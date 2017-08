Amikor az első The Conjuring (nálunk a csodálatos Démonok között címet kapta) film 2013-ban elfoglalta méltó helyét a jobban sikerült horrorfilmek listáján, már lehetett tudni hogy Ed és Lorraine Warren történetének elmesélése nem áll meg azon a ponton. Az viszont hogy a filmben feltűnő jelenések, démonok külön spinoffokat kapnak, nem volt borítékolható, és az első - elég gyengére sikeredett - Annabelle film után sem éreztük hiányát a folytatásnak.

Csuda szép a nézésed te jány

Annabelle 2: A teremtés filmkritika előzetes



Most azonban megérkezett az Annabelle 2: A teremtés előzményfilm, ami helyrebillenti a "sorozat" renoméját, és méltó alapot teremt a többi folytatásnak is, igazándiból most ágyazva meg az egy ideje már tervezett franchise alapjainak. A horror nehéz műfaj, már az átlagos mozinézőnek is magas az ingerküszöbe, egy olyan, véres cafatokon, leszakadt végtagokon és démoni teremtményeken nevelkedett vén rókát mint jómagam pedig már határozottan nehéz bármivel is megijeszteni.Az Annabelle 2-nek mégis sikerült megdobni a pulzusomat, ami kifejezetten jó jel, a filmnézés közben a teremben felhangzó halk vagy épp hangos kuncogások pedig azt sejtetik, hogy. A rémisztő jelenetek legfőbb ismertetőjele ugyanis nem más, mint az belőttsérős gyúrnivótam keménylegények kommentálása és nevetése olyan jeleneteknél, ahol egyébként éppen teliszarják a gatyájukat. Na ilyen ezen a filmen volt, nem is egyszer.A történet, előzményfilm lévén eddig - elvileg - nem ismert karaktereket vonultat fel, természetesen az Annabelle babán kívül, amiről (vagy akiről?) sok minden nyitott kérdés kiderül. Az "elvileg" arra vonatkozik, hogy bizonya sorozat többi részéből, még ha csak ügyesen elrejtve is, de ott vannak.

Itt még vidáman a Csipet csapat

Az Annabelle 2: A teremtés-ben megismerjük a baba létrejöttének minden mozzanatát, és azt is, miként lett belőle az a rémisztő szörny, amiként Ed és Lorraine Warren találkozott vele. Maga, nem úgy mint az Amityville történetekben, ahol valóság alapja van a sztorinak, még ha csak haloványan is.Adott egy vidám család, egy sikeres babakészítő (Anthony LaPaglia) - manapság kézműves iparnak hívjuk azt ahogyan ő dolgozik, csinos feleség (Miranda Otto) és a szokásosan tündéri kislány. Ám egy szörnyű baleset mindent megváltoztat, Bee (a kislány) autó elé lép, és meghal, innentől pedig az idillnek vége, több szempontból is.

Másodpercekre a démonná válástól

Kezdetben ritkán tért vissza.

Aztán engedélyt kért, hogy egy babába költözhessen,

és örökre velünk maradhasson.

A szomorú házba több mint egy évtized után visszaköltözik az élet, amikor a nem messze bezárt árvaházból kiköltöztetett gyerekeket és a szuperszexi Charlotte nővért (Stephanie Sigman) befogadja otthonába a család - mármint a két szülő. A gyerekek azonban túlontúl kíváncsiak és hiába a tiltás, a lezárt szobák, Janice (Talitha Bateman) némi túlvilági segítséggelAz film első fele nagyjából a felvezetéssel telik, megismerjük a karaktereket, megtudjuk hogyan készült a baba (aki ekkor még név nélküli) és néhány jumpscare-re is jut idő. Janice azonban gyenge láncszemnek bizonyul és a langyos víz után beindul a haddelhadd:megszakítás nélkül.

Aszitted az a hitvány feszület bármitől megvéd, te tudatlan?

A helyzet az hogy mostanra érett meg a franchise, az Annabelle folytatása határozottan jobb az elődjénél, sőt a Démonok között ijesztgetései mellett is jól megállja a helyét, annak második részét bőven meg is ugorja. Nyilván lehet benne találni hibákat, butus lányokat akik égőket csavargatnak ahelyett hogy futnának, démonokat akiket megállít egy ajtó, kliséket, amiket már máshol láttunk - sokszor -, mégisA színészi játékot felemás érzésekkel értékelem, Janice főszereplő lévén hozza az elvárt kötelezőt, azonban a barátnőjét játszó Linda (Lulu Wilson) egyértelműen ellopja tőle a showt. A fiatal kora ellenére már veterán horrorfilm-szereplőnek számító riadt szemű lánytól már akkor kiráz a frász amikor még meg sem szólalt.

Szállj, repülj velünk hát!

A többiek kellékek és ez így is van jól: a néző az atmoszférára kíváncsi, minden más csak mellékes, legyen az apáca, megfáradt apa, vagy félarcú anya. Annabelle története szépen megágyaz a pár hét múlva érkező Amytivillye: az ébredés számára, így ha valaki szeretné azt is megnézni, nem szabad ezt sem kihagyni.A rendező, David F. Sandberg nagyon ráérzett a rémbaba sztorira, olyannyira hogy az eddigi legjobb részt láthatjuk a szériában az Annabelle 2: A teremtés képében. A kicsit lassú, de abszolút elfogadható felvezetés után olyan egy órát kapunk, ami utána vécére. Ha ki merünk menni.