Mortal Kombat 11-Skarlet

A tegnapi nap nagyon különleges volt a számomra,igazából eddig az egész év az,nagyon jó dolgok történnek velem!Zsinórba,sok minden sikerül!Tegnap pedig mindenkivel az történt aki hozzám hasonlóan remélte hogy a vérengzős kis rohadék csaj,Skarlet is visszatérjen a Mortal Kombat 11-be!Jöhetett volna sok mindenki más,ez a dolog mégis így történt!Pont a buszon álltam a tömegbe,mikor megláttam a hírt,jajj istenem,de jó volt! Csak úgy fröcskölt,fröcskölt mindenfelé!..A vér a gameplay-ben természetesen..Kedvenc női karakterem úgy az összes játékból együttvéve Bloodrayne,így gondolom ez is közrejátszik,hogy ennyire imádom Skarlet-et!A kilencedik résszel nagyon sokat játszottunk haverokkal,nem online,akkor kedveltem meg nagyon a karaktert,mivel tényleg badass volt a kinézete,brutális a lénye,a mozdulata pedig olyanDALLAMOSAK..Legalábbis minden gond nélkül elég hamar tudtam vele akár a leghosszabb kombót is,és méganál is hossz..jajj,elnézést,szóval még ANNÁL IS hosszabbakat!Állítólag idegesítő volt a hangja,én azt is imádtam hogy idegesíti az ellenfeleket! :DSzóval a kedvencem,számomra róla,és a testre-rakhatóságról,ó,Istenem,bocsánat..Szóval róla és a testre-szabhatóságról szól az új Mortal.. :DDe,szerintem történhetett volna másképp is az egész,akár jobban is,ez az ötlet pedig a forintot nem érő Mortal Kombat X mobile-tól jött..Azért nem ér számomra egy forintot sem,mert ugye ott az elején kapunk egy senkiházi,nameless harcost,minden nagyobb harcosért fizetni kell..Ezt lehet valódi pénzzel egyből is,vagy a játékbeli fizetőeszközzel,olyan arányokkal hogy mondjuk egy karakter 5000ft(az egyszerűség kedvéért),és megnyert meccsenként kapsz 3 forintot mondjuk..Továbbá a multi részében hamar feltűnt,ami a lényege lenne az egésznek szerintem,hogy az ellenség bizony majdnem mind ugyan úgy viselkedik..Rövid nézelődés után meg is találtam,köztük ha jól emlékszem a saját oldalukon is,hogy itt bizony a gép küzd a játékos nevében..Szóval ezért nem ér számomra egy forintot sem,de a folytatásban van némi ráció..Mégpedig az hogy csak megújul majd az X-mobile..Gondolom új név,új karakterek,a régiek mellé..És akkor el is érkeztünk ahhoz a részhez,hogy szerintem elég lett volna egy hasonló,nagyobbacska frissítés is a Mortal XL-hez mondjuk..Grafikailag semmit nem változott a játék,a karakterválasztó szerintem silányabb minőségű mint az XL ben volt..A karakterekből sem hiszem hogy mindenki itt lesz,szóval nekem pl jobban megért volna egy tízest,hogy ha az XL kap egy nagy frissítést,és minden marad a régiben,csak kiegészül..mondjuk XXL-é..Az új rendszerrel természetesen,így a régi karaktereket is testre szabhattuk volna..Ettől függetlenül nálam tuti vétel,Skarlet miatt,és a testberakhatóság..jajj már megint!,..szóvalSkarlet és a testreszabhatóság miatt! :)