Westworld 2/1

Üdvözlök mindenkit!A Westworld 2. évad első részéről írok pár gondolatot,amihez tök jó lenne ha Ti is megosztanátok a sajátjaitokat,tudnánk beszélni a sorozatról!De kezdjük is az elején! :A Westworld sorozatot kétkedve kezdtem el.Egyrészt tűnt egy Walking Dead-nek,csak robotokkal,másrészt aki ismer az tudja miken szoktam gondolkodni,így mondták is akik látták hogy:"Baz+,Te ezen elájulsz!" vagy hogy "Hát,ez valami eszméletlen zseniális!" ..és társaik..Hmm..belevágtam..Azt már az első pár képkockánál felismertem hogy Ez,tényleg az Én világom lesz.És az is lett..Hangulatában számomra a Randevú a rámával című A.C.Clarke könyv állt legközelebb hozzá..Az egy hard sci-fi,amiben a lenyomatok alapján próbálják kitalálni mi történhetett az óriási űrhajón,kik lehettek a lakói,egyfajta ásatás sci-fi volt..Ez egy másféle ásatás,másféle sci-fi,hasonló hangulattal.Mára a kedvenceim egyike lett az első évad.Ugye megvan az az érzés mikor egy új játékot próbáltok ki?Mondjuk egy új rpg-t,egy új GTA-t..egy új világot!Vagy mikor egy szimpatikus emberrel ismerkedünk össze,új barátnő mondjuk..Nálam,mindkét esetben általában erősen megjelenik az ismeretlen tüzén fortyogó édes, szenvedélyes szerelem..Csak azzal a nővel akarok lenni,csak azzal a játékkal szeretnék foglalkozni..Ahogy egyre jobban elmélyülök ezekben a kapcsolatokban úgy ismerem fel/tolom ki a saját határaimat,korlátaimat is..A Westworldbe utazó személy,legyen az nő,vagy férfi, introvertált,vagy extrovertált, azt hiszem mindenki megtalálhatja a számításait.Lehet nézegetni a gyönyörű tájat,a legelésző nyájat..Lehet csodálni a megvalósítást,a gépek élethűségét,sosem tudhatjuk hogy ideutazásaink alkalmával melyik történetszálba csöppenünk bele,mit élhetünk át..Mert itt tényleg túl a pián és az örömlányokon is,mindenki önálló történettel bír!De gondolom hozzám hasonlóan sokunk első útja ide is elvezetne azért..:És ez csak a máz,a csomagolás,a külcsín..Itt kiderül kik is vagyunk valójában!Az egész rólunk szól!Muszáj megemlítenem hogy szerintem a valóságban ez a park egy kicsit másképp nézne ki,illetve adódhatnának bonyodalmak is jelenlegi formájából..:Ugye nehezen tudnánk megkülönböztetni hogy ki az élő,és ki nem..Pl :"egy vendég legyilkol egy gépet,és kiderül hogy ember volt" és hasonlóak azért nincsenek benne ebben a remekműben,de vonatkoztassunk is el ettől..mert ez már olyan kekeckedésnek tűnik.. :)Egyébként annyira magával ragadott a mű hogy nem egyszer hallgattam az ikonikus,ismétlődő zongorás zenéjét a buszon,villamoson,és figyeltem a világomat..Az első évad nem gyengén,talán filmben eddig sosem látott módon a tudatra ébredés,a teremtés,maga a lét kérdésein is elmélkedő műalkotás volt.A legszebb az egészben hogy ezeket a kérdéseket nem direktbe tolta az arcunkba,hanem elő-hívta belőlünk,mint valami analóg fotót..Rá-döbbentünk a dolgokra..Csak egy példa aki nem látta az első évadot annakSPOILER lehet,aki látta,nyugodtan olvashatja tovább:Amikor lecserélik Dolores apját,és az a régihez hasonlóan kérdezi tőle hogy:"-Ma is megfested ezt a tájat?"-hány,de hány ilyen van az életben is hogy tudatosan lecserélnek embereket,munkahelyen,párkapcsolatban(!) is..Valaki az anyját,valaki az apját keresi a másikban,valaki pedig az exét..számomra ez a jelenet erről is szólt..És még sok minden másról is..Egy egy jelenetnek akár több értelmezése is volt..Lehetséges SPOILER vége.Az évadzáró azért is volt számomra érdekes mert pont előtte néztem meg egy kvantumelméletekről,más dimenziókról szóló dokumentumfilmet amiben az egyik tudós szerint színház vagyunk egy másik világ számára..Aztán ugye vulkán módjára ki-robbant végül a 10 epizódon keresztül lappangó katarzis,:elszabadult a pokol,ügyesen otthagyva a levegőben pár kérdést:Hol játszódik az egész,mikor,vajon tényleg meghalt Robert?stb..hogy mit vártam ettől az új évadtól:Azt hogy meg fognak tudni lepni,hogy érdekes lesz az öntudatra ébredésen TÚL is..hogy olyas valamit kapok amire NEM számítok..hogy sok mindent amit hittem eddig a világról,kicsit más megvilágításba helyez..Tudom nagy elvárások ezek,de az első évad tekintetében azt hiszem ezek mégis csak a reális elvárások..Tegnap megnéztem a 2. évad első részét,így erről tudok beszélni,hogy számomra mennyire hozta' az elvárt dolgokat EDDIG(!):EDDIG(!) semmi meglepő,az van amire számítani lehetett első évadból,és a trailerekből kifolyólag :Bernard nagyon gondolkodik a létén és talán mindenkién,hol egyedül hol a felmentősereggel.Itt már nyíltan más más időben..Maeve elindul a lányáért az író-tervezővel,Feketeruhás William összevérzi magát..stb..ja,Dolores nagyon megváltozott írtja az embereket..De gondolom a trailerekből ezt is mindenki kitalálta hogy nem a társait fogja..Ez így elég unalmasan hangzik?mert picit az is..Hasonlítani az 1/1 hez hasonlítanám:Itt nincs csavar,nem kezdek el azon gondolkodni hogy hogyan működik az ember,hogy milyen szereplőcseréket végzünk életünk során,nem kezdtem el a lét kérdésein elmélkedni,a céljainkon,vagy azon kinek mit jelent a világunk..nem kezdem el hasonlítani a társadalmunkat ehhez a mini-társadalomhoz..kérdés csupán annyi van:Talán él e még valahogy Robert vagy a tudata..vagy hogy hol játszódik az egész..gondolom ezeket a végére tartogatják,talán egy nagy csavar keretén belül derül ki..a többi park is bejön biztos a képbe,az sem lepne meg ha a mi világunk is egy park lenne..ezeket még nem tudom..ezek még visznek előrébb..Dolores terve miszerint kívül mennek majd a világuk falán is,hogy leigázzák(ezt nem így mondja azért) az egész emberi világot' az hogyismondjam'..Na jó,betudom annak hogy egy egyszerű parasztlány elméről van szó..De az már felettébb érdekes hogy MINDENKIN,de tényleg MINDENKIN aki ember bosszút akar állni..Mert megkeresni,és kinyírni azokat akik ártottak nekem az okés',hiszen többször is elmondja hogy mindenre emlékszik..de ez?..na jó,ezt is betudom annak hogy most egy öntudatos parasztlány..De tényleg,remélem a végén nem a Trónok harca nagy csatáját fogjuk látni csak robotokkal,mert az már fájna..Nem azt mondom hogy az egész le lett butítva egy Walking dead-re csak robotokkal,néhai sztalkeres kutyával',hanem JELENLEG olyasmi ÁTALAKULÁS SZELÉT érzem a történetben(remélem rosszul) mint mondjuk a szintén zseniálisan induló Wayward pines -ban..Ahol a csavar után az egész "mély és álomtalan" unalomba fulladt..Vagy hogy sima filmet mondjak mint a Matrix folytatásánál..Itt szó nincs MÉG akkora csalódásról,és remélem nem is lesz..ez is visz előrébb..A látvány és a zene továbbra is zseniális.Az maradt a régiben.Ezt a részt még egyelőre ilyen tutorial résznek fogom fel..Nem is volt célom hogy ez alapján ítéljem meg azt amit még nem is láttam..Lehet akár még jó is az évad egésze..Az is lehet hogy a végére úgy kell felszedni a padlóról..Amire nagyon kíváncsi voltam az az hogy hogyan fogják megoldani az első évad tudatra ébredős hangulatából adódóan zseniális,érdek-feszítő történet fenntartását,egyszerűen fogalmazva:érdekes marad e...És erre továbbra is kíváncsi vagyok..Illetve arra hogy mikor kezd érdekes lenni..