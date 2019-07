Los hombres de Paco

Ez egy fergeteges spanyol vígjátéksorozat 2005 ből!Annyira szerintem nem ismert, legalábbis én az AXN en ismertem meg, késő este ment és azóta nem is nagyon láttam máshol..ezért is gondoltam hogy bemutatom kicsit! :)Szóval biztos kitaláltátok hogy nagyon jó, ha már írok róla, és valóban az! Legalábbis kb az első sok rész biztosan!A végét szerintem elrontották azzal hogy nagyobb teret kaptak a romantikus, illetve az akciós részek, de ez már ilyen 100 rész körül van, addig kivételesen jó! Szóval még így is azért 7 esen van az IMDB-n is, köszönhetően a háromnegyedének szerintem!A történet 3 jóbarát körül forog:Paco Mirandaaki gyakorlatilag semmihez se ért, csak az apósa lévén bekerült a rendőrséghez, és lett egy kis csapata is!Marianoa jóságos kisgyerek jellem, de tényleg mint egy 10 éves(!) aki egy régi kapcsolatát siratja..És Lucas,a revolverhős, a rosszfiú csajozós, többek közt Paco tini lánya is odáig van érte..És általában neki vannak a legjobb rögtönzött ötletei a problémák megoldására!Milyen érdekes, mondjuk ez a tinilánnyal románc ma elég furán venné ki magát pár csatornán..Szerintem ez a szál is nézhetően aranyos amúgy! Meg vicces is, mert ugye a srác parázik hogy ki ne derüljön ez mert akkor a lány apja kinyírja!A sztori nem túl bonyolult..az elején legalábbis! :DGyakorlatilag majdnem minden részben kapnak valami küldetést, amit aztán elrontanak, és az egészből valami elképesztő szürreális baromság keveredik ki! De tényleg, nem egyszer sírva röhögtem, nálam ez nagyon ritka!Rég láttam, de gyakran eszembe jut egykét jelenet..azok az eszement állatságok!De tényleg, mit is értek ez alatt?..mondom rég láttam, de pl:"Rájuk bíznak egy koponya ereklyét, amit eltörnek, és simán kiássák Mariano ( a gyerekes jellem) "Pászítá" nénikéjét", hogy a koponyáját felhasználják..Mariano először ellenkezik, de végül a két haverja meggyőzi hogy:"Úgy se volt sehol az életében, nem? Legalább világot lát!"És végig ilyen, ezt látni kell! Besírtok! :DVagy, keresnek valakit egy sexmoziban, ekkora már bővült a csapat, beszólnak az egyiknek hogy nézze meg a mellette lévő embert hogy van e gyűrű az ujján..aki mondanom sem kell mit csinál, ez meg mondja közbe a rádióba hogy:"Nem látom, az istenit!Olyan gyorsan mozog a keze!"..Szóval jó ez a magyar cím, csak olyan gagyit sejtet, de ne tántorítson el senkit!Gondoltam egy kis humor mindig jól jön a hétköznapokba, ezért ajánlom most ezt nektek!Kicsit olyan ez, mintha Guy Ritchie csinált volna egy romantikus vígjáték sorozatot! :)Tudni kell róla hogy nem nagyon láttam jó minőségbe sehol eddig, de fent van egy oldalon az összes rész!Az első két részt beágyaztam az oldalamra (alul a link) kedvcsinálónak, és azért hogy megússzátok az indítás előtti három reklámot, de sajnos az is benne maradt! De legalább nem kell keresgélnetek!Ha kíváncsiak vagytok rá, itt lesz, jó szórakozást kívánok hozzájuk, remélem teszik!