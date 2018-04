Januárban jelent meg a Resident evil második része..Nos nem kellet sokáig várnunk egy hasonló játék megjelenéséig!Március 29.én megjelent a Squere legújabb üdvöskéje:A Parasite eve.Ha eddig nem történt volna meg,már ezért is érdemes beszerezni kedvenc konzolunkhoz egy RGB scart csatlakozót hogy a szebb kép mellett az ehhez hasonló csodás NTSC címeket is színesben élvezhessük..(Gondolok itt a februárban megjelent szintén Square:Xenogears-re is)De úgy sejtem aki hozzám hasonlóan zabálja a játékokat ez már megtette ezt!Nagyon vártam ezt a játékot,és nem csak azért mert Square,meg Japán,meg minden,hanem mert az előzetes képek alapján rendkívül ígéretes alkotásnak ígérkezett.Lássuk mi lett belőle:A játékot egyébként Hideaki Sena: Parasite eve című könyve ihlette..Első és leg szembeötlőbb az az intro:A játéknak olyan introja van hogy 5x újraindítottam a gépet hogy megcsodálhassam!Ilyet még sehol nem láttam,beleértve ebbe a Final fantasy 7 et is(!).5x indítottam újra hogy rányomjak a startra!A helyszín New York, a főszereplőnk Aya Brea a 25 éves szőke,hosszúcombú rendőrlány.Karácsonyi hangulatban,komótos hóesésben operába tartunk..Ez így elég meghittnek hangzik,de aki olvasta a könyvet,vagy látott képeket a játékból az már jól sejti hogy hamarosan elszabadul a pokol,egy forró hangvételű előadás közepette!Kezdetét veszi a móka és kacagás,innentől kezdve túl kell élnünk!Be kell néznünk mindenhová,beszélnünk kell mindenkivel,miközben kezdetben érthetetlen emlékek villannak fel a múltból,és furcsa képességeink törnek felszínre..Gyönyörű születéseknek(átalakulásoknak)leszünk szem és fültanúi!Amik gusztustalanok,bizarrak ugyan,de remekül oldják a Japánok ezt a tőlük megszokott humorral!Ez a gyönyörűséges patkány pl mielőtt megkezdi átalakulását riadtan a szívéhez kap(!).De ezzel véget is ér a humor,mert ami ezután jön,eddig játékban,de filmben sem nagyon láttam hozzá foghatót!A menürendszer szerintem baromira átlátható,hangulatos..Kicsit Residentes,de mégse!A harc rendkívül egyszerű,és látványos.Kicsit féltem hogy lesz megoldva ez a horror rpg-s téma,de félelmem alaptalan volt:Az x megnyomásával kimerevedik a képernyő,megjelenik egy háló körülöttünk,ez jelzi hogy meddig tudunk elérni a támadásukkal,pl:lőni.Amit akkor tudunk ha a támadóidőnk fullon' van(bal felső kék csík). Alatta láthatjuk mennyi életünk? van még.Már az első harc közben valami furcsa történik velünk,miközben hiába lőjük a Dívát,nem igazán történik semmi,illetve bennünk változás megy végbe és megjelenik egy zöld csík is,ez lesz a parazita energiánk.Elhihetitek,itt még nem tudtok mindent a történetről!Megéri végigjátszani ezt az interaktív mozit!Craft:Érdemes gyűjtögetni,felvenni mindent mert csak bizonyos tárgyakkal tudjuk fejleszteni a fegyvereinket(rengeteg fegyver van a játékban egyébként),vagy növelni az ellenállásunkat.Tovább nem akarok lelőni semmilyen poént,ezt mindenkinek ki kell próbálnia!Jövőre érkezik a második rész!1998.Április 3. Hellblade