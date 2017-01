Tanácsok használt laptop vásárlásához

Sokan vagyunk, akiknek nincs feltétlenül szüksége a legújabb, legszuperebb laptopra, inkább olcsóbban vásárolnánk egy használt gépet. Ilyenkor még jobban oda kell azonban figyelnünk a laptop paramétereire, hogy biztosan megfeleljen az elvárásainknak és még sokáig hasznát vehessük. Az alábbiakban a legfontosabb paramétereket vesszük sorra, amelyeket laptop vásárlás előtt figyelembe kell vennünk.

Kereskedő vagy magánszemély? Amikor használt laptop vásárlásán gondolkodunk, a legtöbben az apróhirdetési oldalakon, magánszemélyek ajánlatai között kezdünk böngészni. Ugyanakkor ma már több olyan üzlet vagy számítógépes szerviz létezik, amely használt laptopok kereskedelmével foglalkozik. Az ilyen boltokban nem csak a számunkra megfelelő laptop kiválasztásában segítenek, de akár garanciát is adnak a gépre, vagy ha esetleg problémánk adódna, van lehetőség a cserére.Válasszunk kategóriát! A laptopokat alapvetően két csoportra oszthatjuk: otthoni és üzleti kategóriás készülékekre. Az otthoni kategóriásat értelemszerűen magánszemélyeknek készítik, így általában újonnan is olcsóbbak. Ugyanakkor minőségileg is gyengébbek: csak napi pár órás használatra tervezik őket, műanyag házzal és zsanérokkal. Ezzel szemben az üzleti kategóriás gépek általában fémből készülnek, így jobban ellenállnak az ütésnek, karcolódásnak. Rendszerint ellátják őket esés és folyadékbeömlés elleni védelemmel és sokszor extrákkal is. Igaz, az áruk is magasabb: újan az otthoni kategóriás készülékek két-háromszorosát kérik értük. Az ilyen gépeket azonban sok vállalat selejtezi le két-három év után, amikor töredék árért értékesítik. Ha 2-3 éves használt gépet szeretnénk venni, egy otthoni kategóriás készülékkel szemben egy üzleti kategóriás laptop valószínűleg biztosabb választást jelent.Nézzük a sebességet! A processzor (CPU) határozza meg elsősorban a laptop sebességét. Egymagos processzorral szerelt gépet ma már nem érdemes venni, mindenképpen kétmagos processzorral készült gépet válasszunk. Ez általában elég egy átlagos felhasználónak internetezésre, filmnézésre, zenehallgatásra, szövegszerkesztésre. Ha filmet vágnánk vagy grafikai munkát végeznénk a laptopon, akkor kell csak komolyabb processzorral felszerelt gép. A processzorok közötti választásnál ne csak a sorozatszámot nézzük (pl. Intel Core3, i5, i7), hanem azt is, hogy milyen generációs a készülék, mert egy újabb i3-as processzor lehagyhat egy régebbi i5-öst.Jöhet a RAM! A RAM egyfajta memória vagy tároló, ahol a laptop addig tárolja az információkat, amíg az adott program futtatásához szükséges. Ettől függetlenül a számítógép nem csak attól lesz gyors, ha nagyon sok benne a RAM, mert a gép csak akkor kezd lassulni, ha az egyszerre futtatott alkalmazások számára kevés a hely. Mielőtt egy újabb laptopot vásárolnánk, érdemes letesztelni, hogy mennyire van szükségünk ? ha egy átlagos felhasználó egyszerre használja a Word szövegszerkesztőt, böngész a Google-ban, figyeli a Facebookot és zenét hallgat a YouTube-on, akkor ez hozzávetőlegesen 2-3 GB RAM-ot igényel. Ekkor felesleges csak azért több pénzt kiadni, hogy 8 GB RAM legyen ? nagyrészt kihasználatlanul ? a gépünkben.Mérjük fel a helyigényünket! A merevlemez (HDD) mérete az adattárolás céljára biztosított hely nagyságát mutatja. Itt megint azt érdemes megnéznünk, hogy az eddigi szokásaink mellett mekkora helyet használtunk ki a merevlemezen. A képek és táblázatok minimális helyet foglalnak, ha fényképeket is csak alkalomadtán mentünk a gépünkre, akkor közepes nagyságú merevlemez is elég lesz. Ha filmeket is szeretnénk hosszú ideig tárolni a gépünkön, akkor már célszerű 200 GB-nál nagyobbat venni.Bírjuk akksival! Egy új akkumulátor ára ? amivel nagyjából 3-4 órán át használhatjuk vezeték nélkül is a laptopunkat ? nagyjából 15-20 ezer forint. Ha tehát két hasonló laptop közül az egyik gép 5-10 ezer forinttal olcsóbb, de rossz az akkumulátora, míg a drágább még 2-3 óráig bírja töltés után, akkor még érdemes az utóbbit választani.Forrás - WWW.THESYSTEMWEB.COM/HASZNALT-LAPTOP