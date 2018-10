Üdvözlök mindenkit!Gondolom emlékszik még itt sok ember a Queke 3 arénára,vagy az Unreal Tournamentre..Nagyon sokat nyomattam a Deathmatch-eket..Ami megfogott benne az az volt,hogy egyenlő esélyekkel indultunk,csak és kizárólag a játékos ügyességén múlott az hogy milyen helyezést ér el.Ugye bárki felvehette a pályán megjelenő fegyvereket amikkel egymást irtottuk,csak a külsőnket tudtuk változtatni..Nos,ezek után nem nagyon játszottam online,maximum 2 joyal,haverokkal,meg esetleg Dark soulst..Nem is olyan rég beizzítottam a psplust,vettem hozzá pár játékot,és hát mit ne mondjak: vegyesek az érzéseim..Nem fogok mindegyik játékra kitérni,inkább csak megemlítenék egyet,mivel a helyzet nagyon hasonló mindegyiknél:Destiny 2.Nagyon bejön a világa,azt gondoltam érdemes megvenni a Legendary Collectiont..Ugye így néz ki:Mit sugall ez a külső?Nekem azt hogy rá van gravírozva a lemezre,hogy ez bizony a Legendary collection,és evidens hogy a tartalom is az EXTRA KIADÁSÚ LEMEZEN VAN..hát nem..:Ezt a szánalmat nevezik Legendary collectionnek!Még le kellett tölteni a kb 50 giga extrát az accountom-mal,így ha el szeretném adni,csak egy mezei Destiny 2 ként tudnám eladni ami nemrég ingyenes volt..Így indult ez is..Na de térjünk is vissza a témámra,a Deathmatchre:Itt a Rumble felel meg annak..Annyit ugye azért tudtam a játékról hogy vannak benne szintek,és a tárgyaknak is vannak szintjeik..de nem gondoltam volna hogy a Deathmachbe is belerakják,a különböző erősségű fegyvereket,különböző armorokkal együtt,amiket ki-ki,így vagy úgy megszerzett..Hogy is néz ki egy ilyen meccs?:Elindul,20 másodperc után látom hogy xy játékos már megölt 3 embert,odaér hozzám,ugrálva a levegőből beleeresztek egy tárat a fejébe(!),mire ő szépen lassan,terpeszállásból bemér,ásít egyet,meghúzza a ravaszt,és meghalok..Valami hasonló fejet vághatok,miközben érdekes kérdések fogalmazódnak meg bennem:Van ennek így értelme?Akarok én itt versenyezni?Ilyen feltételekkel,ahol az dönti el a meccset hogy ki milyen erős,és nem az mint régen hogy ki milyen ügyes?Játék ez még?Mit élvez ezen valaki hogy szine GOD módban nyomul?Ezek akár külön külön is rendkívül érdekes kérdések számomra..Hmm..talán majd olyan level 40 nél jobb lesz,akkor majd biztos erősebb leszek..(bár ennek sem lenne sok értelme hogy a többiek gyengébbek)..elértem a level 40 et..hát,a hagyományos módszerrel szinte semmire sem megyek,hogy lövöldözök,mivel általában sokkal erősebbekkel rak össze,folyamatosan olyan tárgyakat dobál a játék amit egyből törlök..Olyasmit nagyon ritkán ad aminek hasznát is venném..így lett egy kedves sajátos taktikám,amivel egyébként eléggé sokat tudok nyerni,de minden szebb lenne szerintem ha egyenlőek lennének az esélyek..ÍÍÍÍgy se rossz,de Ps4 en játszva,nem keveset fizetve ezért,közben arra gondolok,mennyivel jobb volt a Quake,vagy az Unreal!Micsoda csaták voltak azok!Azt gondolom ezeknek a gondolatoknak a megjelenése nem az én szégyenem..Ez már nem olyan izgalmas így..Az Overwatchban is amikor látom hogy hiába lövöm az ellent,már tudom hogy sokkal erősebb,és megfogják nyerni a meccset,és láss csodát,a végén kiderül hogy 3x,4x olyan szinten van mint én,mi..Szóval,kicsit nekem unalmas ez az egész..nem tudom mi ennek az értelme..Hogy az a játékos is jobb lehet aki csak simán többet játszik a játékkal,még ha tök béna is,ha leül egy sarokba akkor is fejlődik,ezáltal majd nagyobbat sebez,nő az ellenállása..Komolyan mondom egy böngészős sakk programban nagyobb kihívást látok,jobban számíthatok a tudásomra..De ha fogok egy lapot,és nekiállok ötödölőzni(amőbázni,így is szokták nevezni)ott is egyenlőbbek az esélyek,EZÁLTAL IZGALMASABB A JÁTÉK.Az is izgalmasabb,mint egy ilyen unfair felállás..Ez azért nem kis csalódás..Nagyon remélem hogy megjelenik a Quake arena Ps4 re,vagy valami hasonló,ahol egyenlőek az esélyek,és tényleg az győz,aki jobb..Tudom,vannak még serverek pcn,de azokat meg a modderek teszik tönkre..Meg..konzolos volnék..Persze persze ps4 meg minden,hűde jó,tök szépek,szebbek ezek az online játékok,de uram bocsáss,ezek már nem olyan izgalmasak így mint régen!Közük nincs hozzá..