007 Nincs Idő meghalni filmkritika

A címben szereplő kijelentés akár a 007-es ügynököt immár ötödször alakító Daniel Craignek is több alkalommal eszébe juthatott a James Bond filmek forgatása alatt, melyek fizikailag igencsak igénybe vették: gyakorlatilag mindegyik epizód során érte valamiféle sérülés, az izomhúzódástól kezdve a szalagszakadáson át egészen a kivert fogakig és lemetszett ujjvégekig. Ennek fényében nem túl meglepő, hogy 2015-ben, a Spectre premierjét követően azt nyilatkozta, hogy inkább felvágná az ereit, mint hogy még egyszer eljátssza legikonikusabb szerepét.

Habár az idén 53. életévét betöltött Craig ezzel a mozival véglegesen búcsút int James Bond figurájának, felettébb sokat kellett várnia, mire az végül valóban elkészülhetett és a mozikba került. Ennek okai között szerepelt az előkészületekkel kapcsolatos huzavona, az immár szokásossá vált "kreatív nézetkülönbségek", majd a járványhelyzet miatt teljesen bizonytalanná vált forgalmazás.Ja, és az előző rész óta néhány rendezőváltáson is átesett a franchise: a szintén besokallt Sam Mendes helyett jött volna Danny Boyle, majd végül érkezett Cary Joji Fukunaga, aki a Jane Eyre és a Hontalan fenevadak révén szerzett magának hírnevet a szakmában.Ezek után, mi, nézők csak abban reménykedhettünk, hogy az effajta "kreatív nézőpontváltás" csak előnyére válik a produkciónak. Mióta ugyanis Craig alakítja a 007-es eddigi legkeményebb változatát, a színvonal kissé ingadozó volt - egy-egy jobban sikerült, izgalmasabb kalandot (Casino Royale, Skyfall) egy-egy laposabb epizód (A Quantum csendje, Spectre: A Fantom visszatér) követett a sorban.

James Bond (Daniel Craig) terroristák helyett immár halakra vadászik

Öt évvel a Spectre-vezér Blofeld (Christoph Waltz) kézre kerítése után James Bond (Craig) immár hátrahagyta az aktív szolgálatot, és Jamaicán élvezi a nyugodt élet örömeit. Azonban váratlanul felbukkan Bond egy régi barátja, a CIA-ügynök Felix Leiter (Jeffrey Wright), aki a segítségét kéri egy eltűnt tudós kézre kerítésében.A küldetés mindazonáltal jóval nehezebbnek bizonyul a vártnál, és az egykori 007-es kénytelen szembenézni egy veszélyes technológia birtokában lévő, emberek sokaságának életét fenyegető gonosztevővel, az átlagnál körmönfontabb és alattomosabb Lyutsifer Safinnal (Rami Malek).A megterhelő küzdelemben hősünk életében újra felbukkan korábbi szerelme, a pszichiáter Dr. Madeleine Swann (Léa Seydoux), ráadásul az új 007-essel, a végtelenül magabiztos Nomival (Lashana Lynch) is kénytelen rivalizálni. Szerencséjére a segítségére rendelt csinos CIA-ügynök Paloma (Ana de Armas) nem is annyira esetlen, mint amilyennek látszik. Sőt, ha minden kötél szakad, Miss Moneypenny-re (Naomi Harris) mindig lehet számítani, de még Q (Ben Whishaw) is képes előhúzni egy-két újabb kütyüt a tarsolyából...

Paloma ügynök (Ana de Armas) mellett muszáj elegánsnak lenni

Egyesek talán felkapták a fejüket Dr. Swann említésén - az őt alakító Léa Seydoux valóban az első olyan Bond-lány, aki feltűnik a széria következő epizódjában. És nem is csak úgy feltűnik, mivel James szempontjából Madeleine kulcsfontosságú szerepet tölt be a történetben.Hiába, itt már egy,. Bond ugyan még mindig kész levetni magát egy hídról vagy gondolkodás nélkül nekiesni egy terroristának, tisztában van vele, hogy felette is eljár az idő, és ő sem élhet már így sokáig. Már csak azért sem, mert az évtizedek során a hadviselés és a kémkedés világa is alaposan megváltozott: a technika révén a küzdelem immár jóval alattomosabb és kiszámíthatatlanabb.Ezt hivatott képviselni Lyutsifer Safin személye, aki nem egyszerű terrorista, hanem egy ideológiai alapon tevékenykedő zsarnok. Egy elborult lángelme, aki ha valamit egyszer a fejébe vesz, nem riad vissza semmilyen eszköztől vagy módszertől - még a pszichológiai és lelki terrortól sem -, hogy elérje célját.

Lyutsifer Safin (Rami Malek) nem az ördög maga, csak egyfajta megnyilvánulása

Ebből a szempontból ugyanakkor, akiről már messziről lerí, hogy valami nincs rendben nála. Azt éppen nem állítanám, hogy Rami Malek egysíkú főgonosz, mindazonáltal a motivációja - tragikus gyermekkorán kívül - nem igazán meggyőző vagy egyértelmű. Az általa felhozott érveket, illetve mentségeket pedig már szintén számos alkalommal láthattuk-hallhattuk hozzá hasonló, lelkileg sérült és életük értelmét kereső figurák szájából.(új tömegpusztító fegyver, a világ megmentése, gyönyörű nők fegyverrel stb.), legfeljebb némileg frissített kiadásban, az aktuális korszellem számára megfelelőbb módon. Ahogyan az atombomba, úgy már a nők direkt módon való tárgyiasítása sem menő, legfeljebb a Bond védjegyének számító Aston Martin és a Vodka Martini - természetesen csakis rázva, nem keverve - az, ami kvázi sohasem megy ki a divatból.

Madeleine (Léa Seydoux) és Bond között valósággal izzik a levegő

A vérfrissítésnek megfelelően a forgatókönyvírók között találjuk - némileg meglepő módon - Phoebe Waller-Bridge nevét, akit komikusi vénája (elsősorban a Bolhafészek c. sorozat révén) tett ismertté. Az Emmy és Golden Globe díjas hölgyet a fáma szerint maga Daniel Craig kérte fel arra, hogy egy kicsit "finomítson" a forgatókönyvön, és elvileg a jellemfejlődésen, illetve a párbeszédeken és a film humorán munkálkodott.Ha az előbbin annyira nem is,, különösen a vicces és szarkasztikus beszólások, illetve a helyzetkomikum alkalmazása tekintetében. Ezek minden esetben derültséget okoznak és enyhítik az egyébként folyamatosan növekvő feszültséget.

M (Ralph Fiennes) és Ms. Moneypenny (Naomi Harris) aggódva követi az eseményeket

Az ugyan kissé furcsa lehet, hogy a Craig-féle, kőkemény Bondot sosem igazán a humorral azonosítottuk - még ha a Spectre-ben néha meg is csillogtatta a lazábbik oldalát. Ugyanakkor egy ilyen apróságon nem érdemes fennakadni, hisz végső soron mindenki változik, így akár a 007-es esetében sem elképzelhetetlen, hogy "öregkorára" kifejlődjön a humorérzéke.A legfontosabb azonban mégis az, hogy az akciókon, menő verdákon és kütyükön, belevaló csajokon és pasikon, valamit a látványos helyszínek által nyújtott élményen túl. Az egy dolog, hogy mekkora a tét a világ számára - ami mondjuk nem igazán aggasztó, hiszen sejthető, hogy végül most is megoldódik valahogy a helyzet -, ennél jóval fontosabb, hogy Bonddal maximálisan együtt tudunk érezni, akinek nagyon is sok a veszítenivalója.

Nomi, az új 007-es (Lashana Lynch) sem vágja, mi lenne a legjobb megoldás

007 Nincs Idő meghalni előzetes

Összességében tehát elmondható, hogy. Hogy mit hoz a jövő, és hogy ki lesz a következő 007-es, arról egyelőre legfeljebb pletykák és találgatások keringenek.Ian Fleming szuperügynökének történetei azonban egészen biztosan nem értek véget - hiszen, mint tudjuk, a show-nak (jelen esetben egy nyereséges mozis franchise-nak) mindig folytatódnia kell...