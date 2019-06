Michael Jackson emlékére

Így ebből az apropóból, az emlékére összeállítottam egy kis csokrot, az ő munkásságából..Számomra a neve összeforr a 80 as 90 es évekkel!Ezek azok a dalok amik számomra leginkább fontosak, érdekesek, izgalmasak , vagy épp megindítóak!De tulajdonképpen ezek a jelzők minden daláról elmondhatóak..!Nem beszélve a koreográfiákról, a videók szereplőiről:Lenyűgözőek, kezdjük rögtön egy ilyennel:Szóval ha bementek valahova, mindenképp így dobjátok bele a pénzt a zenegépbe:Az adataival most nem akarlak untatni titeket, ott van a wikipedián ha valaki esetleg nem ismerné az életútját. Ez a klip azon kívül hogy zseniális, a maga idejében gyerek fejjel még félelmetesnek is hatott rám!Hogy milyennek látta ő a világunkat? A Földünket úgy egészében?Nem is tudom, inkább kérdezzük meg tőle, elég részletesen elmeséli!:"Csak azt akarom mondani, hogy nem igazán törődnek velünk!"Mondanák az elnyomottak, de nem hallja senki sem a hangjukat..Nos, ezen próbált meg változtatni kicsit a következő dallal:Hűh, ez is de rohadt szép track gyerekek! Ez ahogy szól egy megfelelő hangtechnikával!Jó értelembe vett, Hidegrázós! :A Billie Jean című dal egy megszállott rajongóról szól, ezt is rengeteget hallgattam a 90s évekbe,és ma is, akarva, és egyébként akaratlanul is hallom minden este mikor megyek hazafele, az Örs vezér téri aluljáróban erre táncikál az egyik kéregető! :)A faji hovatartozásról egy jó dalt csinálni?Egy komoly témát mégis könnyeden, dallamosan előadni? Lehetséges ez?!Neki nem volt lehetetlen! :)A Bad című dalának klipjét a West Side Story egyik jelenete ihlette, és muszáj megemlítenem a video rendezőjét, aki nem más mint:Martin Scorserse!A rivális utcai bandák kibékítésére is sajátos módszert dolgozott ki:Valami eszméletlenül sokat hallgattam ezt is a 90s években, hol a Music tv-n, hol a Vivan! :) Nagyon bejön a klip is!Michael csajozási tanácsokkal is ellátott minket!Láthatjuk hogyan hívja fel a figyelmét kiszemeltjére:A Janet Jacksonnal közösen forgatott videoklip, a maga idejében az egyik legdrágábbnak számított..Gyakorlatilag ez a dal a sajtónak szól, és egy, a rosszakaróknak szánt sikoly!Mindkettejükről találtak ki mindenfélét..Érdekesség hogy ebben a dalban hangzik el M.J részéről először csúnya beszéd:"Ne baszogass már!" - amit persze a klipben megmásítottak "Ne gyakorolj rám nyomást"-ra..Azt hiszem ez az egyik amit ma üzen a sírból: