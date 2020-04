Lusta vagyok, de végül csak elkészült!

Sziasztok!

Hosszú idő telt el mióta legutoljára jelentkeztem! Valahogy ez a heti egy videó csak nem akart összejönni! Igazából majdnem három hónap kellett, hogy rendezzem a soraimat! Magyarázhatnám a bizonyítványom, de ezt inkább mégsem teszem. Mondjuk azt, hogy lusta vagyok, és nem is nagyon állunk távol az igazságtól!Most viszont újult erővel tértem vissza, és ehhez egy felettébb idegőrlő játékot választottam. A Getting Over It with Bennett Foddy-nak ugyanis már a neve se egyszerű, a játék aztán végképp nem, viszont felettébb fárasztó!Tulajdonképpen háromnapi gyakorlás kellett ahhoz is, hogy egyáltalán eljussak addig a játékba, hogy legyen értelme rögzíteni a képi anyagot. Ezután jött a rögzítési folyamat, ami messze nem úgy ment, mint ahogy az a nagykönyvekben lenni szokott. Bár a gépemnek játszi könnyedséggel kellett volna elbánni ezzel a feladattal, valamiért csak ötödszörre tudtam úgy rögzíteni a felvételt, hogy ne legyenek benne akadások! Éljenek az optimalizálatlan indie játékok!Elképzelhetitek, hogy a procedúra végére az élettől is elment a kedvem, pedig még csak ezután jött a számomra ?legkedvesebb feladat?, a hangfelvétel, és az ezzel történő utómunka. Maradjunk annyiba, hogy az ezt megelőző tortúra miatt, nem éreztem annyira kínosnak a végeredményt! Most az egyszer legalább van egy jó indokom a narráció tökéletlenségére!A videó vágását sikerült viszonylag gyorsan letudnom, bár erősen kellett kényszerítenem rá szerény személyemet! A lényeg, hogy nagy nehezen, de elkészült, és a folyamat macerásságát illetően szerintem nem is lett rossz! Viszont, ha belegondolok, hogy az első gondolatom az volt a Getting Over It with Bennett Foddy kapcsán, hogy ebből milyen egyszerű lesz videót csinálni, akkor enyhe sírhatnékom támad.Itt a végeredmény:Volt egy másik projektem is még a Köcsögbe zárva előtt, de azt végül elengedtem. Egyszerűen túlnőtt rajtam, és az alapötlet se volt annyira jó, hogy megérje vele vesződni!Azt hiszem, hogy lassan zárom soraimat! Igyekezni fogok, hogy ilyen hosszú kihagyások ne legyenek a csatorna történetében, és rendszeresen tudjak tartalmat gyártani. A következő projektemről még elképzelésem sincs, hogy mi lesz, de valószínűleg valami kisebb dolog lesz, hogy visszazökkenjek ebbe az egészbe.