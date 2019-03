Mi (A Tűnj el utáni csalódás)

Ez nem lesz túl hosszú,de talán ennyi is bőven elegendő erről a műről..Tudjátok van az a fajta film,aminek látszólag semmi értelme,kissé gagyi is az egész,de mégis bízol benne,mégis végignézed,mert az alkotótól már láttál valami jót..Nos,ez az a fajta film..Gyakorlatilag annyi a történet hogy egy kislány egy vidámparkban bemegy az elvarázsolt kastély szerű helyre,ahol találkozik magával,nem a tükörképével,hanem saját magával,ennyi már az előzetesből is kiderül..Aztán felnő a gyerek,családja lesz,elmennek nyaralni,bemegy a csaj fia is a vidámparkba,azon belül is nem fogjátok kitalálni hova..Vagy talán mégis..Nem sokkal később..Megjelennek Ők,vagyis egy ugyan úgy kinéző család,mint a nő családja,csak kicsit parák..Végig ilyeneken gondolkozom,hogy"Én tényleg nem álltam még fel,és hagytam itt ezt az egészet?!?"Várj még,hátha jó lesz a vége"Kezdetét veszi az értelmetlen,groteszk,ugyanakkor végletekig klisés vérengzés..De olyan,hogy szabályosan kényelmetlenül kezdtem el fészkelődni,és már kényszeresen takartam volna el a szemem(nem az izgalomtól),úgy kellett visszafogni magam..Jajj,bocsánat' nem ezt akartam,nem is tudom miért ez jutott eszembe..Igen,még ilyenbe is átcsap egy picit ez a bloody-blődség,de közben azért reménykedtem valami óriási csattanóra..Hát,ha valaki hozzám hasonlóan a film elején,és közben felvillanó nyulas képek láttán valami magasabb rendű,mélyebb értelmezésű,vagy logikus végkifejletbe reménykedik,azt ki kell ábrándítanom..Ugyanis a film végi csavar elég sok paradoxonnak ad lehetőséget,és inkább kérdéseket,mintsem válaszokat szül.A produkció egyetlen értelmes karaktere a családfő,vele talán még lehet azonosulni is,hiszen végig fogalma sincs mi történik körülötte,és ez a végére sem derül ki számára sem..Nekem hatalmas csalódás ez a "Tűnj el" után..Ha nagyon nincs jobb dolgotok nézzétek meg,én is kibírtam,még élek,De csodát ne várjatok! :)