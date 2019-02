Pubg ps4..Ronda vagy,de szeretlek!

Sziasztok!Pénteken megvettem a Ps4 es Pubg-t..Először nem akartam róla írni semmit,mondom mit írjak egy battle royale-ról,de aztán mikor ezeket láttam,rájöttem,úgysem hinné el ezt senki,és elkezdtem fotózni benne amit látok..:DAzt már olvastam róla hogy ronda,de miután nézegettem róla képeket,videókat,találtam olyat is amin egész elfogadhatónak tűnt.Sima slim ps4 em van,minden játék gyönyörűen fut,van jó internetem..Ezt azért mondom el mert már én is végiggondoltam hogy akkor mi lehet a baj..Többször is elmondtam hogy nem vagyok egy nagy grafika mániás,ha jó a játék,akkor elviselem,megszokom a rút grafikát is..Nos,ez itt is megtörtént!De azért megpróbálom átadni a nem mindennapi ps4 es látványt IS!Ezt mindenkinek látnia kell!Annyira ronda,hogy ez már művészet Ps4 re elhozni ezt a grafikát!A lobbiban ugye lehet ütögetni a többieket,hógolyózni,nézelődnivagy lehet égő dobozra ráfeküdve,amolyan Hellblade-esen merengeni a táj szépségében..A repülőből kiugrás az úgy néz ki hogy,nagyjából be tudom lőni hogy mely alakzatnál mi fog megjelenni nem sokkal a földet érés előtt..Ami ilyen világosabb paca,ott gondolom megművelt főd lesz,rajta valami házzal..reméljük..A battle royale játékmechanikáját szerintem felesleges részletesen ecsetelni.Földet érünk,szerzünk fegyvert,armort...megpróbálunk minél több embert megölni,és eközben nem meghalni..Van benne kihívás,azért vettem meg,e tekintetben nem csalódtam..Az hogy nincs respawn az önmagában súlyt ad minden meccsnek..De könyörgöm,olyan jó lett volna ez KICSIT kidolgozottabban..Nem csak grafikai téren..Ha megyek egy ablakhoz,és be akarok ugrani,miért nem ugrik be egyből a karakter,és miért felugrál a levegőbe hogy addig leszedjenek?Miért?Tesztelte ezt a játékot valaki?Vagy Vagyunk egy házba 5 en,van 5 töltényem a shotgunba,kéne lőszer,meglátok egy kupac lootot,shotgonnal,töltényekkel,nyomkodni kell mint állat hogy vegye már fel ugyan ez a nyomorult karakter a töltényt ebben a kiélezett helyzetben..a töltényt!Szóval ha felveszed a másik fegyvert a töltény helyett véletlenül,ami ugye üres,de mivel nincs sok időd egyenként belerakni a lőszert,visszaveszed azt az 5 töltényes shotgunt,ami valahogy szintén üres!Gondolom mondanom sem kell egy ilyen produkció után a végeredményt..Szóval ezeket így nehéz megszokni benne,olyan mintha 15 éves lemaradásban lenne minden,a grafika,a mozgás..minden..Legalábbis nekem olyan egyértelmű hogy ha töltve rakok le valamit,az maradjon is úgy..Oké hogy ezzel biztos azt akarták hogy a töltény maradjon nálad,de ezt tényleg nem tesztelte senki hogy ez hogy néz ki élesben?Nem,nincs semmi különleges képessége a karakteremnek,csak lebeg a hátán a fegyver..Miközben úgy néz ki hátulról mintha csonka lenne szegény..Hihetetlen a látvány!Függetlenül attól hol vagyunk,mindenhol ugyan az a LENYŰGÖZŐEN RONDA látvány fogad!Nagyon nagyon kiakadtam először,de itt már hangosan felnevettem,és élvezni kezdtem ezt az egészet!Van úgy hogy csak fotózom,és leszarom a meccset is,annyira vicces! :)Mindig eszembe jut valami régi játék ha ránézek,vagy a régi idők,mikor még így néztek ki a játékok olyan 2004 körül..Ja,lehet belső nézetre is váltani..Hát,ööö..nem tudom..szóval...Na mindegy,ez ilyen,DE megerősítem:Nagyon addiktív,mocskosul hangulatos tud lenni a játék,ha épp harc van az olyan mint egy Dark souls egy főellenségnél!Volt hogy egy emeleti szobában voltam,lent is volt egy csávó a földszinten,meg kint is valaki felváltva nézegette az első,ás a hátsó ablakot hogy ki ne ugorjak..Gondolom feltűnt a kintinek hogy a hásó ablakon üveg van,így ha kiugrom azt úgy is hallja,így csak szemből figyelt..valamit csinálni kell,mert a kör is szűkül..vártam..percekig(!)A kinti bedobott egy gránátot,ami mikor felrobbant kitörte azt a hátsó ablakot,amin abban a pillanatban ki tudtam ugrani szinte észrevétlenül,mögéjük kerültem,és leszedtem őket.Na egy ilyennél úgy rendesen beadja a flasht a játék rendesen,az lehet hogy utána két perccel később le-headshotoz valami idióta a bokorból aki egész idő alatt arra várt hogy megjelenjek,de ez a játék ettől szép,ez ilyen!Nagyon csúnya ez a játék,de úgy istenigazából,mocskosul csúnya!Olyan csúnya hogy már ezért megéri megvenni ps4 re! :DDe EGYEDÜLÁLLÓAN hangulatos IS!