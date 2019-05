Red Dead Online - A szép segg

Kezdem a jóval, kevés van.. kevesebb mint rossz dolog benne..A játék szép, talán a legszebb játék..( ezeket én csináltam játék közbe, még több képért nézz be az oldalamra )Vagy olyasmi szép mint a Horizon Zero Dawn, Assassins Origins, csak ez más helyszínen van.A gyárvárosokról pl az Ac Synndycate ugrott be..De, hangsúlyozom hogy ,DE ez mindegyiktől egy árnyalatnyit szebb..Nem elhanyagolható árnyalatnyit..Pl eső utáni ködös párás levegő, az úgy adja rendesen..Vagy sosem láttam még ilyen sarat..Vagy ahogy a derengő holdfényben lovagolok az éjszaka közepén!Tényleg úgy néz ki mint a valóságban! Ezek a fény játékok, vagy épp a fény hiánya olyan szinten lett tálalva, ahogyan még nem láttam játékban! Nem szórakozik hogy ha sötét is van azért egy kicsit mindig lásd a karaktered arcát pl..Az emberek kicsit jobban megbámulnak mint általában más játékokban..ez is eleinte élethűbb, de később kicsit mókás is, mintha mindenki minimum paranoid skizofrén lenne, úgy nézeget hátra fele rád, ha mögöttük mész.. :)De hogy mennyire szép a játék..Nem is tudom, milyen hasonlat lenne a legcélravezetőbb..Mi az ami legjobban kifejezi..Annyira szép mint.. mint..Mint mondjuk Angelina Valentine segge..Ugye láttál már sokféle segget, de van az a fajta segg amibe nem tudsz belekötni..Érdemes megnézni egyébként, szerintem ha Észak Koreában ezt látnák, külön rakétakísérlet ünnepséget csinálnának a segg örömére..Na ez ilyen..Ilyen a játék grafikája is, mint ez a segg..(Az Írás végén a link a Blogomhoz, ott linkelem a hasonlatom konkrét tárgyát akit érdekel :) )Ilyen az egész játék mint mondjuk egy fullos pornós csaj(kinek melyik jön be), de mellette nagyon idegesítő is!!!(Félreértés ne essen, az idegesítőnél már nem Angelinára gondolok, hiszen nem ismerem, csak a seggét láttam)Szóval ezzel a seggel is elvagy úgy két hétig, de aztán unalmas lesz..valami több kellene..Ha mondjuk mellette nem lenne idegesítő..Szép a játék, na.. erről akartam ódákat zengeni,de végül nem volt ennek akkora jelentősége, hogy ne uninstallozzam, és felrakjam vissza a szintén 100GB körüli Destiny 2-t..Mi a baj vele?Kezdeném a legfontosabbal,és egyben leg-idegesítőbb dologgal ami végig jelen van a játékban:Egyből, egy lövéssel megtudnak ölni!Mocskosul sokat fogod bámulni ezt a képernyőt!Ha bemész egy deathmatch be ez ott a leglátványosabb, volt hogy ugyan az az ember ölt meg 5x egymás után, valahányszor respawnoltam (ez is egyébként elég gyakori az egész játékban)De tényleg kb így néz ki egy deathmatch:Szaladsz kb 2 másodpercig, headshot, meghaltál, respawn, headshot, meghaltál..Ráadásul a végén látom hogy ilyen 150-es, meg 200-as lvl emberekkel vagy együtt, akiknek nagyobb is a demage ük, köszönhetően annak hogy a ruhák mellett a fegyverek is szinthez kötöttek!Nincs az hogy Te lelősz valakit a pusztában, elveszed a fegyverét, ruháját és neked is van olyanod..nem nincs ilyen..Csak ÜZLETBŐL, KATALÓGUSOKBÓL(!) tudsz vásárolgatni! Hozzáteszem hiába is van pénzed, ha a jól kinéző ruhák, vagy az erős fegyverek mind extrém magas szinthez kötöttek..Tehát a játékban jó darabig egy pénzes csöves leszel!Ez a fajta kötöttség a másik baja a játéknak, hogy szemben azzal amit hallottam róla itt ott( olyan mint a westworld, egy kalandpark), nem igazán adja át a vadnyugat nyújtotta szabadságot!A küldetések is nagyon hasonlóak, van itt szekérlopás, kenulopás, vagy öljünk meg valakit, öljünk meg valakiket, fogjunk el valakit,stb,stb..Ezek még úgy el is mennének de egyrész két ilyen közt annyit kell lovagolni, hogy szabályosan elálmosodok mire odaérek a másikhoz, meg egy idő után beleuntam ,és azt mondtam:"Jó, most hagyjuk ezt a szart, tegyünk úgy mintha tényleg itt lennénk! Lehet rosszul álltam hozzá, próbáljuk ki mit tud ez a virtuális kalandpark!Arra gondoltam elmegyek lovat lopni.. Ugye akkoriban sokan így kezdték.. Megvan a ló, viszem eladni és ez fogad:Érted?! Nem lehet eladni a lopott lovat! A VADNYUGATON! :DItt már tudtam hogy ennyi ez is, nem fogok postakocsirablásból, vagy épp járókelők leöléséből sem meggazdagodni, ugyanis kb mindenkinél ugyan annyi pár fillér van ami arra elég maximum hogy kifizesd a vérdíjat amit instant kapsz a bűncselekményért..Szóval itt vagyok a vadnyugaton, ami tényleg úgy néz ki mintha az lenne, de közbe"csak" egy nagyon is kötött játék!..Ez nagyon lelombozó..Ha nem nézne így ki a game, talán nem lenne ennyire az..De térjünk vissza erre a fejlövés dologra:Ahhoz hogy egyáltalán életképes legyek, megkellett tanulnom ezt nekem is, és meg akartam érteni hogy hogy a faszba csinálják ezt..Hááát meg-lehet csinálni, és nem is olyan bonyolult sajnos..Nem az van hogy mindenki akkora jó lövész..Egyszerű amúgy.. egyszerű.. Egy kis segítség ebben:Szóval ugye a játékban target lock van, vagyis egyből rááll a fegyver az ellenségre..Becélzod,alapból kb mell/háta közepe magasságba fogja becélozni..Innen már csak egy kicsit felpöccinted a stick-et, és ott van a fejénél, majd lősz..tehát így néz ki:Célzol, pöccintesz, lősz..Ha ezt begyakorlod a járókelőkön, kb 1 másodperces mozdulat lesz ez..Ehhez az is kell hogy a beállításokban az összes kameraérzékenységet maxra állítsd..De megnéztem hogy van e erről valami videó is, hát van! :)Úgyhogy gondolhatjátok mennyire nem kamuzok hogy ezt nyomja MINDENKI!Íme egy random videó róla:Na, így elég hamar headshot pro lettél..de a baj, hogy MINDENKI ezt csinálja..Na ez így minden, csak élvezetes!Aztán visszatérve ezekre a nagy szintű gyerekekre, nem tudom hogy nekik már nincs mission-jük , vagy mi van, de Ők meg az újakkal szórakoznak..Pl csinálok egy hosszú missiont IDŐRE, vagy 15 perces, de 20 perces is lehet!És a misson végén odalovagol egy ilyen fasz és fejbe lő..ennyi..Az idő telik tovább és ha respawnolsz is, jön megint a csávó és fejbe lő..nem tudsz vele mit csinálni bakker!Ha megunod, és Te lövöd fejbe, akkor meg ő respawnol és annál jobban jön..De hogy még egy példát mondjak a játékos közösségről, talán ez jobban szemlélteti:Megyek valahova szintén időre, headshot..Respawnolok, fütyülök a lónak, nem jön, ott áll a térképen valahol..Hát mondom odamegyek megnézni mi baja van, először ezt hittem valami bug, és beakadt valamibe.. de nem..A csávó aki az előbb fejbelőtt ott lőtte a lovamat tovább, valahányszor felállt volna, ezzel odacsalogatva engem, így mikor meglátott, azonnal lelőtt engem is..Elég beteg egy közösség..reggelig sorolhatnám ezt.. semmi kedvem ilyen buzikkal egy légtérben lenni..Nem annyira élvezetes a játék hosszútávon, nincs benne túl nagy szabadság sem..De mégis azt mondanám hogy érdemes kipróbálni!De akkor miért éri meg ez a kurva?Mert full úgy néz ki hogy legszívesebben egész nap mondjuk..lennél vele..De az a durva hogy az együttléten kívül(grafika) kizárólag csapkod, hisztizik, veszekedik..Na ilyen ez a gém! De tényleg, valóban gyönyörű,érdemes egyszer megdu..kipróbálni.. De annyi, aztán ki kell dobni a fenébe mert csak az ideg van vele..Van azért sok aki elég jól néz ki de mellette szórakoztató is, esetleg urambocsáss kikapcsoló..Jól érzed magad vele..Ha kíváncsi vagy még több képre a játékból, vagy Angelina Valentine seggére ( a hasonlatom tárgyára), akkor nézz be hozzám is!