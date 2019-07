Anna filmkritika

Luc Bessonnak kétségtelenül van egyfajta víziója az erős, sőt mondhatni halálos női hősökről. Ott volt többek között Nikita (Anne Pirallaud), majd Leeloo (Milla Jovovich) Az ötödik elemből, nemrég pedig Lucy (Scarlett Johansson). A felsorolt hölgyek közül ráadásul legalább kettővel egészen közeli, mondhatni intim közelségbe került az író-rendező, annyira nem tudott ellenállni a vonzerejüknek. A soron következő femme fatale pedig nem más, mint az Anna címszereplője, a Jovovich-hoz hasonlóan modellből lett ifjú színésznő, az orosz származású Sasha Luss, Besson legújabb felfedezettje.

Anna (Sasha Luss) előbb lő, azután kérdez(ne, de akkor meg már minek)

Anna előzetes



Az előzeteseket látván az Annát sokan már előre elkönyvelték John Wick női megfelelőjének, azonban azt kell mondjam, bőven különbözik attól annyira, hogy ez a fajta összehasonlítás ne legyen helytálló. Ugyanakkor az is igaz, hogy a hasonló mozikkal már nagyon nehéz bármi újat mutatni vagy nagyot villantani - és az sem könnyíti meg a dolgot, hogy Besson letett már az asztalra egy pár akciófilmet, ám az utóbbi időben azok nem igazán találtak kedvező fogadtatásra, de az értékelések minimum megosztóak voltak. Vajon mit tudott most kitalálni a francia mozifenomén?Az 1980-as évek Szovjetuniójában Anna, a fiatal, család nélküli lány (Luss) csak sodródik az élettel, mely rossz társasággal és rossz pasikkal hozza össze. Amikor már odáig jut, hogy legjobb lesz véget vetni a szenvedésnek, egy KGB-ügynök szó szerint visszautasíthatatlan ajánlatot tesz neki. Alex (Luke Evans) azt ígéri, hogy öt év szolgálat után szabadon elmehet, és azt tehet, amit csak akar.Anna főnöke, a kőkemény Olga (Helen Mirren) azonban igencsak rövid pórázon tartja "hősnőnket", akinek szó nélkül likvidálnia kell mindenkit, akit csak kijelölnek számára - ha szükséges, akkor úgy, hogy elcsábítja a célpontot. Amikor Párizsban modellként álcázva magát nehézségek adódnak egy akció során, a CIA egyik tapasztalt embere, Leonard Miller (Cillian Murphy) szegődik Anna nyomába. Az események sűrűjébe került lány veszélyes macska-egér játékba kezd az életéért és a szabadságáért...

Olga (Helen Mirren) jól ismeri a dolgok menetét a KGB-nél

A KGB a CIA ellen mint téma egyáltalán nem újdonság, legfeljebb a megközelítés és a tálalásmód újszerű valamelyest, a lány szabadságával a középpontban. Amit a dolog lélektanáról mondani tud Besson, az lényegében csak annyi, hogy milyen nehéz a kémek, illetve ügynök-bérgyilkosok élete, különösen akkor, ha nő az illető. Viszont a jelek szerint igazából nem is akar túl komoly mondanivalót belénk sulykolni, a hangsúly sokkal inkább a meglepetésen és csavarokon van.Az időben való ugrálással kissé keszekusza lesz ugyan a cselekmény, ám a segítségével Besson manipulálni képes a nézőit, hogy azok kíváncsiak legyenek az előzményekre, az utózmányokra, illetve úgy általában arra, hogy Anna hogyan került abba a helyzetbe, amiben éppen találjuk. Végül, ha nem is túl könnyen, azért csak összeáll a kép, s még ha nem is kapunk választ minden kérdésünkre, a történet egy kerek egészet alkot.

Alex (Luke Evans) nem elégszik meg a kollegiális viszonnyal

Na és persze ott a stílus, ami még mindig megvan a rendezőben, aki ezúttal nem spórol a vérrel és az erőszakkal. Saját korábbi alkotásai mellett persze alighanem megillették a zsáner más prominens képviselői, ezért nem véletlen, ha megtekintés közben valóban eszünkbe jutnak olyan filmek, mint a John Wick vagy a Kill Bill. Annak ellenére azonban, hogy sok hatás keveredik a produkcióban, ezen az egyvelegen valahogy mégis átjön Besson saját stílusa.Persze lehet, hogy azok, akik csupán egy elcsépelt akciófilmként értékelik az Annát, mindezt nem így látják. Ugyanakkor azon tény, hogy a cselekménynek legfeljebb csak bizonyos elemeiben van köze a valósághoz, a részleteket tekintve viszont igen távol áll attól, oly módon is értelmezhetővé teszik ezen alkotást, hogy az egyfajta kém-paródia akar lenni, vagy legalábbis akként is felfogható.

Miller ügynök (Cillian Murphy) mindent bevet, hogy elbánjon a KGB-vel

A narratíva tehát erősen stilizált, ám Besson láthatóan nem is a realizmusra törekedett, hanem a szórakoztatásra azáltal, hogy némileg új színt visz az egyébként már lerágott csontnak számító kém- és akciófilmek világába. Eközben kicsit görbe tükröt állít a kémfilmek elé, illetve kifigurázza azok sablonjait, amihez néhány elég őrült, de legalábbis elvetemült ötletet bevet.Ebben maximálisan partnerre talált a színészeiben, akik közül Helen Mirren viszi a pálmát azzal a fajta hátborzongató "coolsággal", amit már máskor is láthattunk tőle. Besson nem mulaszt el néha kikacsintani a nézőire, ami még inkább megerősíti, hogy ezt a filmet nem szabad túlságosan komolyan venni.

Vajon ki lesz a győztes ebben a sakkjátszmában?

Az Anna persze nyilvánvalóan messze van a tökéletességtől. Luke Evans mint szovjet kém nem igazán hiteles, s bár a 80-as évek bizonyos stílusjegyei felfedezhetőek, azt azért nem mondanám, hogy a produkció sikerrel visszarepített a hidegháborús korszak végére.Mindazonáltal ez a mozi egyáltalán nem annyira rossz, mint amilyennek sokan beállítják - lehet, hogy egyesek megköveznek érte, de számomra Anna minden további nélkül felülmúlta Lucy-t. Egy egyszeri megnézésre való popcornfilmnek, illetve egy laza szórakozásnak és némi változatosságnak a rengeteg sablonos alkotás között abszolút megteszi.