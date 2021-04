Még mindig AniMonológok készítő vagyok!

Sziasztok!

Nem is tudom mikor volt utoljára, hogy csak a videókészítéssel, animációzással kapcsolatba írtam nektek, de időhiány miatt ez egy ilyen csonka bejegyzés lesz.Szerettem volna az új videómba már valamiféle újdonságot is becsempészni, hogy a fejlődés látszata, vagy legalább az erre való törekvés tapasztalható legyen.Nos, az alapötlet az volt, hogy hangtorzítással megoldom, hogy nem egy, hanem két karakter legyen. Korábban ezzel már kísérleteztem, nem túl nagy sikerrel teszem hozzá. Most a korábbi tapasztalatokból tanulva újra nekiálltam.Az egyik régebbi, kezdetleges videómat teljesen újracsináltam, és írtam köré egy AniMonológok epizódot.Így 2 in 1 elkészült az új videóm, de ne szaladjunk ennyire előre, mert ez egy tortúra volt.Sajnos az egész videó elkészülése a vártnál jóval körülményesebb, és persze időigényesebb volt.Végül egy igazi kísérleti videó feeling-je lett a dolognak. Kipróbáltam pár új dolgot, és tanultam nem keveset más videókból.Bár nem különösebben szeretem a Huntube Poop videókat, de az elmúlt időbe jó néhányat megnéztem, és a vágást illetően, lehet ellesni belőlük dolgokat. Ezekkel is kísérleteztem egy kicsit.Talán ennek a kísérletezésnek lett az eredménye, hogy az elkészült videó hangulata a megszokottól eltérő. Legalább is számomra kilóg a sorból. Agyzsibbasztó, csak másképpen.Igazából a készítés felénél lényegesen rosszabbra számítottam, mint amit a végeredmény tükröz. Majdnem abba is hagytam a készítését, csak makacs vagyok és igyekeztem a legtöbbet kihozni a beleölt időből.Meg persze végre vettem a fáradságot, és rajzoltam néhány új képet is a videókhoz, hogy ne mindig ugyanazokat használjam fel.Általában nálam van egy gondosan meganimált fej (amit külön megcsinálok a legelején), amelyeket egy fixen megrajzolt testre helyezek, és így mozgatom őket. Ez nem a legjobb megoldás, de azért csendbe megjegyzem, hogy ez szerintem sokkal jobban néz ki, és élettel telibb, mint a fix képekből összerakott videók.Igazából most jön az, hogy még mindig nyavalygok a szinkron miatt.A technikára mar nem tudom fogni, mert bár nem stúdió minőség, ami körbe vesz, de a célnak messze megfelel. A probléma az, hogy még mindig nem vagyok elégedett a mikrofon előtti teljesítményemmel. Rossz szinkronszínész lennék, mondjuk ki.Sokkal többször kéne rögzítenem ahhoz, hogy az előadásmódom jelentősen javuljon, csak hát a szabadidő nem a kerti fán nő.