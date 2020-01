Maci a seregben és egy kis Speedpainting

Sziasztok!

Az elmúlt két hétbe sikerült betartanom az általam kitalált rendszert, és ez által az életem egy fokkal stabilabbá is vált.Szabadidőm az nem sok van, de legalább igyekszem hasznosabban tölteni.Először egy Speedpaint videót készítettem, mert tudtam, hogy az kevesebb időt igényel. Az elmúlt hónapokba a drawing pad-am úgyis gyakran túlórázik.Az alapötletem az volt, hogy egy a festékszórós művészek munkáira emlékeztető valamit hozok össze, és tulajdonképpen sikerült is, enyhe kisherceg borítós áthallással. A végeredmény érdekes lett!Kicsikét azért alulértékeltem egy ilyen videó elkészítésének az idejét. A kép körülbelül 80 perc alatt készült el, majd a felvételt konvertálnom kellett, hogy egyáltalán hozzányúlhassak! Ezután jött a gyorsítás, és a megvágás, hogy végül kemény 3 perc legyen a kész videó!A múlt hétre egy újabb videojátékos projektet szántam, és hála a steam pöcegödrének találtam valamit, amivel tudtam dolgozni.A játék neve BEARS, VODKA, BALALAIKA! Sokat eláruló név nem igaz, ráadásul csak 2 dollár, ami azért a minőségről is árulkodik! Láttunk már lényegesen jobb flash játékokat is, de azért a poén kedvéért érdemes volt vele egy próbát tennem. Egy videóra, meg egy Refund-ra tökéletes volt. A játékba egy szovjetek oldalán harcoló medvével vagyunk, aki a hordákba rátörő nácikat lövi halomba! Az életet vodkásüvegek kiürítésével lehet újratölteni, és még előkaphatjuk pengetős hangszerünket is, csak úgy, haszna nincs, de van, meg bugok is, nem is kevés.Összevicsorított fogakkal rögzítettem belőle több mint húsz percet, majd minden írói vénámat, és kreativitásomat elővéve, igyekeztem valami érdekeset, vicceset, vagy legalább valami értékelhetőt kihozni belőle. Végül elkészült a MACI A SEREGBEN című elmebaj videó formátumban! Jó projekt volt, csak az alapanyag hagyott némi kívánnivalót maga után!Itt a kész videó:Az előttem álló két hét elég fárasztó lesz, de igyekezni fogok, hogy betartsam a heti rendszerességű videókat!