Xbox One Exkluzívok (Szeptemberi válogatás.)

Üdvözlök Mindenkit!Bocsánat hogy csak most lettem kész az e havi Xbox One exkluzívok csokorral(a teljesség igénye nélkül természetesen),de akinek Xbox-a van,az bizony nem unatkozik!Fuh, gyerekek!Annyi játék ömlik ránk megint!Szeptember 3. án megjelent végre a Neuromancer.Eddig még csak mászkáltam benne,bevallom!Ilyen részletgazdag,élő cyberpunk világgal eddig még nem találkoztam!Már önmagában az élvezetes,ahogy esőben,neonfényben,csukjával a fejünkön,cigarettázva végigbaktatunk a villódzó,mocskos szépségű utcákon..Bárkivel beszélhetünk,bármit csinálhatunk.Leginkább egy Cyberpunk Westworld-höz tudnám hasonlítani.Szeptember 7. én jelent meg a Draconus: Cult of tha wyrm című Dreamcast játék feldolgozása.A grafikát korunkhoz igazították,a játékmenet Dark soulsosabb lett.Az eredeti is erősen dark fantasy volt amúgy!Bekerült még 5 kaszt,32 új főellenség,és a történetet is átvariálták.Szeptember 11.én jelent meg a Skarlet.Az eredetsztori egyaránt játszódik a mi világunkban,és a külső világban is!Szeptember 18 án érkezik,szintén a Mortal rajongók figyelmébe IS ajánlanám!A várva vártMortal kombat vs Street fighter.A játék grafikája leginkább a Mortal x-hez fog hasonlítani,úgyhogy végre a street fighteres hősök is megújulva,ezúttal darkosan kerülnek a szemünk elé!Szeptember 20.án érkezik a Conact című sci-fi thriller.A játék NEM azonos a Contact c. filmmel!A történetet ügyesen titkolják a megjelenésig.Bár a címből,és a műfajból sok mindenre lehet következtetni,a készítők szerint ilyen játékkal még senkinek sem volt dolga,és nem is lesz egy darabig!Merész szavak!Szeptember 24.érkezik a Mechanic nevű szintén cyberpunk game!Kicsit mostanában sok ilyen jellegű Xbox exkluzív játék jön,ami szerintem nem baj!Főleg hogy itt egy jövőben játszódó gengszter-akció rpg-ről van szó!Szeptember 29 én érkezik az amit én a legjobban várok:John Caldwell (Nemes István) regénye alapján az Elf Mágia (direkt magyarul írtam,hátha valakinek ismerős) című sötét fantasy,magyar felirattal,természetesen ez is,kizárólag Xbox One-ra!Szóval gyerekek ismét megéri Xboxos-nak lenni..maradni..! ;)