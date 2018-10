Szép új világ (+18)

Üdvözlök mindenkit!

































/>Egyszer chaten már jeleztem hogy hamarosan egy komolyabb,ridegebb témával fogok jelentkezni,hát megérkezett.. Habár a linkek korhatárosak,azt azért az elején elmondanám,hogy mindenki saját felelősségére nézze meg őket!De ameddig Én nem láttam ezeket,addig nem hittem volna hogy ilyesmik ma még létezhetnek..Elnézést hogy nem lettek klikkelhetők,ezt a részét nem értem hogy kell..Sokáig gondolkoztam hogy lehetne ezt a témát ide leírni,átadni a gondolataimat..Valahányszor hozzáfogtam a gépeléshez,mindig megálltam és,inkább kitöröltem amit írtam,vagy egy egy linket azzal a gondolattal,hogy :Ez nagyon nagyon durva!Hagytam is az egészet mindig.. Aztán valahogy mindig eszembe jut,hogy ha erről szeretnék írni,ha azt szeretném átadni amit gondolok róla,ahhoz bizony látnotok kell amit én láttam!Nem kis ideje tart ez a folyamat nálam,nem kevésszer álltam neki a témának,most újra megpróbálom..Hogyan bukkantam rá ezekre?Egyáltalán honnan jött a felindulás hogy erről írok?Lassan rátérek:Világ életemben szerettem az állatokat.Vannak köztük békés,kedves kis lények,de vannak ugye ragadozó társaik is..Én hiszem azt hogy mi is közülük emelkedtünk fel,így vagy úgy..Egyáltalán valóban felemelkedtünk?Abból a szempontból biztosan hogy van technikánk,tudatunk,és minden más élőlény alattunk van..Nagyszüleim igazi falusi emberek/voltak,állattenyésztéssel is foglalkoztak,a földművelésen kívül..Így megadatott számomra gyerekként is,hogy nem csak a boltban látok húst,hanem ha akartam volna nézhettem volna hogyan készül..Összesen egy tyúkvágásra,és 2 disznóvágásra emlékszem.Mindkettő kijózanító hatással volt rám az ábrándos gyerek-koroban..De ugyanakkor ehhez társult egy olyan gondolat is(kb 8 éves voltam),hogy Eddig jól éltek,mondhatni szeretetben ezek az állatok!És még az őket kivégzők is sajnálták őket..Ez is nagyon megnyugtatott,hogy láttam hogy nem lelik örömüket a mészárlásban az emberek!De szó mi szó,ezek után azért már tudatosan nem látogattam ezeket a rendezvényeket..De már akkor elfogadtam,hogy az élet az ilyen.Végülis semmivel sem másabb mint mikor az oroszlán megeszi a prédáját..Valahol jobb is,hiszen az oroszlán nem gondozza előtte éveken át..Közben felnőttem..Apám nagyon gonosz ember volt,ő viszont élvezte az állatok bántalmazását..És az emberekét is..Ezért már nagyon korán megszakítottam vele a kapcsolatot..Hála az égnek 3 éve meghalt..szóval ilyet is láttam,olyat is láttam..Na de mit mesélek itt ennyit..ugorjunk!Azt mindig is tudtam hogy vannak vegák,és hogy mennyire elkötelezettek.(De sosem értettem IGAZÁN őket)Ja egyébként imádom az állati eredetű ételeket,most is tepertőt reggelizek,miközben ezt írom..Mivel úgy alakult,még nem olyan helyen lakom ahol lehetnének saját állataim.Háziállataim.Így jobb híján facebookon,meg imitt amott nézegetem a kis kedves,vicces állatos videókat..Mint például ez is:Ez az egyik kedvencem,mert láthatjuk ahogyan a kacsából is végülis házikedvenc lett,akinek a legjobb barátja a kutya!Így akadtam rá egy vegetáriánus oldalra,lájkoltam az egyik mókás videójukat,(ez volt az)eztán jött még egy pár ahogy elkezdtem követni őket,majd jöttek a durvábbak is..így jutottam hozzá ezekhez a felvételekhez.Az első ilyet megnézve újra a 8 éves kisgyerek lettem,aki kijózanodott az álomvilágából..Brutalitása miatt ezt a videót csak linkelem:Én..én Egyáltalán nem gondoltam volna,hogy ezek a dolgok így zajlanak a mai amúgy liberális világunkban..Azt hittem már vége van a koncentrációs táborok szörnyűségeinek..Sajnos,azt kell mondjam hogy nem.Csak áldozatokat váltottunk..Igen,jól látod hogy nem igazán találom már a szavakat..hidd el,keresem,de nehéz..Szóval..Én.Egy ember.Aki egy filmen elsírja magát ha lát valami szomorú dolgot akár egy CGI fajjal is.Mi emberek akik milliárdokat költünk mondjuk csak mozira ahol sajnálkozhatuk,együttérezhetünk ezen azon..Mi,akik utazást tervezünk a Marsra,Fotont teleportálunk(!)stb..A világunkban ahol komoly büntetés jár a zsidózásért,niggerezésért..Nem tudjuk megszervezni azt hogy ezek a dolgok NE ÍGY TÖRTÉNJENEK!Újabb olyan videó amit inkább csak linkelek (erős idegzetűeknek!):Ezeknek nem volna szabad megtörténnie ma..Nem tudom hogyan gyerekek,azt viszont tudom hogy ennek nem ÍGY kellene zajlania!Újabb olyan videó amit inkább csak linkelek (erős idegzetűeknek!):És azt gondolom(!) hogy nem minden telepen van ez,de hogy őszinte legyek azt IS gondolom inkább sajnos ez a jellemző..Hát,vega egyelőre még nem vagyok,de azt azért eltudom képzelni hogy tartunk ott technikailag hogy beleférjen ezeknek a haszonállatoknak(de utálom ezt a szót) a normális megölése..Na ez is ellentmondás,hogy normális megölése,de remélem értitek mire akarok kilyukadni..