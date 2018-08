Xbox One Exkluzívok

Sziasztok!Mint azt már megszokhattuk,a Microsoft hónapról hónapra el-áraszt minket a jobbnál jobb exkluzív single player játékok ERDEJÉVEL..Mondhatni gyorsabb ütemben jönnek a jobbnál jobb Exkluzívok,mint ahogyan kijátszanánk,megunnánk őket!Az Augusztusi áradatból válogattam most,a teljesség igénye nélkül!Miami ViceA 80 as évek ikonikus sorozatának játékos feldolgozása Augusztus 4 én érkezik open world formában,élő,lélegző világgal,gondolkodó npck-el kizárólag Xbox One-ra.A Dark souls alkotóinak legújabb játéka,a simán csak "Souls" Augusztus 10.-én érkezik kizárólag Xbox One -ra.A 3012 ben játszódó Eden című külső nézetes sci-fi horror Augusztus 14.-én érkezik kizárólag Xbox One-ra.Végre megjelenik a Silent hills!A game Augusztus 16.án érkezik csak és kizárólag Xbox One-ra.A Bloodrayne 3. része ,az én személyes kedvencem!Ezúttal New York utcáit tisztíthatjuk meg,vagy épp garázdálkodhatunk kedvenc vámpírcsajunkkal.Az open world akciójáték Augusztus 21.én érkezik Xbox One exkluzivitásban!A Szamurájos vérfürdő,Hitomi Augusztus 24.én érkezik kizárólag Xbox One-ra.Végül Augusztus 30.án érkezik a Life című open world rpg.Ezek mellett kíváncsian várjuk,vajon labdába rúghat e a Sony,az árva pókemberével!UI:Ha valaki megoldaná hogy láthatóak legyenek egyből a képek,annak ezer köszönet érte! :)Egyébként ha már nincsenek,gondoltam létrehozok egy alternatív valóságot,amiben vannak XO Ekluzívok!Peace! :)