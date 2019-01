Silent Hill

1999 év vége van,Playstation-öm van..Régebben Egerbe jártam át játszani,ott volt egy Playstation játékterem,ahol lehetett bérelni őket és játszani,nemrég azonban én is beszereztem egyet..Azért van Playstationöm mert sokkal több jó játék van rá,mint nintendo64 re,meg lehet rá másolni játékokat,illetve másoltatni szoktam,nekem nincs Pc-m,az nagyon drága..Meg ennyi pénzért,(én 40 ért chippelve vettem egy pesti üzletbe)még egy Cd-lejátszót is kapsz!Jelenleg 80 ezer ft ot keresek egy autópiacon,mint autómosó,mellette tanfolyamra járok,15 ezer ft a kertes ház amit bérlünk,keveset dohányzom,sajnos rászoktam,de az is 150 ft a legdrágább 60g os Obester dohány amit szívok..Meg a haverjaim is..Én otthagytam a sulit,és elmentem dolgozni,így ők még suli után szoktak átjönni hozzám játszani.Mindig nálam teszteljük a játékokat,ugyanis nálam lehet üvölteni,röhögni,betépve játszani,mindent amit otthon nem nagyon tudtak..700ft ért szoktam rendelni egy lemezt Pestről..így azért havonta tudok párat venni..Ezek a kedvenceim:Tekken 3,Wipeout(imádom,annyira futurisztikus!),Parasite Eve 2,Resident evil 1-3,Dino Crisis,Twisted Metal,Tony Hawk 2,Gran turismo 2,,Tomb Raider 4,Gta2,Fear effect..úr isten nem is tudom felsorolni mindet!Driver(!) Fúh,ez nagyon menő játék,egy rendes városba lehet benne menni,szoktuk beszélni a haverokkal,hogy talán egyszer ilyen lesz a GTA is,de végül rájövünk hogy az biztosan nagyon messze van még..Filmeket ilyesmiket szeretek:Ponyvaregény,Alkonyattól pirkadatig,Összeesküvés elmélet,Alien sorozat,Ötödik elem,Men in black,Függetlenség napja..Event horizon:Ez nem volt annyira látványos film,de valahogy zseniális módon lehetett érezni benneegy NEM E VILÁGI GONOSZ munkálkodását..Az ilyen típusú filmeket még 10 éves koromban szerettette meg velemAz X akták sorozat! Minden hétfőn,későn este ment egy rész az 1-esen..Így aztán másnap fáradtan ám,de átbeszéltük suliban mindig az adott részt,az erre szakosodott haverokkal..Az X-akták indított el azon az úton hogy kicsit másképp tekintsek a világra..És ez a sorozat,illetve bizonyos részei szerettették meg velem a pszicho thriller műfajt is.Párszor elmentünk esténként a haverokkal UFO vadászatra.Ami legtöbbször arról szólt hogy lestük a csillagokat,és gyártottuk a jobbnál jobb elméleteket..De térjünk vissza mára,1999 év végére:Azért is jó ha ki van chippelve a géped,mert így lejátssza a gép az NTSC(amerikai,és japán) játékokat is!Kell hozzá egy rgb scart csatlakozó is,meg olyan tv amin van ez a fajta kimenet,mert anélkül fekete-fehérbe megy.Ha nincs,videóval is meglehet oldani!Kis közösség a miénk,konzolos közösség.Vagyunk páran,én 5-ről tudok,kicsiny városunkban Mezőkövesden,mindenkinek ki van chippelve a gépe,szoktunk cserélgetni játékokat..Várjuk mint a messiást a havonta megjelenő egyetlen konzolos újságot.Amit aztán egy hónapon át nézegetünk,böngészünk..Egyik nap telefonált a haverom:-Csá Norbi!Figyelj már,van egy játék,a havernál láttam,kölcsön kértem tőle,elvinném hozzád valamikor ha lehet..Ezt..ezt mindenképp látnod kell!Ntsc game,a tied viszi,nem?-De viszi,annyira jó? :D-Hát,Én még ilyet nem láttam,egy palinak eltűnik a nevelt lánya,őt kell megkeresni,mindez pszicho thriller köntösbe,olyan zenék vannak benne,hallod,szerintem nálad nagyot hasítana a mélynyomóval!-Hozd! :DIgaza volt..Az hogy a történet itatja,eteti magát,az hogy érdekel,jobban mint eddig bármilyen játékban,hogy mi az isten áll itt(egyébként majdnem az)a háttérben?Ki ez a másik lány?Ki ez az öregasszony?Miért van szétszakadva az út?!Mi ez a hely,mik ezek a torz teremtmények?Mi történt a kórházba az ápolónőkkel?!Hova lettek az emberek?!Az egy dolog..De AHOGY ez meg van csinálva..Eddig Én sem láttam,még filmben sem ennyire parás cuccot..Voltak ugyan parás jelenetek filmekben,sorozatokban..pl az említett X-aktákban a gumiember-rész,vagy nagyon félelmetes szerintem a Kedvencek temetője pár jelenete is,én azokon szoktam a legjobban félni mikor valami ott van a háttérbe,valami nincs rendjén,az Event horizont-ba is majdnem végig éreztem azt az áporodott,nem e világi gonoszt..Létezik,egy másik világ,amit ÉRZÉKELTETNI sokkal félelmetesebb szerintem,mint odabaszni egy telibe zombit..Nos,ez a játék olyan VÉGIG,mint az említett filmek sejtelmes jelenetei..Végig a határon mozgunk..azon a határon,ami elválassza a valódi világunkat,a démonvilágtól!És nem egyszer át is lépünk azon a határon!De hogyan!A már alapból is félelmetes világunk át-alakul(!)Minden tiszta rács lesz,vér,rozsda,mocsok mindenhol.Ha volt is valami nyugalmad a játék során,az ebben az állapotban mind szertefoszlik!A játék zenéje valami eszméletlen!Önmagában a játék zenéjétől kiráz a hideg!Érzem hogy valahol máshol vagyok,nem az én,vagy a főhős világába..Nem ismerek itt semmit,idegen..Érzem hogy valami lapul a háttérben..valamik!Lassan,lassan egyre tisztább ez a világ,érzem a hullák,a vér,és rengeteg rozsda émelyítő szagát..Itt már TUDOM,hogy nincs helye a jónak.Érzem azt hogy nincs sok időm,ki kell jutnom innen!és akkor ezen a ponton beindul a zene,egyfajta transzba-ejtő ritmusba kezd..Itt halkan megjegyzem hogy Silent Hill valaha ősi indiánok szertartási helye volt..A rádió a zsebemben kezd begerjedni,ennek is milyen hangja van!Valami zavarja!Torz,groteszk kinézetű kisgyerekek jönnek felém késsel..(Egyébként ebből sem érdemes megvenni az eredeti Pal verziót,ugyanis képzeljétek,a kisgyerek ellenségek ilyen idióta medve szerű izére lettek cserélve benne..)Kész vagyok ettől a játéktól,egyszerűen ez már nem is játék..nem..ezt nem hiszem el..Ez művészet!Ez mérföldkő!Ez az atmoszférateremtés feketedoboza.Soha eddig egy játékon sem tudtam félni,itt meg bárcsak félnék,itt rettegek..Ilyen nincs még egy játék.1999.December 20.Hellblade.