Videójáték élmények, romlott mesék, és egy aniMonólog!

Sziasztok!

Újra itt vagyok, és a mai bejegyzésbe lesz bőven miről beszélnem, vagyis pontosabban írnom.Először is, ha már gaming oldal, akkor először jöjjön a blog gamer része, melyben két, pc-re nemrégiben megjelent játékra szeretnem felhívni a figyelmet.Kezdjük a sort azcímű játékkal, ami egy élőszereplős interaktív film.Tudom, ezt a műfajt sokan nem szeretik, én viszont úgy hiszem, hogy ez a műfaj mostanság ér be csak igazán, így vétek lenne nem odafigyelni rá, és erről tanúskodik az Erica is.Két végigjátszás után eddig nagyon kellemes meglepetés, pedig az elvárásaim elég magasan voltak.BÁR EGYELŐRE NEM ÍRJÁK, DE TERMÉSZETESEN A PC-S VERZIÓ IS TARTALMAZZA A MAGYAR FELIRATOT!!!Mindenképpen meg kell említenem a kiváló színészi játékot, amely nagyszerűen asszisztál a lebilincselő pszicho-thriller történetnek, és egy kellemes nyomasztó hangulatot hoz létre abban a másfél órában, amíg egy végigjátszást kipörgetünk.Őszinte leszek, ez a játék nekem sokkal jobban tetszett, mint a Heavy Rain, ami hangulatát/műfaját tekintve hasonló. Itt minden le van egyszerűsítve annyira, hogy csak döntéseket kell hozni, és élvezni az elénk táruló történetet. Nincsen nyögvenyelős karakterirányítás, nincsenek teljesen érdektelen gondolatmenetek, sehova nem vezető időuhuzó teendők (öltözködés, fogmosás, stb), amik a Heavy Rain esetében nekem inkább elvették a kedvemet, mintsem lekötötték volna a figyelmemet.Ráadásul az Erica meglepően baráti áron került forgalomba, így szinte ajándék a műfaj rajongóinak.Kíváncsi leszek, hogy mennyire változik a történet a döntéseim alapján. Egyszer-kétszer még biztos kitolom, mielőtt pihenni küldöm.Azt azért megemlítem negatívumként, hogy nálam egyelőre még előfordult összeomlás, de szerintem ezt viszonylag gyorsan orvosolni fogják a fejlesztők.A másik játék, amiről néhány szóban beszélni akarok az aBevallom az eredeti játékokkal viszonylag keveset játszottam, de mivel mindent szeretek, ami retro, és mégis új, így most már ez is a Steam könyvtáramat ékesíti.Két dolgot rögtön le szeretnék szögezni.Az egyik, hogy még nem értem a játék végére, mivel nem éppen könnyű darab, a másik pedig az, hogy bár kiváló játékról van szó, de a Capcom ceruzája jó vastagon fogott az ár megálmodásánál, ezért aki tud, az inkább várja meg az első leárazást.Egyébként egy pofon egyszerű, de irgalmatlan kihívást jelentő játékot kaptunk, amelyben szívecskés alsónadrágos lovagunkkal megmenthetjük a hercegnőt.Ismert recept ez, de még 2021-ben is felettébb jól működik.Még szerencse, hogy a játékok terén sosem voltam ideggyenge, így az ezredik halál sem hoz ki a sodromból. Szerintem el leszek vele még egy darabig.Félek, hogy a játék anyagi sikerének, egyedül a kiadó kapzsisága fog gátat szabni, de nem legyen igazam.A múlt hónap közepén egy rövid szabadságot megengedtem magamnak, de már visszatértem.A csatorna hajnalán próbálkoztam már a horror történetekkel, és itt volt az ideje egy újabb ilyen jellegű próbálkozásnak is.Egy saját magam által írt történetet olvastam fel, és igyekeztem a megfelelő videókkal, hang, illetve vizuális effektekkel illusztrálni a történetet.Ezúttal egy különleges, messziről elkerülendő alkalmazásról készítettem egy véleményezős videót, melyet a GOOGLE PLAY Áruház lefolyójában találtam véletlenül.Fogadjátok szeretettel.