Metro 2033 - A Metro sötét, és tele iszonyattal

A Metro 2033-at szerintem senkinek se kell bemutatni, ha mégis, akkor bedobom magam, és írok egy gyorstalpalót, hogy mit érdemes tudni erről a játékról, illetve a könyvről. Talán jobb, ha az utóbbival kezdem, hiszen az áll elől az időrendben.









A Metro széria (Dmitry Glukhovsky tollából származik) egy posztapokaliptikus Moszkvába vezet minket, ami romokban áll, hála a háborúknak. Az életben maradt lakosság levonult a biztonságos metroba, ahol szépen lassan kialakítottak egy életközösséget. A túlélők felosztották egymást közt az állomásokat, így nagyobb életteret kaptak a zord és rideg földalatti járatokban. Tudnak kereskedni, egymásnak segíteni stb. Fizetőeszköznek pedig tölltényeket használnak, mivel abból több van, mint az orosz pénznemből. Ám nem annyira rózsás a helyzet, mint az gondoljátok. Mindenféle mutánsok és banditák veszélyeztetik a ``lakosság`` biztonságát. A mutánsok általában a felszínről jönnek le, a banditák meg fellázadnak a Metro vezetősége ellen . A metró fő vezetői és szabályozói a ``Hanzán`` tengetik mindennapjaikat, onnan adnak parancsokat, megvítattják, hogy melyik állomásnak küldjenek segítséget, municiót, ellátmányt.Ebben a szerencsés közegben tengeti mindennapjait a könyv és a játék főszereplője, Artyom, aki nevelőapjával él az egyik állomáson. Látszólag minden megvan itt. Virágzik a kereskedelem, nincs ételhiány, a teatermesztés nagyon megy, ám a kórházak tele vannak. Ugyanis egy különleges mutánsfaj/UFO támadja az állomás helyőrségét, akik nem ölnek, viszont az őrületbe kergetik az embert. Egy nap, Artyom nevelőapjának ismerőse, Hunter visszatér egy gyűjtögető útról, ám megtámadják a Feketék a helyőrségüket. Hunter elindul, felkeresni a Feketék tartózkodási helyét, és számolni azzal, hogy még nagyobb veszélyben vannak-e. Indulás előtt megkéri Artyomot, ha reggel nem térne vissza, induljon el Poliszba (a Gyűrű fővárosa), és értesítse a vezetőket, hogy komoly gond van. Másnap Artyom útnak indul, mutánsokon, banditákon át vezet az útja, hogy eljusson Poliszba. Röviden ennyi lenne az alapfelállás (A többi már csak spoiler lenne).2010-ben a 4A Games megcsinálta, majd piacra dobta a Metro 2033 játékot. Valljuk be, nagy volt az izgalom, mindenképp pozitívan kellett teljesíteni, mind a rajongók, és mind a kritikusok szemszögéből. És amit kaptunk, az több mint jó. De miért olyan nagy siker? Hiszen a Fallout széria is ehhez hasonló. Hát, akkor nézzük csak.A játék felállása ugyanaz, mint a könyvben. Annyi változtatás van, hogy Artyom ``nem tud beszélni.`` Igen zord és disztópikus képet fest le, ami a könyvből annyira nem érződik. Rengeteg sebesült, szegény. Félelmetes helyek, éhínség pár állomáson, rengeteg katona, ami valljuk be, nem olyan kecsegtető, főleg, ha éjjel-nappal a bejáratnál őrködnek. A menüben választhatunk nehézséget, a Könnyűt, a Normált, a Hardcoret,az Easy Rangert és a Hardcore Rangert. A játék elején kapunk töltényeket (a különböző állomáson el vannak szóra/rejtve, ha jól tudom 36 db), amiket boltokban elkölthetünk felszerelésre, municióra vagy fegyverekre (mi is tudunk eladni, de csak ammot). Érdemes tartalékolni töltényt, mert értékes dolgokat vehetünk majd. Az elején megkapjuk a fegyvereket, az Orvosságot (érdemwes óvatosan bánni vele) valamint a gázmaszkot, és mellé a szűrőket.Ha van elég töltényünk, akkor rengeteg fegyver fajtára elkölthetjük. Hangtompítós pisztolytól kezdve AK-ig, vagy Automata shoutgunra, de ez bizony kemény pénzekbe fog fájni. Miután jól felszerelkeztünk, elibndulunk Rigába, hogy onnan folytassuk utunkat Poliszba, de az úton kapunk egy kis ízelítőt egy mutánsfajról, azok technikáiról, és kipróbálhatjuk a fegyvereinket. Viszont nem csak a pénzt felváltó ``arany töltény`` miatt kell aggódni. Ugyanúgy spórolni kell a fegyverbe valóval (tudjuk váltogatni, hogy melyik töltény melyik fegyverbe kerüljön, az Arany Töltények sokkal nagyobbat sebeznek, mint a normál). Innentől kezdve pedig kiismerjük a játékmenetet. Szögezzük le: A Metro NEM open world játék. Pályákra van felosztva, amin végig kell haladni, és vissza nem lehet térni, mint például a 2013-as Tomb Radierben, ergo: jól nézzünk be minden zugba lootot keresve, mert később nem lesz esélyünk rá. Szinte minden pályán garantált veszély leselkedik ránk (leszámítva az állomásokat). Van olyan map, ahol két különböző frakció harcterén kell keresztül jutnod, ám mind a kettő simán lelő téged, így döntenünk kell: megöljük őket vagy csöndben intézzük ellopakodunk, és reménykedünk benne, hogy senki se látott meg. Érdemes az utóbbit csinálni, a Good Ending elérése miatt.Itt térnék ki a legfontosabbra: a vége. Kétfajta befejezés lehet. A Good és a Bad Ending. A utóbbi a normál, amit egyszerű kivinni. a Good Ending viszont nehézkes, így tessék egy videó, ami segíthet benne: