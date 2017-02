Pooh's Adventures - Avagy mit utálok legjobban az internetben

Az internet egy bizarr hely tud lenni néha. Sokaknak leginkább a közösségi, és videómegosztó oldalak, valamint az olyan menő gamer oldalak, mint pl.: a GameChannel ugrik be először az internetről, azonban ha egy kicsit mélyebbre tekintünk, akkor fura dolgokba botlunk, most ebbenen a blogban az egyik legfurább, és leghülyébb dolgot mutatom be nektek:

























Sok fandomot megjártam már, de ami közös minden fandomban, az a bizonyos 34. Szabály betartása, ez leginkább FanArtokban nyilvánul meg, de vannak olyan elborult személyek akik az akkut film/sorozat szereplőit társítják fétiseikkel. A legborzasztóbb fétisek pl.: a lábcsiklandozós fétis, a dagadt fétis, és a legrosszabb, és legbetegebb mind közül....... a pelenka fétis. Ez az egyik dolog, amit utálok az inernetben, de ha van valami, ami még ezen is túltesz nekem, az nem más mint a....... Pooh's Adventures... Ez egy egy olyan dolog szerintem, amivel embereket lehetne vallatni, olyan borzasztó, és rémes, de nem is húzom tovább a szöveget, lássunk neki:Először is, szeretném bemutatni ennek a marhaságnak az ötletgazdáját, aki egy bizonyos Daniel "Brerdaniel" Esposito. Az ipse 27(!) éves, de még mindíg negylelkűen késziti ezeket, itt van néhány kép az illetőről:Most pedig idézem DeviantArt bemutatkozását:Tehát látjuk, hogy elég gyermeklelkű alak, gyakan felmerül bennem az a sok kérdés, amikor látom ezt a fazont:Tehát a lényeg hogy ő találta ki ezt az egészet, és szívem szerint olyan pénzbírságot szabák ki rá szerzői jogok megsértéséért, hogy még az ükükükükükükunokája is azt fizetné!A második személy, Daniel legjobb barátja, egy bizonyos YakkoWarnerMovies101 segített számára megvalósítani mindezt. Az illető valószínűleg perverz/pedofil, elég megnézni ezt a rajzát:Nos, most pedig nézzünk szembe a borzalommal. Tehát, ez a Pooh's Adventures egy crossover sorozat, ami teljesen tönkrevág minden fimet/rajzfimet, amit valaha alkottak. Ennek az izének még külön Wiki oldala is van, ahol minden baromságot kiengednek magukból ezek az emberek. Lényegét már a Wikia oldal elején leírják:Tehát röviden, és tömören: Ezek filmek/rajzfilmek 6-8 perces verziói, amikbe Windows Movie Maker segítségével szerkesztenek be random rajzfilm karaktereket, és vágják tönkre az egészet mindezzel..... Továbbá ezekhez a "filmekhez" plakátokat is csinálnak, amik eléggé magukért beszélnek:(Fotó: DeviantArt)De vannak olyan esetek is amikor két karaktert társítanak (értsd: Átszínezik őket MS Paint-ben, hogy egy másik karakterre hasonlítsanak:Amik még érdekesek, azok az oldal szabályai, ezek közül a tiltásokat említeném meg:- Tilos kommentelni az oldalakat!- Csak animált karakterek lehetnek! (Mint a Pixar)- Tilos az anime a crossoverekben! (Kivétel: Pokémon, Digimon, Sailor Moon, Studio Ghibli fimek.)- Tilos a képregénykarakterek/filmek használata a crossoverekben! (Kivétel: Batman, Superman, Marvel.)- Horror/Kultuszfilmek használata tilos!- Ne csinálj oldalt hamis Spin-Offokról! (Nem toleráljuk a hamis Spin-Offokat, kivéve, ha készül belőle film a YouTubon!)- Tilos a YouTube Poop feltöltése az oldalra!- Tilos a Rock/Pop/Heavy Metal/R&B/Country/stb.... zene használata, csak Disney/Non-Disney betétdalok haszálhatóak!- Tilos Gótikus vagy Emo stílusban elkészíteni a filmeket!- Előszerplős/Rajzfilmek a 1930-60 évekből nem használhatóak! (Kivétel: Élőszereplős Disney/Non-Disney család-barát filmek mint:.)- Gonoszok Spin-Offokban/Folytatásokban nem lehetnek jók!- Ne csinálj crossovert egy hamis filmmel/TV sorozattal!- Tilos a szókimondó, meztelenségre, szexre utaló filmek/játékok használata!(Pl.: GTA, Red Dead Redemption) (Kivétel: South Park, Family Guy, Futurama, A Simpson Család, Virsli Parti.)Tehát, mint ahogy ezekből a szabályokból látjuk, nagyon ügyelnek a család-barát tartalomra, de akkor ez mi?:Valamint, ha a tiltásokban azt írják, hogy nem örülnek az animéknek, akkor mit keres ott Naruto, és Sakura, amikor a Naruto nem szerepelt a kivételekben, valamint tilos a szexuális tartalom az oldalon.....Végül koronázzuk meg borzalmainkat ezzel:

Végül köszönetet szeretnék mondani a GC közösségének, hogy meghallgatták panaszkodásom!