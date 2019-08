Angry Birds 2: A film filmkritika

Eddig nem sok jó videojáték-adaptációt láthattunk a filmtörténelemben, olyat meg pláne nem, ami igazán hűen reprezentálta magát az alapanyagot. Furcsa és némileg talán váratlan módon az Angry Birds három évvel ezelőtti első része az egyik legjobban sikerült adaptáció lett, ami a bevételek terén is megmutatkozott, így most - mondhatni menetrendszerűen - megkapjuk belőle a folytatást.

A korábbi ellenségek most kéz a kézben szállnak

Angry Birds 2: A film előzetes



A Rovio Entertainment mérges madarai és ellenfeleik, a szigetüket állandó bombázás alatt tartó malacok a mozivásznon is megőrizték jellemző tulajdonságaikat, amit az alkotók élénk színekkel tarkított, tetszetős animáció segítségével keltettek "életre". A cukiság és a gyerekbarát humor szintén megmaradt a két legfőbb ütőkártyának a második részben, ami már önmagában félsiker. Ennek fényében a történet majdhogynem másodlagos, bár valami ürügyet nyilván ki kellett találni a játékok alapján készült állati hősök kalandjainak folytatására.Mivel a madarak és a malacok közti harc önmagában már elég unalmas lenne, a három jómadár, Piros, Chuck és Bomba ezúttal egy új fenyegetéssel kénytelen szembenézni. Egy Zeta nevű, a fagyos életkörülmények miatt a jelek szerint eszét vesztett lila madár és alattvalói ugyanis egy harmadik szigetről valóságos jéghegyekkel kezdik bombázni hőseink és a malacok otthonait, és a helyzet kezd egyre jobban eldurvulni.Így hát Pirosék kénytelenek félretenni az ősi ellenségeik ellen vívott harcot, hogy együttes erővel szálljanak szembe Zetával és sasokból álló hadseregével. Az együttműködés persze nem könnyű, ám új segítőik is akadnak, akik közül a technikai zseni Silver női mivolta alaposan megkavarja az egója szempontjából amúgy is bonyolult helyzetet a korábbi hőstettei miatt körülrajongott Piros számára. Eközben a madárifjoncok önálló akcióba kezdenek - de vajon önmagukon kívül ki másra lehetnek még veszélyesek?

A különc Zeta még az ebet is kattant módon sétáltatja

Új karakterekkel és helyszínekkel bővült tehát az első rész korlátozott(abb) palettája, ami egyrészt több eseménynek és interakciónak ad helyet, másrészt viszont nagyobb káoszt eredményez. A rendezőnek ez az első nagyjátékfilmes munkája, ami némiképp meg is látszik, mivel amennyire egyszerű az alapsztori, maga a cselekmény annyira keszekusza tud lenni néha.Persze itt nem is a történet összefüggő volta a legfontosabb, hanem az, hogy a közkedvelt karakterek minél többször olyan szituációkba keveredjenek, amiből valamilyen vicces módon tudják kiverekedni magukat. A gyógyszer pedig el is gurult elég rendesen az alkotóknál, ami hol ötletes és jó értelemben vett őrült megoldásokban, esetenként pedig félrement vagy éppen túltolt gegekben és poénokban mutatkozik.

A jégelhárító csapat bevetésre készen

Ugyanakkor az is látszik, hogy mindent megtettek a minél szélesebb körű és életkorú közönség megszólítása érdekében, ezért a kisebbeket célzó cukiság és egyszerűbb humorizálás mellett például alkalomadtán még egy-egy popkulturális utalást is bevetettek.A narratíva néha még arra is kísérletet tesz, hogy elhintsen egy-egy oktató jellegű információt (pl. a vulkánokról), sőt a szereplők közötti konfliktusok időnként még valamiféle egzisztenciális válság, netán némi jellemfejlődés irányába mutatnak - attól azonban senkinek sem kell félnie, hogy esetleg tanmesébe torkollik a dolog.

A zseni Silver mindenbe belelát, Piros gondolait is beleértve

A cél minden kétséget kizáróan egy könnyed másfél órás szórakozás biztosítása volt, amit a film alapvetően teljesíteni képes. Ezt nyilván nem úgy éri el, hogy halálra izguljuk magunkat, hanem a sokszor valóságalapú, ám meseszerű és komolytalannál komolytalanabb helyzetek egymásra halmozásával és néhány zenés-táncos jelenet Disney-mintát követő közbeiktatásával.Bár mindezt elég rendezetlenül teszi, az Angy Birds 2. alapvetően eléri a célját, amiben a jól eltalált és megvalósított animáció és a remekül sikerült szinkron egyaránt megkönnyíti a dolgát. Természetesen a happy end sem marad el a végén, legfeljebb egyetlen karakter akad, aki továbbra is várja a megváltást... De sebaj, talán majd a harmadik részben.

A banda és az ifjak együtt őrzik a sziget nyugalmát

A filmhez kapcsolódóan egy új, kooperatív játék is megjelent The Angry Birds Movie 2 VR: Under Pressure címmel, ám - Sony védjegyről lévén szó - kizárólag a PS4 PlayStation VR rendszerére.

Egy családi mozizásra tehát teljesen alkalmas a produkció, bár a gyerekek azért valószínűleg jobban fogják tudni értékelni a látottakat. Akinek viszont még nincs az egekben az ingerküszöbe a hasonló alkotásoktól és úgy általában a harsány amerikai kultúrától, az akár felnőttként is remekül szórakozhat a mérges madarak és társaik legújabb kalandjain.