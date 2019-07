Segítség! Azt hiszem, hogy elgurultak a nem létező gyógyszereim.

Folytatom különleges utazásomat az animációs kisfilmek készítésének világába.





Ezúttal kicsit másképpen közelítettem meg a dolgot. Másokat próbáltam ki és a téma, elképzelés is teljesen más volt. A cél a gyakorlás volt, így lapra vetettem néhány mondatot, majd hozzáadtam a sajtlépegetőket, melyeket egy Star Wars által ihletett humoros elbeszélésemhez találtam ki néhány éve, és valamiért megragadtak a fejembe.Igyekeztem a szinkronon is dolgozni (szerintem egy fokkal jobb lett, de még van hova fejlődnöm ezen a területen is). Az a fránya mikrofonlámpaláz úgy tűnik, hogy csak lassan múlik.Egyre inkább olybá tűnik, hogy mazochista természetem van, mert azokat a projekteket élvezem a leginkább, amelyek a legnagyobb fejtörést okozzák nekem.Lassan kezdem átlátni az alap dolgokat, de még mindig nem merek bele menni a készítés pontos folyamatába. Remélhetőleg még néhány videó, és a nyár végére kialakul egy rendszer, amit be is mutathatok.Íme a végeredmény: