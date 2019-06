Men in Black Sötét zsaruk a föld körül

Őszintén szólva kicsit féltem tőle mivel láttam hogy nem lesz benne a két ikonikus hős!Kétség kívül a kedvenceim között van az első rész, a második kicsit gyengébb volt,de szerethető, a harmadik viszont már ismét nagyon tetszett, a kissé komolyabb hangulattal, és a végső csavarral a végén!Azt gondoltam a Men in black teljesen egybeforrt velük,és nélkülük nem lehet már jó Men in black filmet készíteni..Hála a jó istennek:Tévedtem!A Sötét zsaruk a föld körül izzig vérig Men in black!De úgy istenigazából, minden porcikájától!Most így hirtelen azon gondolkodom mi a negatívum a filmben, de továbbra sem jut eszembe más mint hogy, nincs benne a két régi főhős!Nos, én mondom, aki abszolút nem hitt ebben a filmben:Ideje túllépni ezen, a film 15 perce után már nem is hiányoztak, ennyi kellett hogy megkedveljem az új hősöket! Akik több szempontból is érdekesek!Tessa Thompson-t például mindig ilyen mellékszerepekben láttam,( annak ellenére is hogy tudom hogy vannak fő szerepei is) Az Annihilation- be gondoltam erre először:"Ez a nő nagyon különleges"Igazából felesleges ezt tovább is ragozni:Különlegesen szép, különlegesen bájos, talán még az egzotikus szó is eszembe jut róla!És van benne valami egyedi mélység!..jó..nem az..hanem a tekintetében! :)Tényleg, nagyon jó a csaj! Hál istennek leszbikus, pedig biztosan komoly esélyeim lettek volna nála..Áááh..fenébe! Mindegy is..Szóval a baljós előjelem mellett azért ott volt az is hogy:"Na igen! Most ezzel végre sikerülhet kilépnie az árnyékból"Aztán itt van mindannyiunk kedvenc Thor-ja,Chris Hemsworthakinek szintén nagyszerű lehetőségnek ígérkezett ez a film a skatujából kitörésre!Gyakorlatilag ez volt a film legnagyobb tétje, és azt kell mondjam :Ez is sikerült!H karaktere egy kissé szeleburdi, laza, bohóckodós karakter..De tudod az a fajta akinél érzed, hogy ez csak valamiféle álca is, hogy van valami titka is, valami szomorú, amit így fed el..M pedig az a nő aki egy gyerekkori élmény hatására ( aminek később is szerepe lesz), legnagyobb álma hogy Sötét Zsaru legyen, és megtudja "hogyan működik a világ"..Tehát az elejétől fogva benned van az az érzés hogy az egyikről nem tudod eldönteni hogy tényleg ?csak egy vicces fazon?, míg a másikért izgulsz hogy sikerül e teljes értékű ügynökké válnia!Ezen kívül a szereplőkről lerí, hogy mindketten fürdőznek a szerepbe, nagyon élvezik, és ez nagyon átjön! :)Ezen kívül persze ott van a "meg kell menteni a világot sztori" amiről igazából nem szeretnék többet írni, mint hogy :Jó lett ez is! Szerintem semmivel sem rosszabb a történet mint az első 3-é..Olyan igazi pörgős, akciódús, látványos, és helyenként nagyon vicces film, lett..Ja és van ugye a két főhős közti vibrálás ami valami eszméletlenül aranyos lett! :)Ami még külön szót érdemel az az hogy :Van a filmnek csavarja is a végén!És ismétlem, ezek mellett láthatunk egy skatujából kilépést, és egy ki-teljesedést is!Liam Neelson is jelen van, mint egy gondoskodó,már már atyáskodó főnök, de azért a végére ő is tartogat meglepetéseket! Szerintem ne óckodjatok tőle azért amiért én, hogy hol a két régi szereplő!Nem is tudom mi sikerült még ilyen jól a régi filmek újragondolásából..Ami nem sikerült a Star Wars-nak, az összejött a Men in black-nek:Lehet szeretni az új hősöket,Jó a történet,Várom a folytatást,Legalább olyan jó lett mint az elődei!