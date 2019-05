Mortal Kombat 11

Aztán ugye jött a borítóterv, ez a rikító, világos sárga..Gondoltam ettől még lehet jó a többi része, így belevágtam..Azt már ugye mindenki látta, hogy néz ki, milyen a menü, a karakterválasztó, stb stb..Az XL hez képest a menü és a karakterválasztó egyértelműen hitványabb, talán a legsilányabb amit láttam eddig Mortalba..A játék maga egyébként vegyes hatást kelt..Egyrészt a karakterek még több polygonnal vannak meghintve, másrészt pedig sokkal világosabb, színesebb minden pálya, egy kettő kivételével..Őszintén szólva nekem jobban bejött az XL kicsit szakadt, sötét, komor világa.. azt vártam hogy arra tesznek rá egy lapáttal, de inkább az ellenkező irányba mozdultak el..Valahogy mindenki olyan mintha jelmezbálba lennének szépek, tiszták, de nem igazi Mortalosok,csak beöltöztek..Olyan az összes karakter mintha direkt néznének ki rosszul hogy majd vegyünk hozzájuk ruhát..de végülis nem.. még ez sem indok rá!Ugyanis minden karakternek van kb 4 skinje különböző színekkel, és az a négy is nagyon hasonló így jön ki végül a 62 skin..A Valódi pénzzel való továbbvásárlás milyen?24 óránként változik hogy mi az a 3 skin amit megvehetsz, nagyjából ennyi..Így azt se mondanám hogy a testre szabhatóság miatt megéri az árát a program, mert az egy hét alatt megvettem azt a pár ruhát ami kinéz valahogy..A 2006 os(!) Mortal Kombat 7 Armageddon-ba pl saját karaktert is csinálhattál, és úgy variáltad a ruhák színét ahogy akartad.. Csak játékbeli pénzzel.. Most komolyan egy ugyan olyan ruháért görcsöljek ami már megvan, csak más színű?!Egyébként még annyi hogy az 5 be is 3 féle küzdőstílus volt, és menet közbe lehetett változtatni..Na szóval nagy örömmel elkezdtem tanulni a 9 ből megismert kombó királynőmmel Skarlettel..Ööö..ennyit tud?Igen! Alaposan megnyirbálták a karaktert! Nincs egy igazán ütős hosszú kombója sem..Egy sem..Mindegy,betanultam vele azt a pár mozdulatot,és meglepetésemre ezzel is sikereket tudtam elérni..Fent ütök, lent ütök, lent ütök, fent ütök, lent ütök..Szóval ő ilyen lassú, hol itt, hol ott ütök karakter lett..De igazából ez nem Ő..Emlékszem a 9 be milyen gyors volt.. Most a tőrjeit se dobja el, és nem tud támadólag teleportálni sem..Olyan 40% a önmagának..Jade egyébként olyasmi mint volt, Ő lett a másik kedvencem!Az átdolgozott harcrendszernek hála a felütés olyan mintha totál random lenne,hogy melyikünknek sikerül felütni a másikat..A 9 be ott se volt az ellenség, úgy felütöttem, itt meg közvetlen közelről nem ütöm fel, míg másszor meg rányomom az ellenségre a speciális támadást, elkezdem, majd felüt(!) belőle!! :DŐszintén szólva mostanában ilyenkor párszor ki is lépek a faszba az online meccsből mert üssön már fel ez a szerencsétlen karakter ha a másik ott van mellettem és mondjuk rúg, akkor mint az eddigiekben, üsse már fel!De nem üti fel.. Legalábbis nem mindig.. :DEzeket meg lehet, és meg is kell szokni ahhoz hogy egyáltalán tudj érvényesülni..A Towerekhez egy kis segítség:Vannak látszólag nehéz Towerek, pl úgy indul hogy 1 élettel 3 embert ölj meg..Ha normálisan játszol ez elég nehéz lesz, azonban itt is működik a régi jól bevált Mortalos trükk:Levegőből rúgás+felütés.. ha ezt csinálod végig, akkor nyerni fogsz..Gép ellen azt gondolom ez megengedett, és szükséges is..Ugyanis valamikor a levegőből rúgást se védi le, de ha mégis, akkor még a felütés bejöhet..Jade-el pl ez így néz ki:Levegőből rúgás, dupla árnyákrúgás.. itt már 3-1 tuti bejön..Az új karakterek egy említést nem érdemelnek..Nyomom az online-t jön valaki Barakával, egy mozdulatot csinál végig, és sehogy se lehet levédeni..Jó.. A második menet felénél már ki is lépek a meccsből, legalább ne öljön meg ez a szerencsétlen nyomorék büdös kutya, és sietve megnézem a gyakorlóba Barakával hogy mi a fasz ez a mozdulat..Blood Lounge a neve.. Beállítom az A.I.-t hogy védjen le mindent, fent is, lent is..NEM TUDJA LEVÉDENI!Itt természetesen már tudtam mi a megoldás, de azért megnéztem:Igen, felugorva ki-lehet kerülni..Kösz.. De tényleg kösz..Ugyanis ha ezt elkezdi valaki nem hogy felugrani, de felállni sem tudok, és alapból az ember a védekezőt nyomja..A "legszebb" az egészbe hogy több embernek is van hasonló mozdulata.. és ezeket nagyon jól felismerik a játékosok, és előszeretettel alkalmazzák..pl Earron Blacknak is van hasonló, habár azt le lehet(ne) védeni:Ő meg beléd ugrik, és totál úgy néz ki a mozdulat mintha lent kellene védeni, azt is nyomod reflexből,de fent kell védeni..Akkor van pár karakter pl Liu Kang akinek olyan kombói vannak mint : előre xxx..Megnéztem a kíváncsiság kedvéért, vele úgy is sikereket értem el hogy össze vissza nyomkodtam a gombokat..Kicsit Op a karakter.. Míg mások szinte semmit se tudnak..Az egész számomra egy hét után unalmassá vált..Tudom azt ha valaki Scorpionnal jön akkor teleportál-kardozik,meg ilyenek.. valahogy egyféleképpen nyomja a legtöbb ember, nem igazán szépen játszanak, nem nagyon alakulnak ki hosszú csaták..Ja visszatérve még a grafikára, és a mozgásra:Kivették belőle az X-ben debütáló odafutást a másikhoz..Igen, itt már csak totyogva harcolgatunk.. annyira nem szembeötlő, mert viszonylag hamar oda lehet kerülni a másikhoz.. ha van olyan mozdulatod..Csak az elején szaladnál oda.. De nem lehet..Ezt is meg kell szokni amúgy..Brutality ből is van kb 2 mindenkinek, abból egy mindenkinél egy standard fel leütés..Legalábbis nekem még ennyi volt, és nem is láttam hogy lehetne többet unlockolni..Nem túl fantáziadús..Mégis, ezek ellenére ,illetve ezekkel együtt mondom hogy az átlagostól jobb.. csak nem annyira mint mondjuk az X volt a 9 után.. nincs az a nagy hűha..Ugye ott volt egy generáció váltás is mondjuk..Olyan dlc íze van az egésznek, teljes áron..