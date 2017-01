A kínai filmművészet - egyéb ágazatokhoz hasonlóan - egyre nagyobb részt követel magának a világ kultúrájában és gazdaságában, melyet az országban készült, nem egyszer nyugati sztárok részvételével forgatott szuperprodukciók növekvő száma is bizonyít. A Matt Damon főszereplésével fémjelzett, Kína egyik legtehetségesebb és legfelkapottabb rendezője, Zhang Yimou (Hős, A repülő tőrök klánja) által dirigált A Nagy Fal nem kevesebb, mint 150 millió dollárba került, és történetének életre keltésében olyan effektműhelyek működtek közre, mint az ILM és a Weta Workshop, ami kétségtelenül a legnagyobb hollywoodi blockbusterek szintjére helyezi ezen felettébb ambiciózus alkotást.

William Garin (Matt Damon) még a legyet is lenyilazza Tell Villmos orrszőréről

A Nagy Fal előzetes



Habár a film minősége a rendelkezésre álló erőforrások és talentum ellenére is nem kevés kívánnivalót hagy maga után, reálisan értékelve a látottakat némiképp meg kell védenem a túlzó kritikáktól (bármilyen szokatlannak is tűnjön ez a részemről). A nyilvánvaló amerikai hatások és a számítógépes effektusok kiterjedt alkalmazása egyesekből talán zsigeri elutasítást válthat ki, de hibái ellenére azért nem szabad megfeledkezni ezen látványos és a maga módján szórakoztató darab erényeiről sem. Tény, hogy A Nagy Fal nem egy világmegváltó film, és távolról sem tökéletes, de egy könnyed kikapcsolódásra minden további nélkül megteszi, és még mindig több szellemiséggel bír a mindinkább felhíguló álomgyári produkciók többségénél.A valamikor a középkor derekán játszódó történetben a William Garin (Matt Damon) által vezetett, európai zsoldosokból álló csapat Kína északi részét járja egy rendkívül értékes kincs, a puskapor után kutatva. A katonák azonban idővel igencsak megfogyatkoznak az útonállók támadásainak köszönhetően, s mire sikerül a halálba küldeniük egy felettébb furcsa és ijesztő szörnyeteget, már csupán ketten maradnak.A Nagy Falon szolgálatot teljesítő kínai katonák fogságába esve azután kénytelenek szembesülni a földöntúli eredetű Tao-tie szörnyek tömegei jelentette, félelmetes fenyegetéssel. Míg William hajlik arra, hogy segítsen a szemrevaló Lin Mei parancsnok (Tian Jing) vezette helyi erőknek, kapzsi társa, Pero Tovar (Pedro Pascal) amellett kardoskodik, hogy minél előbb szökjenek meg egy nagy adag puskaporral.A már régóta Kínában raboskodó Ballard (Willam Dafoe) talán segíthet is nekik tervük megvalósításában, ám Williamnak egyre erősebb kétségei támadnak a szörnyek elleni, egyre reménytelenebbnek tűnő küzdelem láttán. A kérdés csupán az, hogy vajon az egész életében zsoldosként gondolkodó férfiban tényleg felülkerekedik-e a becsület, vagy végül mégis a anyagi javakat és a hírnevet választja...

Ballard (Willem Dafoe) 25 év alatt sem változott sokat

Amint már a fenti szinopszisból is látható, a sztori részéről semmi komolyra nem kell számítani - viszont a produkció már az elején egy régi legenda feldolgozásának állítja be önmagát, jelezvén, hogy nem is akar több lenni annál. Így hát az sem meglepő, hogy annak dacára, hogy a cselekményben a mitológia keveredik a történelem valóságával, a kiragadott historikus elemek bemutatásakor az alkotók nem is törekedtek a hitelességre, csupán egy fantasztikus kalandot szerettek volna elmesélni számunkra kínai és nyugati szereplők részvételével.A viszonylag könnyed hangvétel és az azzal járó felszínes tárgyalásmód ellenére a filmben akadnak tanulságok, még ha azok nem is igazán összetettek és elgondolkodtatóak. A narratíva hitet tesz a becsület és a bizalom mellett, egyúttal az összefogás és a hűség erényét is kihangsúlyozva. A legfontosabb üzenet azonban talán mégis a kultúrák közötti különbségek áthidalása a közös boldogulás érdekében, lévén végső soron mindannyian ugyanolyan emberek vagyunk, akik ugyanabban a világban élnek.

A kínai hadvezetés nehezen hiszi, hogy a jövevények kereskedni jöttek

Mindez persze nem változtat a tényen, hogy A Nagy Fal cselekménye pofonegyszerű, és tele van közhelyes figurákkal és párbeszédekkel. Az önmagával vívódó főhős az egyetlen karakter, aki egynél több dimenzióval rendelkezik, és nála még némi jellemfejlődésnek is tanúi lehetünk - még akkor is, ha az igencsak sablonos és kiszámítható.Rajta kívül azonban mind a nyugati, mind a kínai szereplők egy tőről fakadnak, amennyiben az előbbiek alapvetően kapzsik és haszonlesők, akik csak magukért és az egyéni boldogulásukért harcolnak, míg keleti társaik kivétel nélkül becsületes és önfeláldozó emberek, akik számára a hazájuk biztonsága és kultúrájuk védelme a legfontosabb.Az elsöprő számban érkező, külsőségeiben félelmetes és lehengerlő, ám lényegében - akármelyik hollywoodi inváziós vagy szörnyfilmhez hasonlóan - arctalan ellenség csupán arra szolgál, hogy a két, egymással gyökeresen ellentétes moralitású és filozófiájú csoport egymásra adott reakciójának szolgáljon hátteréül. Ennek ellenére éppen ezekből az interakciókból kapunk túlságosan keveset, illetve túlságosan elnagyoltan, miközben az igazi főszerep újfent a zúzásé marad.

Pero (Pedro Pascal) igyekszik meggyőzni társát, hogy mihamarabb leléceljenek

Az akció komponens fontosságának megfelelően szerencsére elmondható, hogy a fényképezés nagyon impozáns, az elénk táruló látványvilág pedig tetszetős. Apróbb negatívumként legfeljebb a helyenként sivár környezetet és a nem mindig meggyőző CGI szörnyeket említhetjük, melyek néha eléggé kilógnak a valós környezetből.Ezt leszámítva azonban elsőrangú minden díszlet, kosztüm, fegyver és használati tárgy, és maga - a valósághoz képest kissé ugyan felturbózott - Fal is, ami ugyanakkor egyfajta mitologikus monumentalitást kölcsönöz a látottaknak. A 3D néven közismert sztereoszkopikus térhatás ehhez alkalomadtán képes hozzátenni, noha többnyire inkább átlagosnak mondható az alkalmazása.

A kínai Nagy Fal monsztahadak megállítására is kiválóan alkalmas

A Nagy Fal kétségtelenül a nagyszabású hollywoodi produkciókhoz szokott nézőknek készült, nem pedig a kínai vagy egyéb művészfilmek kedvelőinek, s mint ilyenre, nem is lehet ugyanolyan szemmel tekinteni. Alapvetően egy ártalmatlan, egyszernézős popcorn mozival van dolgunk, mely azonban nem érdemli meg azt a sok túlzó negatívumot és lehúzó megnyilvánulást, amit kapott a különböző - akár nyugati, akár keleti - platformokon.Különösen nem azon pozitív értékek fényében, melyeket a maga esetlen módján ugyan, de megpróbál közvetíteni a nézők felé, akár fogékonyak az ilyesmire, akár csak bő másfél óra agykikapcsolós kalandozásra és látványorgiára vágynak. Így vagy úgy, az Assassin's Creednél mindenképpen jobb kalandfilm lett A Nagy Fal, amit inkább csak a játék fanatikus - de nem túl válogatós - híveinek lehetett nyugodt szívvel ajánlani.