Birds és Warcraft révén az idén már két játékadaptációhoz lehetett szerencsénk.

Aguilar de Nerha (Michael Fassbender) az életét tette fel az assassinok szolgálatára

Assassin's Creed előzetes



Egy interaktivitáson alapuló, jópár órás játékidővel rendelkező alkotás megfilmesítése mindig kockázatos vállalkozás. Egyrészt sokkal kevesebb idő áll rendelkezésre egy-egy karakter és történet felépítésére, másrészt élőszereplős filmen néha különösen nehéz visszaadni a fantasztikus virtuális világokat, illetve oly módon átültetni azok részleteit a filmvászonra, hogy sikeresen megidézzék a játékban látottakat. Az előjelek az Assassin's Creed adaptációja körül is igen kedvezőtlenek voltak, ami bejelentését követően - talán nem túl meglepő módon - több éven keresztül tobzódott a különböző stúdiók és alkotók között, mire nagy nehezen hozzá tudtak kezdeni a tényleges forgatáshoz.A hasonló produkcióknál mindig fontos szempont a rajongók vágyainak kielégítése, illetve elégedettségük biztosítása, azonban ők általában találnak olyan dolgokat a megvalósításban, melyek szerintük nem hűek az eredeti anyaghoz, hiányosak, netán teljességgel kicsavarják vagy megszentségtelenítik azt.Nem volt ez másként az AC film esetében sem, melynek már az előzeteseivel kapcsolatban is lehetett különbféle panaszokat hallani a részükről, akár az Animus-szal, akár a sztori egyéb összetevőivel kapcsolatban.Ugyanakkor többnyire jó kiindulópontnak bizonyul, hogy ha az eredeti játék(ok) hangulata és stílusa átjön, az általában már fél siker, amit az alkotók ezúttal is igyekeztek szem előtt tartani. Mivel azonban nem árt valami újdonságot is belecsempészni az adaptációba, egy meglévő történet feldolgozása helyett a filmváltozat egy eredeti sztorit mesél el nekünk, ezáltal is bővítendő az Assassin's Creed világát.

Dr. Sophia Rikkin (Marion Cotillard) hiába igyekszik lecsillapítani a halálra vált Callum Lynch-et (Michael Fassbender)

A gyilkosságért halálra ítélt Callum Lynch (Michael Fassbender) a kivégzés után arra eszmél, hogy a pokol helyett egy gyönyörű nő arcát látja, aki szó szerint visszautasíthatatlan ajánlatot tesz neki. Sophia Rikkin (Marion Cotillard), az Abstergo Alapítvány vezető tudósa tiszta lapot és szabadságot ajánl, amennyiben Lynch az Animus Projekt keretében hajlandó újraélni több száz éve halott őse, az Assassinok titkos rendjéhez tartozó Aguilar de Nerha véres kalandjait.A XV. századi Spanyolországban hősünk hihetetlen harci tudással és ügyességgel száll szembe az ősi ellenségnek számító Templomos Renddel, melynek végső célja, hogy megszerezze a "szabad akarat genetikai kódját" tartalmazó Éden Almáját. Az ereklye által garantált, korlátlan tudás birtokában a templomosok az egész világ felett kontrollt gyakorolhatnának, ami nem csak a múlt, de a jelen vonatkozásában is sorsfordító következményekkel járna...

A templomosok ezúttal Spanyolországban rendeznek egy kis inkvizíciót

A cselekmény tükrében a filmet alapvetően két részre lehet bontani (csakúgy, mint az eredeti játékot): a jelenben és a múltban játszódó történésekre, melyek között nagyjából fele-fele arányban oszlik meg a játékidő. A játékok gerincét alkotó középkori részekben a pörgős akciók és a látványos akrobatikázás elviszi a hátán a moziverziót is - még úgy is, hogy a karakterek felépítésére minimális időt fordítanak.Azok számára azonban, akik ismerik és szeretik az AC játékokat, ez aligha fog sok gondot okozni, lévén az alkotók mindent megtettek az eredeti anyaghoz való hűség érdekében. A háztetőkön osonós és ugrálós, illetve a harci jelenetek figyelemre méltó módon képesek átadni az eredeti hangulatot, melyet az autentikus helyszínek, valamint az aprólékosan kidolgozott díszletek, ruhák és fegyverek csak tovább erősítenek.

Ha harcra kerül a sor, Aguliar nem ismer sem tréfát, sem kegyelmet

Mindazonáltal az alkotók eszközöltek bizonyos változtatásokat a játékokban látottakhoz képest, ami nem biztos, hogy minden rajongó tetszését elnyeri majd.Állítólag az Animus kinézetét és működését is a modernebb megjelenés és a drámai hatás növelése érdekében gondolták újra - na és persze el akarták kerülni az egyéb populáris filmekkel, mint például a Mátrix-szal való összehasonlítást, amiből újfent kitűnik, hogy egy mozifilm esetében általában nem a fanok kiszolgálása az egyetlen szempont. Többek között a "Leap of Faith" ugrást sem volt egyszerű filmre adaptálni, és nyilván lesznek olyanok, akik itt sem elégedettek az eredménnyel.Az mindenesetre tény, hogy a százmillió dollár feletti összegekből készült szuperprodukciók költségvetése javarészt meg is látszik az eredményen. Sajnálatos módon azonban a különböző technikákat hatékonyan ötvöző látványvilág lényegében az egyetlen olyan terület, melyben eme ambiciózus alkotás valóban A kategóriásnak tűnik.Ha ugyanis pusztán filmként tekintünk rá, akkor az Assassin's Creed egy B kategóriás produkció, melyet csupán a jól csengő márkanév (illetve az ahhoz kapcsolódó rajongótábor) valamint sztárszínész (Michael Fassbender) emel ki az átlagból, s tesz potenciálisan sikeressé.

Szerinted elég közel van az a háztető?

Fassbender, aki a fáma szerint nagy rajongója az AC játékoknak, maga is vállalt produceri kötelezettségeket, de a franchise neve általánosságban elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy többen is komoly összegekkel finanszírozzák a produkciót, nyilván jelentős haszonban reménykedve.A megosztott kockázat mellett azonban az Ubisoft mozifilmekért felelős divíziója, az Ubisoft Motion Pictures ragaszkodott ahhoz, hogy kontrollt gyakoroljon a forgatókönyv, illetve az írók és a rendező személyének kiválasztása felett, ami az adaptáció összességének minősége tekintetében nem feltétlenül bizonyult szerencsésnek.Hiába ugyanis a jól sikerült látvány és a játékokat megidéző akciózás, ha a narratíva unalmas és harmatgyenge, mely tele van lyukakkal és közhelyekkel. Az expozíció nagy része a jelenben zajlik, ám ott sokszor vontatottan és nyögvenyelősen, és a sztori fájdalmasan nehezen pörög fel - ezek az epizódok hamar kínossá válnak, melyek közben szinte megváltásként hatnak az akciódús intermezzók.

A máglyahalálnál még mindig jobb kard által elveszni

Valódi izgalmat ugyanakkor ezek sem kínálnak, lévén a főbb karakterekkel igen nehéz azonosulni - egyrészt mert zavaros, hogy mit képviselnek, másrészt mert igencsak hevenyészett módon kerültek felépítésre. Hiába kiváló és karizmatikus színész egyébként Fassbender, ő is csak a forgatókönyv és a rendezői utasítások alapján dolgozhatott, és ennél többet ő sem volt képes kihozni egy ilyen, habár nagyon vagány, ám borzasztóan ellentmondásos és gyenge lábakon álló figurából.A fenomenális, érzéseket és gondolatokat jóformán a semmiből is kovácsolni képes Marion Cotillard szintén csak annyit tudott elérni, hogy ne legyen teljességgel komolytalan Sofia szerepe, valódi súlyt azonban ő sem adhatott ennek az alapvetően egydimenziós karakternek. A mellékszereplőkről pedig nem is igen érdemes beszélni - többek között a nagyszerű Jeremy Ironst és Brendan Gleesont is csupán gyorsan feledhető statisztaként láthatjuk.

Ha felforr a páciens agya, néha nem árt lehűteni

Az alkotók hiába próbáltak mélységet kölcsönözni a narratívának, az emberek erőszakos természetéről, a tudomány felelősségéről és hasonló témákról szóló fejtegetések a levegőben lógnak, kidolgozatlanok, és szinte semmi hatásuk sincs a sztori alakulása szempontjából. Az egész történet lényegében a templomosok és az assassinok örök küzdelme körül forog, melyhez hozzáadtak egy durván felskiccelt történetet a tudás almájáról, illetve némi homályos fejtegetést a genetikai emlékezetről, de ennél többre már nem futotta.Lényegében egy technikailag igényesen megvalósított, korrekt akciófilmként értékelhetjük az Assassin's Creed-et, mely relatíve hűen adja vissza a játékok hangulatát. Ugyanakkor tény, hogy érzelmileg nem igazán képes bevonni, és a tudományos-társadalomkritikai mondanivaló is elég felszínes és semmitmondó benne. Az elvakult rajongók többsége biztos így is szeretni fogja...A befejezés nyitott maradt, de a látottak fényében erősen kérdéses, lesz-e folytatás. A stúdiók mindenesetre bizakodók, és abban reménykednek, hogy a franchise ugyanúgy visszatérő vendége lesz majd a filmszínházaknak, mint a játékosok otthonainak, számítógépeinek és különféle konzoljainak. Ti mit szólnátok évenként egy újabb Assassin's Creed mozihoz az Ubisofttól?