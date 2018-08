Xbox One Biblia (részlet)

Boldogok az exkluzív szegények,mert övék a mennyek országa!Gyümölcseikről ismertetik a fa!Vajon a tövisről szednek e szőlőt?Vagy a bojtorjánról fügét?Ekképpen minden jó fa (Xbox One) jó gyümölcsöt terem,minden romlott fa (Ps4) rossz gyümölcsöt terem!Mikor böjtöltök,ne legyen komor a nézésetek,mint a képmutatóké,akik eltorzítják az arcukat,hogy lássák az emberek hogy Ők böjtölnek!Senki sem szolgálhat egyszerre két úrnak!Nem szolgálhattok egyszerre a Microsoftnak (Istennek),és a Sony-nak (Sátánnak)!Ne aggodalmaskodjatok,hogy mivel játszatok!Tekintsetek az égi madarakra!Nem is videó játékoznak,mégis boldogok!Menjetek a játék nélküli szűk kapun!Mert tágas az a kapu,Ördögtől való,széles választékú az az út (Ps4),mely a veszedelmekre visz,és sokan vannak akik azon járnak!Microsoft,ki vagy a mennyekben,Szenteltessék meg az Xboxod.Jöjjön el a Gears of war,Legyen meg a Forza,amint a sima,úgy a Horizon is.Mindennapi Halo-nkat add meg nékünk ma.Bocsásd meg vágyainkat,Miképpen mi is játszanánk mással is.Ne vígy minket kísértésbe(Ps4)Szabadíts meg minket az új exkluzívok gondolatától!Mert Tiéd a Halo, a Forza, és a Gears of war.Mindörökké Ámen!