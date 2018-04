Kocka vagyok. Meg egy kicsit Weeb is. Meg Geek, meg Nerd.

























De én igazából ilyen mediocre kocka vagyok, tudok dolgokat, de sosem faltam az infókat semmiről, ami érdekelt annak utánanéztem de ennyi.Volt egy könyv, Ready Player One. Nem olvastam, csak hallottam róla. Nem érdekelt.Aztán megláttam a film első trailerét. És egyből megszereztem a könyvet.A könyv csúnyán visszaél azzal az érzéssel, mikor bennfentesnek érzed magad, miközben olvasol, nézek valamit. Mikor tudod, mi fog következni mert olyan sokat tudsz adott dolgokról. A könyv erre épít. Kb. olyan mintha hm hogy is fogalmazzam meg kulturáltan.. nem megy mindegy.De amellett, hogy a sztorija tulajdonképpen egy(hopp, csak leírtam), egy elég komoly világot mutat be és megpendít pár kemény kérdést is de csak finoman, nehogy nagyon elvonja a figyelmet aNa igen.. :DAztán ma a megnéztem a filmet.Mikor olvastam a könyvet, volt pár rész amire azt mondtam, ezt meg kell mutatniuk a filmben is.Sajnos ezekből a részekből csak egy valósult meg igazán, de erről majd később.A film úgy indít, hogy aztakur... Vizuális orgazmus, egyből az OASIS-ba akarunk menni, aztán felötlik a kérdés: 2045... minecraft? WHAT? Jó. Értem én, de mégis nah.. Nem baj, egyből bele is csapunk a lecsóba Wade egy Menyét, aki a Húsvéti Tojást (sic!) keresi sok más kis menyéttel együtt.És tulajdonképpen ennyi a közös pont a regénnyel. Meg az Oasis, meg pár kulcs jelenet, de gyakorlatilag az egész sztorit átírták.És ez jó is meg rossz is.A Ready Player One MINT könyvadaptáció egy sza.. szakajtó trá... trágár fo.. fasírt.Köhhöm.. szóval. IGEN.Aki az ott leírt lassú, valóban agyalós, könyvtárba járós forever alone-kodós geekes kutatást várja a filmtől az nagyot fog koppanni.Bezony, a próbák csak nyomokban hasonlítanak a könyvben leírtakhoz.. Na jó az első egyáltalán nem, a másik kettő azért igen.De nézzétek.A könyvet abban a formában nem lehetett volna élvezetesre csinálni, mert moziba általában a nagy közönség azért megy, hogy zúzás legyen. És a film, mint önálló a könyvtől független, de arra épülő, azzal párhuzamosan létező cucc.. hát odaver. Az első próba olyan szintű gamer orgazmust képes okozni, főleg 3D-ben, hogyIgen ez felszínesnek hangzik, de kb. ennyi a reakció ami kijön a masszív látványorgiát látva, no meg egy széles vigyor. És ez jó.Aztán a lendület nem hagy alább, egy másodpercre sem, megkezdődik a menekülés a valóságban és az Oasisban egyaránt. És minden másodpercben tele a kép utalásokkal, azaz igazából nem is utalások ezek, hanem konkrétan MINDENT belesuvasztottak a készítők a filmbe amit fontosnak ítéltek.Persze a legtöbb elem csupán a háttérben feltűnő díszlet(várhattam, hogy a Cowboy Bebopos Kardhal II vörös nyila áthúzzon a képen, de csak egy hangárban pihenő példány került bele a filmbe és azt se sikerült egyből kiszúrni). Na mindegy, benne volt.És igen, az így is gigászinak mondható alig 2,5 fél órás játékidőbe sem sok minden fért bele. A sztori egy nagy rohanás, csak akkor lassítunk amikor Halliday életét ismerjük meg (a film legjobban sikerült jelenetei ezek. Mark Rylance zseniális).Ezen kívül semmi extra nincs győz a jó, mindenki boldog. A szerelmesek is egymásra találnak - azért valaki rendesen ráborította a szirupos üveget a forgatókönyvre, a könyv nem volt ennyire pozitív és heppiend.Alapjába véve egy remek kis mozi, de nem váltja meg a világot, és mivel nagyon épít a popkultra, abból is (érthetetlen módon) sokat merít a 2000 évek utáni és a 2010 utáni érából, eléggé hamar el fogja veszíteni a potenciálját.Tracer 4x is feltűnik a vásznon, de a Gundam csak egyszer. Ejnye Blizzard.Na de álljunk csak meg egy szóra még. A film iszonyatosanA legjobban ez a végső harc csúcs snittjeiben látszik. A Vas Haver (Iron Giant) egy az egyben a 1999-es animációs filmből megismert gép, a mozgása a ?mimikája? a hangulata 100%.És ez elmondható a másik nagy kunsztról a Gundam RX-78-asról is. Gundam fanként mondom, visszaadták azt ami "A Gundam". Ahogy Shoto beintonál, hogy ?Shoto, Gundam RX-78, itt jövök? csak úgy ahogy egy animében megszoktuk és kiugrik az űrhajóból(hogy melyikből, legyen meglepi) ott kezdődött a jó ötperces perces fangörcs. Aztán mikor végre eléri Mechagodzillát és összecsapnak...Érezni, hogy itt bizony 100+ tonnás vasak mennek neki egymásnak iszonyatos erővel, és mégis a Gundamok kecsességét is sikerül megőrizni, annak ellenére, hogy mikor Mechagodzilla földhöz keni az RX-78-ast, a moziterem is beleremegett. Igen, Mechagodzilla is eszetlen, szóval a designer és grafikus-CGI team maximálisan odatette a cuccot.Viszont elmondható az is, és ez talán negatívum, hogy minden apró részletet csak többszöri újranézéssel lehet felfedezni, szóval emiatt az ?újrajátszhatósági? faktor is nagy, de csak azoknak akik erre vágynak. Tömégy a cucc, és ha sokat habzsolsz, megfekszi a gyomrot.Egy profibb filmes csapat ha beállna a Japánok mögé( és a japánok is belemennének) az amcsi hollywoodi sztárgyár eléggé meg lenne rakva. Nem, a Ghost in the Shell nem jó példa. Vagyis igen a látvány ott is remek. De mondjuk egy Gundam Thunderbolt vagy Iron Blooded Orphans élőszereplős sorozat.. fuhhúú.. :D Mondtam már, hogy Gundam fan vagyok? :DTehát, a RP1 számomra azt hozta amit vártam tőle, de elmondható, hogy eléggé rétegfilm, de úgy rétegfilm, hogy a totál laikusoknak is szerez egy látványos és szórakoztató szűk kettő és fél órát.Már csak pár év és itt az OASIS! :D