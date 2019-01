Nyulak a világ ellen.

Szeretem a fantasy-t és az epikus történeteket. Szeretem ha elakad a lélegzetem egy-egy földbedöngölő egysoros után, imádom ahogy borsódzik a hátam egy epikus dallamtól.

















Imádom a Gyűrűk Urát.Fiatalabb koromban szembe jött egy rajzfilm, Gesztenye a honalapító, egészen régi 1978-as rajzfilm.Nyulak voltak benne, és a történet szerint volt köztük egy látnok, aki megjövendölte a tanya pusztulását. A testvére hitt neki, mert máskor is 'megjósolt dolgokat' de hiába szóltak a főnyúlnak, szavaik süket fülekre találtak. Még a nyulak rendőrsége az Ószla is megfenyegette őket.De a kis Vakarcs, a Látó csak erősködött, hogy mind itt pusztulnak ha nem menekülnek. És Gesztenye hitt neki, összeszedtek pár másik nyulat és kitörve az Ószla gyűrűjéből, a szintén Ószla tag, de a rendszerrel elégedetlen Bósás segítségével, útra keltek egy új otthon felé.A rajzfilm helyenként meglepően brutális volt (nem véletlenül híres-hírhedt), vér, kínhalált haló nyulak tekeregtek a képen, és mégis a történet megfogott. A hősök csapata száz veszélyen át megállíthatatlanul tört a cél felé.Ez röviden a Watership Down, azaz a Gesztenye a honalapító.1972 Richard Adams zseni kezei alól került ki, és mára igazi, ám méltatlanul elfeledett világsiker lett. 40 nyelve fordították le és minimum 10 millió példányt adtak el belőle.A sikerét annak köszönheti, hogy hiába nyulak a főszereplők, mégis nagyon emberszerűek, saját mitológiájuk van, komoly kérdéseket vetnek fel, és rendkívül szerethető karakterek.El- Ahrairah, a nyulak ősapja, aki Istennel, magával a Nappal azaz Frith-el is szembe száll és csínytevéseivel magára haragítja őt (mai szemmel nézve egy igazi troll az öreg nyúl) , emiatt Frith akaratából mindenki a nyulak népére vadászik ( rókák, kutyák sólymok stb.) így ő lett aEz a mögöttes mitológia teszi a Gyűrűk Urával nagyon is egy lapon említhetővé, mert a nyulak története is eposzi, és két kaland között bizony mesélnek az ősök tetteiről, ami anélkül építi fel a hatalmas világot, hogy megmutatná minden részletét, ránk bízva , hogyan is képzeljük el a régvolt idők nagy tetteit.A karakterek tökéletesek. Vakarcs az okos de egyedül gyönge, picike nyúl aki ott segít ahol bír, Gesztenye a fiatal bak, aki néha megrogyik a rá hárult felelősség és döntéseinek súlya alatt, Bósás, a zabolátlan harcos aki szépen lassan igazi, betonkemény badass bajnokká válik, Szeder aki egy zseni, Kökörcsin a mesemondó, Ezüst a villámléptű, és sokan mások, rengeteg emlékezetes figura, akik félelmetes leleménnyel oldják meg a rájuk leső veszélyes helyzeteket. ÉS eközben végig megmaradnak hiteles nyulaknak.A Watership Down kicsit olyan mint Fekete István állatregényei, csak mindenben többet nyújt.Felnőttesebb, heroikusabb, egyszerűen nagyobb, jobb, és ezt úgy mondom, hogy Vukon nőttem fel, Kelét hallgattam lefekvés előtt.A regényt nem rég olvastam először és 27 éves fejjel úgy lelkesedtem érte, mint egy gyerek, ami azért nagy szó. Nagyon egyben van a dolog, aki szereti a tolkieni lassú hömpölygős világépítést amit megszakít pár eszméletlen módon izgalmas akció, az rá fog feszülni, mint én is.És akkor beszéljünk a blog születésének apropójáról:A Netflix a BBC ONE-al együttműködve elkészített egy újabb feldolgozást, immár CGI-ban, 4 epizódos minisorozatként. 2018. December 23.-án került fel a kínálatba.Azt kell mondanom, ha a Netflix az összes elkövetkező feldolgozáshoz így áll hozzá (Witcher Cowboy Bebop, stb.) akkor nincs miért aggódni. Az animáció néha kicsit darabos, de az állóképek zseniálisak, a történetet helyenként kicsit átszabták, modernizálták, de a zsenialitásából semmit nem veszített.És a szinkron.Csak pár név. És igen Boyega többet ne álljon kamera elé, ha ilyen remek szinkronszínész. Mert ő is hatalmasat megy, de Ben Kingsley Nadálytő Generálisától (General Woundworth) a hátamon is felállt a szőr. Félelmetes, brutális profi munka, amit a szinkronban összehoztak.Képzeljük el ahogy nyulak futnak egy folyóparton és egy másik nyúlcsapat üldözi őket. Semmi izgalmas (?), de amikor a szinkronhangok a kiáltások és a parancsok úgy csattanak, mintha egy brutális háborús dráma üldözési jelentét látnánk ( azt látjuk ugyanis) akkor érezzük, hogy mennyit is számít egy jó szinkron és hangmérnöki munka.Végszóként aki szeretne rábukkanni a világirodalom rejtett drágakövére az olvassa el Richard Adams Gesztenye a Honalapító-ját majd utána nézze meg 1978-as brit rajzfilmet és a 2018-as netflix feldolgozást.Nem fogjátok megbánni, Frith-re mondom!