S.K.I.L.L Special Force 2

Sziasztok. Az első blog bejegyzésemben, szeretnék nektek be mutatni egy nagyon jó fps játékot azoknak, akik a gyengébb konfigurációs géppel rendelkeznek, de viszont nem akarnak a cod2, cs 1.6-nál le ragadni, és szeretnének egy igazán jó fps játékon játszani.









A játék a Német Gameforge tulajdonában áll, amelyet 2003 decemberében alapított a német videojáték-kiadó részvénytársaság, alapítói Denic Cikiec és Christos Kyriacou. Maga a játék 2013-ban a szülinapomon (08.06) kezdte el pálya futását, és ez idő alatt rengeteg új pályával bővült, bug és hack mentes játékmenetet biztosít és természetesen van benne lehetőség, saját klán alapításra, vagy egy Magyarokból álló klánba csatlakozni, akik imádnak csapatban dolgozni, és szeretik a kihívásokat.A játékban természetesen minden fegyver elérhető, ami más akció játékban is jelen van, tudtok saját karaktert is vásárolni, akik nem szeretik az átlagos katonai dizájnt. A nagyszerű grafikának köszönhetően, tű éles játék menetet biztosítanak nekünk.De az ugye ahhoz már egy erősebb gép nem árt, viszont egy alap alacsonyabb beállítás mellett, nagyon szépen elfut a gyengébb gépeken is. Sajnos a játékhoz nem tartozik Magyar nyelv, de aki figyel, az könnyen megtanulja így is, hogy mit mire kell használni.Akinek ezzel felkeltettem az érdeklődését, az az alábbi linken megtalálja játékot:Remélem tetszeni fog nektek is.