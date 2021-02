Stardew Valley és egy kis aniMonológ!

Sziasztok!





Sokáig tartottam magam, és messziről elkerültem a gazdálkodós játékokat, mondván, hogy hülyeség, és semmi értelme, de végül mégis beadtam a derekam, és a karácsonyi leárazás alkalmával beruháztam a Stardew Valleybe. És hát ez a cuki kis játék azóta megette az életem. Több mint 30 órám van eddig benne (plusz néhány óra a telefonos verzióba is, mert ennyire elkapott), és még csak a felszínét kapargatom a játéknak.Szóval, ha nincs videó, akkor ezt akár ennek is be lehet tudni.Nagyon nyugtatóan hat rám, és még friss levegőt sem kell közben szívnom, sőt megizzadni sem sikerül a gép előtt, csak kattintgatok és meg van a betevő falat.A meglepő az, hogy motivál a játék a folytatásra, és megfelelően adagolja az újdonságokat, annak ellenére, hogy a legtöbb dolog már a kezdetektől elérhet, csak elő kell teremteni rá a pénzt.A játék tulajdonképpen nagyon nagy hasonlóságot mutat a Sims sorozattal, tehát amíg a Sims-be a saját szappanoperánkat éljük át, itt kicsit a Farm, ahol élünk (már ha valaki még emlékezik erre a régi sorozatra) feeling-em van.Pixel farm, pixel kukorica, pixel szomszédok, pixel barátok, pixel feleség, pixel gyerekek, ezt mind elérheted a játékba, már ha van időd kiülni.Nyilván nem a Dark Souls-i nehézségekre kell számítani a Stardew Valleytől, csupán könnyed mókázásra, de engem, aki nagy Souls-like fan vagyok, ez abszolút nem zavar.Nagyon kíváncsi vagyok, hogy pontosan hány óráig fog még lekötni, de a Sims 2-ből kiindulva (a többi Sims-től ez idáig sikerült távol tartanom magamat), még eltelik jó néhány óra, amíg ráunok.Persze a játék előnye, hogy kevés helyet foglal, tehát valószínűleg még utána is a merevlemezemen marad, és néha, néha visszapillantok majd rá egy kis online kertészkedésre, elvégre pofon egyszerű az irányítás.Mindenkinek jó szívvel ajánlom ezt a monitor előtti testmozgást, főleg mert, a játék tartalmát tekintve, pofátlanul olcsó, ráadásul elég gyakran le is árazzák.Végezetül akkor térjünk rá az animációsBár ezen a területen sajnos nem történt nagy változás. Egy videót sikerült összehoznom. Kicsit kísérleteztem. Néhány apróbb újítást bevezettem, amelyek szerintem jót tettek a videó minőségének, de igazából a valódi áttörő újításokhoz, még mindig nem érzem magam késznek, tapasztaltnak, pedig már rengeteg ötletem van.Remélem, azért látszik a fejlődés, még ha az tyúklépésekbe is jön el.Egyébként képzeljétek el, kaptam egy állati Fanart-ot (a videó végén látható, de azért ide is beteszem), ami nagyon jól esett.