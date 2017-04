Hol húzódik a határ a személyes szabadság és a közösség érdeke között? Meddig oszthatjuk meg életünket másokkal anélkül, hogy mi magunk és szeretteink ne sérüljenek ezáltal? Ezek a nagyon is aktuális és fontos kérdések kerülnek terítékre A Kör c. filmben, melyben a címszereplő cég lényegében a privát szférának az információtechnológia segítségével való totális felszámolásával kívánja megvalósítani az utópisztikus társadalmat, melyben az emberek mindannyian "képességeik maximumát nyújtva", valóban a társadalom számára legoptimálisabb módon végzik tevékenységüket.

Mae Holland (Emma Watson) lelkesen ismekedik új, high-tech munkahelyével

A Kör filmkritika előzetes



A produkció Dave Eggers 2013-as, hasonló című regényéből készült, aki ráadásul - a rendező James Ponsoldt közreműködésével - maga írta a forgatókönyvet. Tom Hanksnek nagyon megtetszhetett a könyv, mivel nem csupán színészként vállalt benne szerepet, de producerként is szárnyai alá vette az alkotást. Ugyanakkor egy szomorú vonatkozást is kénytelenek vagyunk megemlíteni, lévén A Kör az év elején váratlanul elhunyt Bill Paxton (A bolygó neve: Halál, Apollo 13, Twister, Titanic, A holnap határa) utolsó mozifilmje.A történet szerint a fiatal, önmagát kereső Mae Holland (Emma Watson) barátnője, Annie (Karen Gillan) hívására otthagyja korábbi, unalmas irodai munkahelyét a felkapottá vált internetes tech vállalat, a Kör kedvéért. A cég vezetője és társalapítója, Eamon Bailey (Tom Hanks) azonban nem csupán új, az emberek életét megváltoztató technológiákat vázol fel a lány és kollégái előtt, hanem egy, a társadalom alapvető működését forradalmasító ideológiát is, melyet azonban nem mindenki néz jó szemmel.Mae barátja, a kétkezi munkából élő Mercer (Ellar Coltrane) egyenesen azt állítja, hogy a Kör rossz hatással van szerelmére, aki szerinte immár egy beszűkült álomvilágban él a valóság helyett. Habár Mae szülei számára eleinte pozitív változást hoz a vállalat a sclerosis multiplexben szenvedő apa, Vinnie (Bill Paxton) kezelésének köszönhetően, szintén egyre aggodalmasabban figyelik lányukat, aki hamarosan a cég arca lesz, miután elvállalja, hogy a nap 24 órájában bárki követhesse minden egyes lépését a weben keresztül.A szorult helyzetbe került lány túlhajtott barátnőjén kívül csupán egyetlen kollégájára, Kaldenre (John Boyega) számíthat, akinek szintén nem tetszik az irány, amely felé a Kör és benne Mae tart. A kérdés csupán annyi: vajon sikerül-e a cégnél zajló történések mögé nézniük, hogy leleplezzék annak valódi természetét, vagy végül minden dolgozó és a több milliónyi felhasználó is behódol a vezetők kétes szándékú akaratának?

Eamon Bailey (Tom Hanks) mindenhová kamerát tesz, amerre jár, és büszke is rá

Az általános megosztásőrület és a lépten-nyomon fellelhető videokamerák korában nem véletlen, hogy a személyi szabadság kérdése mára központi témává vált, mint ahogy a párhuzamot sem nehéz felfedezni napjaink vezető információtechnológiai óriásai, úgymint a Facebook vagy a Google, és a Kör között. Külsőségeiben legalábbis egyértelmű hasonlóságot mutat eme szilícium-völgyi cégekkel, ahol nagyon fontosnak tartják a közösséget, annyival megtoldva, hogy itt már igencsak túlzásba viszik a dolgot.A rengeteg közösségi program és a szinte kivétel nélkül fiatal dolgozók közötti kapcsolatok szorosra fűzése mondhatni szokványos dolog egy ilyen vállalatnál, de amikor Mae szembesül az őt ellenőrző kollégák a maga burkoltságában is ellentmondást nem tűrő rámenősségével, már ő is gyanakodni kezd a Körrel kapcsolatban. Noha Kaldennel való beszélgetései csak tovább fokozzák benne a gyanakvást, végül egy meglehetősen furcsa és váratlan pálfordulásnak köszönhetően mégis a cég célkitűzéseinek jelképévé s egyben eszközévé válik.

Kalden (John Boyega) a háttérből figyeli Mae csillagának gyors emelkedését

Egyébként a felvetett témák nagyon is fajsúlyosak, és az ember önkéntelenül is beleborzong, mi lenne, ha a valóságban is létrejönne egy olyan felállás, melyben nincs privát szféra, nincsenek titkok, és mindenkinek mindent meg kell osztania másokkal. Bailey és a Kör kimondott, végső célja egy szó szoros értelmében vett részvételi demokrácia, a teljesen átlátható és elszámoltatható társadalom, melynek álságos, képmutató volta abban rejlik, hogy egy ilyen rendszer számtalan visszaélésre adna lehetőséget.A totális kontroll elvére építve természetesen már rengeteg különböző alkotás született, melyek közül az informatikával összefüggésben sokaknak a Watch Dogs c. játék juthat eszébe, melynek hősei azok a hackerek, akik a Chicago városában hasonló módon kiépített, központi megfigyelő és operációs rendszer, a ctOS és kétes szándékú üzemeltetői ellen küzdenek. A kritikák ellenére számos elismerést és nagyszámú eladást megért játék története nem volt éppen túlbonyolítva, ám azzal aligha lehetett vádolni, hogy ne lett volna következetes - ez viszont a Körről sajnos már kevésbé állítható.

Ritka pillanat, amikor Mae és Annie (Karen Gillan) a Kör kampuszán akár együtt lazíthat

Az újrafelhasznált volta ellenére amúgy abszolút érdekfeszítő koncepciót azonban a filmben sikerült szinte teljesen lapossá tenni a foghíjas karakterépítésnek és a nem egyszer zavaros motivációknak köszönhetően, amit ráadásul körülményes expozíció, döcögős és hiányos narratíva, valamint ütemezési problémák tetéznek. És akkor a levegőben lógó befejezésről vagy az elvarratlan szálak tömkelegéről még nem is beszéltünk...Mivel alapvetően egy thrillerről van szó, az sem ártana, ha a feszültséget is sikerülne fokozatosan növelni, de legalább egy bizonyos szinten fenntartani, ám a narratívával kapcsolatos, a cselekmény kiegyensúlyozatlan bonyolításának köszönhető gondok inkább csak egyfajta kényelmetlen nyugtalanságot ébresztenek, ami jó esetben kíváncsisággal párosul a nézőben - akiben mégsem, annak egy idő után meglehetősen unalmassá válhat a produkció.

Bailey és alapítótársa, Tom Stenton (Patton Oswalt) még a sajátjuknál vadabb ötletekre is nyitottak

Ponsoldt eddigi sikerfilmjei (Az élet habzsolva jó, A turné vége) fényében nehezen érthető, hogy ez esetben miért siklott félre a szekér, hacsak nem a téma rendkívül komoly és összetett volta fogott ki rajta. A negatívumok ellenére azért néhány emlékezetes pillanattal és figyelemreméltó gondolattal is gazdagít bennünket, még ha a nyilvánvaló társadalomkritikán túl nem is igazán sikerül mélyre ásnia, és mind a tíz körmünket sem fogjuk lerágni a feszültségtől.A félreértések elkerülése végett azonban zárásként muszáj leszögezni, hogy a Kör egyáltalán nem nézhetetlen és alapvetően nem rossz film - a csalódottságomat elsősorban inkább az okozza, hogy egy kicsivel több odafigyeléssel és egy jobb, feszesebb vágással mennyivel több és izgalmasabb lehetett volna.