Így vagy úgy,de szerintem mindnyájan álltunk már bosszút valakin..A bosszú a kiegyenlítésről szól..Arról hogy miután sérelem,támadás ért minket,az a valaki is szenvedjen akitől mi szenvedtünk!Ha megölnék az egyik szerettemet,az volna a legkevesebb hogy tudom,hogy az illető a hátralevő életét börtönbe tölti..De még jobb kielégülést okozna,ha én magam ölhetném meg az illetőt..Mondjuk megfojthatnám.."Dögöljön meg a büdös köcsög,általam!"..Ezt az édes,gyönyörű ábrándot filmesítették már meg nagyon sokan,nagyon sokféleképpen..Most a Fűrész írója próbálkozott meg ezzel,és azt kell mondjam: Maradandót alkotott!Konkrétan az ÉV FILMJÉT szerintem!A sztori egy minimal-cyberpunk intellektuál sci-fi köntösbe ágyazott Bosszúvágy..röviden..Egy mimimal cyberpunk Holló..Azok kedvéért akiknek az kimaradt volna,abban a filmben agyonlövik Brandon Lee-t és feleségét,a halálból jön vissza bosszút állni emberünk..A jövőben játszódó Upgrade esetében ez így néz ki:Grey gyönyörű feleségét megölik,őt pedig nyaktól lefelé lebénítják.Ez egyébként rendkívül felkavaróra sikeredett!Hősünk,egy Stem nevű kísérleti implantátum szuperkütyü izébizé' segítségével újra képes lesz járni,és ahogy azt a cím is sejteti sok minden másra is!Eme felturbózott állapotában,a saját kezébe veszi az ügyet,és a felesége gyilkosainak nyomába ered!Azok a jelenetek amikor Grey teljes kontrollt ad a teste irányítása felett Stemnek,egyszerre látványosak,és viccesnek is hatnak ahogy hősünk brutálisan agyabugyál,de az arcán a megrökönyödés mutatkozik!Teszi ezt úgy hogy közben továbbra is játszania kell a bénát,a hatóság,de még az anyja előtt is,hiszen a Stem project szigorúan titkos..Ennyi a sztori.És valahogy ez az egész kis történet,jobban (!) működik mint mondjuk a nála sokkal drágább Venom esetében!Nem véletlenül ezt hoztam fel példának,hiszen a főszereplő Logan Marshall-Green kiköpött mása Tom Hardy-nak a Venom-ból!Rengeteg kép van róluk egyébként,tényleg olyanok mint két tojás.Valahogy tökéletesen működik az egész film,nem megy át gagyiba,nem fáraszt minket óriási CGI áradatokkal..Vannak benne egyébként,de nagyon minimálisan..Szóval ha valami nagyon tökös bosszúfilmre vágytok,ami úgy nem mellesleg gondolkodós sci-fi köntösbe van,ez tökéletes választás!És habár valami azért sejthető az elejétől fogva,a végén tud meglepetést okozni,sőt ami a lényeg,amin őszintén csodálkoztam,és amire nem nagyon számítottam:KATARZIS-T is!Az utolsó pár képsorról beszélek,ahová tart az egész film..Ami ott ki-teljesedik,azzal a zenével..Fuh!..Hidegrázós-könnyezős-katarzis!