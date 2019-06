Ritkán írok animékről, mert viszonylag keveset nézek. Kevés olyan van, ami valóban megfog, de nem régiben összefutottam egy nem éppen mainstream gyöngyszemmel. The Promised Neverland (japánul: ????????? ; Hepburn átírással: Yakusoku no Neverland) egy 2019-ben indult sorozat, ami az ugyanolyan nevű mangán alapszik. A sorozatban három árva, Emma, Norman és Ray nem éppen szokványos történetét mutatja be.









A történetről azért nehéz spoilermentesen írni, mert az első epizód rögtön egy csavarral zárul. A sorozat egy idilli árvaházban kezdődik, ahol minden gyerek vidám, és egy szeretető, gondoskodó hölgy, Isabella vigyáz rájuk. A dolgok sötét fordulatot vesznek, amikor is az egyik 6 éves árvát, Connyt ,,örökbe fogadják''. Conny az árvaházban felejtette a kedvenc plüssállatát, így Norman és Emma úgy dönt, hogy utána viszik azt. A kapuban azonban rájönnek az árvaház sötét titkára, és egyben valós funkciójára, amikor egy autóban megtalálják Conny holttestét, rajta egy virággal. Az árvaház valójában egy farm, amelyben démonok számára nevelnek fel jobbnál jobb minőségű gyerekeket, hogy azt a démonok, főképp annak az elitje elfogyassza. Itt egyben kiderül számukra, hogy Isabella valós természete sokkal sötétebb, mint amilyennek addig mutatta magát. A menekülés közben a helyszínen hagyták Conny plüssállatát, így Isabella rájött, hogy vannak a gyerekek között olyanok, akik ismerik az intézmény valós funkcióját. Norman és Emma beavatja Rayt is ebbe a titokba, és el kezdik szervezni a szökésüket, mielőtt az ő idejük is eljönne. Megindul a verseny az idővel. Természetesen Isabella sem hagyja ezt annyiban, és rögtön el kezdi nyomozni, hogy kik azok, akik erről a titokról tudnak. Isabella kérésére a farm vezetősége segítséget küldött Krone nővér személyében, hogy együtt kiderítsék és megállítsák az elszökni készülőket.A történetnek több érdekes mellékszála van, amely engem legalábbis lekötött. A sorozat szerintem zseniálisan építi fel azt a világot, amiben játszódik: epizódról epizódra ad információmorzsákat az intézmény működéséről és a démonokról. Bár még csak egy évad ment le, és a következő évad csak 2020-ban fog megjelenni, ezért a teljes történet csak egy csekélyebb részébe adott betekintést idáig. A sorozat fő tematikája, ahogy a 3 árva a menekülésüket szervezi, és hogy hogyan próbálják Isabellát és Krone nővért kijátszani. A történet csavarosságát az is adja, hogy Isabella és Krone között kialakul egy hatalmi játszma, aminél Krone pályázik Isabella pozíciójára, és igyekszik a dolgok történését úgy alakítani, hogy a Nagyanya (a farmkomplexum egyik vezetője) számára Isabella alkalmatlanná váljon, és ő vegye át a pozícióját. Nem csak köztük, de az árvák között is kialakul egyfajta dilemma, aminél Emma ragaszkodik hozzá, hogy mindenkit kimenekítsenek, míg Ray szerint ez megvalósíthatatlan. Tovább bonyolítja a dolgokat, mikor kiderül, hogy Isabellának van egy belső informátora, amit az árvák is sejtenek, de a személyét tekintve ötletük sincsen.Az első rész amilyen vidáman és idilliként indult, olyan borússá és sötétté válik az epizód végére, és a második rész elejétől. A sorozat gyakorlatilag egy sakkjátszma, amelynél a szereplők egyfajta figurák a játékban, és köztük pszichológiai és stratégiai játszmák sorozata zajlik le. Bár a konkrét akció kevés benne, de a történet fő mozgatórúgóját a szereplők közötti konfliktusok és elmepárbajok adják. Igazából aki látta a Death Note című sorozatot annak ez a hasonlat valószínűleg többet mond, de én leginkább Yagami Light (Kira) és L közötti csatához tudom hasonlítani a sorozat történéseit.