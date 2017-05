Némi gitárzaj Kelet-Ázsiából

Egy kis földrajzóra következik, amiben úgy-ahogy végigjárjuk a kelet-ázsiai országokat egy-egy vagány gitárközpontú előadóval. Ezt pontosan azért, mert csak.

A Yaksának igazán különlegessége nincs, csak szimplán nagyon badass metalcore/nu metal zenekar. Az egész albumuk korrekt, amin ez a szám szerepel, de bele sem merek gondolni, hogy ezt az egyet mennyiszer hallgattam már meg.Kis csalás rögtön a második tételnél, mivel ők nem Mongóliából származnak, hanem az úgynevezett Belső-Mongóliából, ami Kínában található rögtön a mongol határ mellett. Mivel az etnikum stimmel és király mongol folk metált játszanak, így bőven megérdemlik, hogy az országot is képviseljék.Észak-KoreaItt gondolkoztam legtöbbet, nehéz volt egyet választani.Végül a legegyedibb mellett döntöttem. A Jambinai ugyan játszik szép és nyugodt zenéket is, azonban szándékosan egy rohadt gonosz post-metal számot választottam, amit nem ajánlott este sötét sikátorokban hallgatni. A két koreai hangszer valami iszonyat ördögi itt, ráadásul az egyik ugyan pengetős hangszer lenne, ha már vannak rajta húrok is, de itt csak a pengetőket húzza át a bund szerűségeken, amitől még furcsább hangulata lesz a számnak.(De itt a bizonyíték, hogy tudnak rendkívül szép és erőteljes zenéket is játszani: https://www.youtube.com/watch?v=mpmtnLLZPcg )A BAND-MAID együttes ugyan kissé komolytalannak tűnik a szobalány jelmezek miatt, azonban kétség sem férhet hozzá, hogy remek zenészek. Azóta azt is megtudtam, hogy aki kitalálta az öltözködésüket a zenekar alapítója és pont ő veszik el a legjobban köztük, vagyis a háttér énekes-gitáros lány, Miku. Persze nem lenézésből írom ezt, fontos tag ő is, csak úgy tudom egyszerre alapította a zenekart és kezdett gitározni, így azért érthető a lemaradása, de mint mondtam remek zenészeket gyűjtött össze, így nem baj, ha ő átlagos. Meg hát valakinek a legcukibbnak is lenni kell, ez egyértelműen sikerült neki, ezért mindig kap elég kameraidőt.A Tajvan szigeten lévő Kínai Köztársaság elégé kényes téma, a nagy Kínában egyenesen istenkáromlás országnak nevezni és a kínai nyomás miatt elég kevesen ismerik el jelenleg országnak, de pont annyira függetlenek, hogy a listán itt lehessenek, engem pedig pont ugyanannyira nem érdekel Kína álláspontja.Nem kifejezetten a kedvenc zenekarom vagy ilyesmi, de azért elég frankó, ahogy összehozták a klasszikus európiai és népi kínai hangszereket egy metál zenében.Hongkong végképp nem ország, de városállam jellege és az egy ország, két rendszer elve miatt a mai napig jelentősen különbözik a nagy Kínától, így megérdemlik, hogy zeneileg is külön említsük (filmeknél meg pláne).A tfvsjs egy (instrumentális) math rock együttes. Nevük egyébként nem csak egy billentyűzeten való végigtrappolás eredménye, hanem a Teoifai versus Jingsan rövidítése. Habár tőlük a legjobban a második albumukat szeretem, de az elsőről választatom egy számot, amin látszik az egyik különlegességük, vagyis a két dobos.