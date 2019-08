Aki bújt filmkritika

Habár az Aki bújt első ránézésre a horror-thriller filmek nem túl komoly fajtájának tűnik, lényegében nem másról van itt szó, mint egy fekete komédiáról. Ahhoz, hogy ez működhessen, megfelelő arányban és érzékkel kell ötvözni a humort, illetve az (ön)iróniát az egyébként nyilvánvalóan hátborzongató cselekménnyel, ami azért nem is annyira egyszerű feladat.

Grace (Samara Weaving) nem pont ilyen esküvőről álmodott

Aki bújt előzetes



Mindazonáltal a mutatvány már számos esetben sikerrel végződött - elég csak az olyan, ma már klasszikusnak számító mozikra gondolni, mint a Ponyvaregény, a Fargo vagy a Trainspotting, hogy csak néhány példát említsünk. Jelen esetben az alapszituáció a különös szokásokkal rendelkező, különc családok jelenségéhez nyúl vissza, melybe kívülállóként belecsöppenni igencsak faramuci élményekhez vezethet. Mindezt természetesen jócskán eltúlzott mértékben tálalja a film, a valós élethelyzet mintegy szatirikus kifigurázásaként.Nézőként egy ifjú ara, Grace (Samara Weaving) megpróbáltatásait követhetjük nyomon, aki boldogan, minden gyanú nélkül készülődik választottja, Alex Le Domas (Mark O'Brien) oldalán oltár elé állni. A felettébb tehetős család azonban mintegy ártatlan beavatási szertartásként rábeszéli a lányt, hogy részt vegyen egy bújócskában, melynek során a szabályok szerint a családtagoknak még a napkelte beállta előtt meg kell őt találniuk.Grace-nek azonban hamar rá kell jönnie, hogy a látszólagos játék valójában vérre menő hajtóvadászat, aminek ő a célpontja s egyben áldozata. A kezdetben ijedt lány végül felveszi a kesztyűt, és az egyoldalú vadászatot kölcsönös élethalálharccá változtatja. A halálos játszmában viszont úgy tűnik, kizárólag újdonsült férje, a bűnbánó Alex támogatására számíthat...

A Le Domas család beavatási szertartása furcsa hiedelmeken nyugszik

Maga a "játék" egyébként egyáltalán nem a levegőben lóg, hanem komplett háttértörténetet kreáltak hozzá az alkotók, ami több generációra nyúlik vissza a Le Lomas család nem éppen szokványos múltjában. A szatirikus hangvétel apropóját éppen az adja, hogy az egyes családtagok hogyan kezelik a helyzetet és az azzal járó nyomást, illetve a családba kívülről bekerült rokonok miképpen reagálnak.Talán mondanom sem kell, hogy mindez remek alapot szolgáltat a fekete humornak, amiben a narratíva nem is szenved hiányt. Az értelmetlen tradíciók, öröklött babonák, primitív hiedelmek és barbár szokások kifigurázása mellett a film pszichológiai vonatkozások tömkelegét tartalmazza, az emberi természet sötét oldalától kezdve a befolyásolhatóságon, szolgalelkűségen és a hűség képlékeny fogalmán át a család szentségéig.

Daniel (Adam Brody) és apja, Tony (Henry Czerny) nem egerekre vadászik a házban

Sőt a szenvedő alanyként középpontban álló Grace-en keresztül a szegények és a gazdagok közötti, örökös társadalmi ellentétek is feszegetésre kerülnek. A főszereplő Samara Weaving, aki mellesleg Hugo Weaving (Mátrix, A Gyűrűk Ura) unokahúga, kellő lazasággal alakítja a ránézésre átlagos, ám a történet szerint nevelőszülők segítségével szerény körülmények között felnőtt lányt, miközben a paráztatós és a durva, talpraesettséget mutató szituációkban is meggyőző és vicces tud lenni.Az egyébként számunkra lényegében ismeretlen színészi gárda szintén jól teljesít, a szereplők megfelelően lettek kiválasztva az egyes figurákhoz, azok jellemző tulajdonságai alapján. Egy ismerős arc azért akad, még ha Andie MacDowellt kicsit furcsa is a torzlelkű családanya szerepében látni a rengeteg romantikus film után - bár azóta annyira elszállt az idő, hogy a legtöbb néző számára már talán feledésbe is merült az egykor igencsak felkapott színésznő.

Alex (Mark O'Brien) retteg, hogy rögtön elveszíti újdonsült feleségét

Viszonylag egyszerű, mégis több réteggel bíró karaktereket kapunk tehát, ami a fekete komédia céljainak alapvetően megfelel, azon túl azonban nem sokra elég. A szereplők motivációi néha zavarosak, a jellemábrázolás pedig nem a legkifinomultabb - kicsit olyan benyomást kelt a dolog, mintha az alkotók adott esetben feláldoznák a logikát és a következetességet egy-egy váratlan húzás érdekében.Ennek köszönhetően ugyanakkor a cselekmény fordulatos, nem túl könnyen kiszámítható, a végén egy csattanós befejezéssel. A legnagyobb hiányosság talán az, hogy a narratíva sok velős témába beletenyerel, néha nem is kicsit, ám azután lógni hagyja őket a levegőben. Emiatt nehéz eldönteni, hogy a produkció valóban több akart-e lenni egy fekete humorral átszőtt horrornál, vagy csak simán megelégedett a B-kategóriával.

Becky (Andie MacDowell) kedveli ugyan Grace-t, de a vadászatot azért mégsem hagyná ki

Örökzöld klasszikusként tehát még véletlenül sem fogjuk évtizedek múlva felemlegetni, mindettől függetlenül azonban az Aki bújt egy felettébb elgondolkodtató és szórakoztató alkotás is egyben, aminek azért sikerül az átlag fölé emelkednie. Miközben nagyjából felvonultatja a hasonló jellegű horror-thriller filmek szokásos eszköztárát, kellőképpen friss és vicces tud maradni ahhoz, hogy ne váljon unalmassá.