The Witcher (Korábbi írásom)

The WitcherRiviai Geralt egy ``professzionális szörnyvadász``, aki elvesztette az emlékezetét. Mikor felébred, Kaer Morhenben, a Witcherek várában találja magát. Már épp szóbaelegyedne a társaival, megtámadják az erődöt. Egy szervezet jött el a Witcherek titkaiért: A Szalamandra.GyorstalpalóGeralt semmire sem emlékszik a szörnyvadász éveiről, de pár emléket visszaszerezhet, ha találkozik egy régi ismerősével (ilyen például a szoknyavadász dalnok, Dandellion, vagy a törpe barátja, Zoltán). Azért jó mindenkivel elbeszélgetni,mert több dolgot megtudhatsz egy faluról, egy karaktrről vagy egy szörnyről. Ha mondjuk feladatot kapsz, azt mindig el kell vállalni (itt a mellékküldetésekre célzok), mert néha nem pénzt kapunk, hanem tárgyakat, recepteket. A receptek azért fontosak, mert azok elősegítik Geralt erejét, vagy olyan képességet ad neki, ami jól jöhet, ilyen például a Macska főzet, ami segít a sötétben látni (ami azért is jó, mert van pár olyan feladat, ahol egy kriptában kell szörnyeket ölni). De a főzetekkel egy baj van: ha túl sokat iszunk, akkor mérgezettek leszünk, amit egy zöld csík fog jelezni. És végül a legfontosabb: a jegyzetek. Itt mindent olvassunk el, mert itt bizony megnyílik a tudástár, és itt főleg a szörnyekre célzok. A jegyzetekben megjelennek az általad ismert szörnyek, és leírják, hogy mire immunis és mire nem.Mesterségem címere: SzörnyvadászGeralt elért Vizimába, ahova nem engedik be, így egy darabig a külvárosban kell tennie a dolgát. Érdemes körüljárni, megismerkedni mindenkivel, mert a Külvárosban tartózkodásunk utolsó estéjén az jól jöhet. A faluban van egy gyűlölt nő, akire azt mondják, hogy boszorkány. Naggyából ő a főküldetés, és nálam van a legérdekesebb dolog, de erre majd később visszatérek. Van egy pap, aki segíthet nekünk bejutni a városba, de előtte meg kell neki tennünk valamit. És most jön a fontos: elterjedt egy tévhit, hogy az Örök Tűz segít elűzni a szörnyeket. Eggyik ilyen küldetésben el kell juttatnunk pár darab mécsest (naná, hogy a pap adta), de csakis éjszaka. Nos, nem jött be, de Geralt ezt az elejétől tudta.``Örök tűz, lobogj bennem``"A Lángoló Rózsa Rendjét a nilfgaardi háborút követően alapította meg egy karizmatikus vezető, Jacques de Aldersberg. Az új rend a Fehér Rózsa Rendjéből keletkezett. Aldersberg célja, hogy megvédje az embereket a szörnyetegektől, valamint hogy terjessze az Örök Tűz hitét. A Rend főhadiszállása Vizima városában van, de egész Temeria területén rengeteg képviselettel rendelkeznek.Az "Árnyékemberek" című könyv felfedi a Lángoló Rózsa Rendjének születési körülményeit. Az író szerint a rend a redaniai hírszerzés segítségével született meg, ellensúlyként a varázslóknak, akik egyre erősebbé váltak. Továbbá az író szerint Redania szándékosan megtagadta a rend statútumának kiadását, így megakadályozták, hogy az ő földjükön létesüljön ilyen vallási csoportosulás.A "Háború után " című könyv írója szerint a Lángoló Rózsa Rendjének hatalmát nagyon alábecsülik. A Nagymester számító és ravasz, de mindenekfelett egy vallási fanatikus is egyben. Továbbá az író azt mondja, hogy a Rend célja, hogy minél több ember felett hatalmat nyerjen. Ennek érdekében a Rend titkos harcban áll a többi vallási intézménnyel, mint amilyet a varázslónők is alkottak. Állítólag a boszorkányok és másfajúak üldözése csak előkészíti a varázslók elleni támadást."Ezt például a jegyzetek közt találjuk majd meg.Bunyó és kockapókerA Külvárosi fogadóban fedezhetjük fel a kóckapókert és a bunyót. Elöszőr kitérek a kockapókerre: van egy tábla (gyönyörű és kidolgozott mintákkal), és dobókockák. A játék bonyolult, úgyhogy ha majd megint nekikezdek, frissítem ezt a cikket. A bunyó a legjobb: minden kocsmában találkozól egy olyan karakterrel, aki nagyon híresnek nevezi magát. Cél: leverni az összes ilyet, míg a tápláléklánc tetejére nem kerülsz (naggyából ilyen a kockapóker is). Hogy mi értelme? XP és egy kis pénz szerzés.Dagadjon az inventoryMondjuk nem kell, hogy minden vackot felszedjünk, csak a legfontosabbakat, mert Geralt szütyője nem végtelen kapacitású. Az alkímiához való dolgokat, és a küldetéstárgyakat külön helyre rakja, így ezzel nem lesz gond. Viszont a főzeteket, fegyvereket, ételt, italt, rúnaköveket 3 darab 2x7-es helyre zsúfolja be. Így muszáj lesz óvatosnak lenni. Pár tipp ,hogy ne ``szakadjon ki az inventory``: ne készíts egyszerre több főzetet, csak ha küldetés előtt vagy. Csak a legfontosabb fegyvereket tartsd meg. Ne vegyél fel használhatatlan dolgokat.Hát az első rész végére értünk. Csak akkor fogom fojtatni, ha nem kapok negatív visszajelzést.A második részben pár segítséget adok nektek szörnyvadászattal kapcsolatban, szóba hozom az XP szerzést, és Vizimát fogom bemutatni. Remélem tetszett! :)Hát ja, látszik, hogy régebbi :DNem mintha most annyira tökéletes lennék, de ezt folytatni fogom...persze másmilyen lesz.