Zöldséghírek! Természetesen meganimálva.

Sziasztok!

Magam sem gondoltam, hogy ilyen gyorsan befejezem ezt a projektemet is, de ha már így alakult, akkor sebtében meg is osztom veletek ezt is.Az alapötlet ezúttal az volt, hogy egy meganimált, humoros hírműsort fogok elkészíteni, és, hogy ne legyen unalmas, ezt nem emberi bemondóval, hanem egy tökkel teszem meg. Természetesen akkor már a híreket is "zöldségesítettem", és létrejött a zöldséghírek, melyben sok zöldség hangzik el. :DA tökfejű bemondó, és a relatíve rövid videóhossz megengedte, hogy egy újabb dologgal kísérletezzem, ez pedig a szemöldökmozgás.Ezt már régen meg akartam tanulni, mert nem tűnt kívülről túl nehéznek, inkább csak időigényesnek, és ez be is igazolódott. Szerintem egyébként nem sikerült rosszul, főleg így első nekifutásra, de még azért ezt is gyakorolnom kell. Talán nem sokára a főkarakterem is leszokik a szemöldökgyantázásról. :DLehet, hogy ez csak az én mániám, de szeretek az arccal foglalatoskodni, annak ellenére, hogy a néző lehet, hogy észre sem veszi a változást.A lényeg, hogy szépen, lassan az arcmozgásterén mindent megtanulok, amit a kezdetekkor kitaláltam magamnak, és ezt én már fél sikernek könyvelem el.Persze ott van még a test is, amit még nagyon statikusnak találok. Mindenképpen szeretnék ezen dolgozni a jövőben, csak erre meg nem érzem magam teljesen készen.