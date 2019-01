Left 4 Dead Part 1

A Valve játékait mindig is tiszteltem. Nekik köszönhetjük a Half-Life-ot, a Counter Strike szériát, a Dota 2-t stb. Szóval ők már letettek valamit az asztalra (az más kérdés, hogy nem ismerik a 3-as számot). Viszont arról a játékról, amiről írni fogok, nekem az egyik kedvencem (250 órányi szórakozás után bátran kijelentem), úgyhogy összeszedtem az erőmet, és gondoltam, hogy írok egy új blogot, csak kérdés, hogy fog elsülni. Na ja, szóval kezdem is.

































A Left 4 Dead egy belső nézetés, leginkább kooperatív módra épülő zombi hentelős játék, amiben a ``mész és lősz`` taktikát kell végig használni. A történet (már ha vehetjük annak)szerint kitört a zombiapokalipszis, zombik mindenhol, vér, halál, feltámadás....nem is szaporítom tovább a szót, elég ha annyit írok, hogy egy tipikus zombis sztori. Akik viszont immunisak maradtak a betegséggel szemben, folyton keresik a menekülés útját a fertőzöttek hordái elől. Itt jön a képbe a 4 főszereplő, név szerint Louis (irodai pacák), Francis (A Sons of Anarchyból szabadul lázadó motoros), Zoey (a kiskorú Clara Redfield) és Bill (a vietnámi veterán katona). A játékban 6 darab fejezet van, azokon belül X darab pálya. A cél igen egyszerű: minden pálya elején kapuk kettő választható fegyvert (Shoutgun és Uzi), ammot és medkitet. Álltalában valami eldugott helyen kezdünk, célunk pedig, hogy elérjünk a minden pálya végén található menedékszobáig, ahol véget ér az adott pálya (nem túl hosszúak, de annál nagyobb kihívást jelentenek). A menedékszobákban megtaláljuk ugyanazokat a felszereléseket, amiket a pálya legelején: medkit, ammot, fegyvert. És így megy tovább. Persze nem csak kettő fajta fegyver van, útközben találhatunk molotov koktélt, csőbombát és másmilyen, erősebb fegyvereket. Ezek a tárgyak random vannak elszórva a pályán.A játéknak három játékmódja van:-Kampány-Survival: A zombik végtelen hullámát kell visszaverni, és kitartani egy adott ideig-Versus: zombik vs. túlélők. 4v4. 4 játékos a speciális fertőzötteket irányítják, a másik 4 pedig a túlélőket. Cél, hogy a fertőzöttek megakadályozzák, hogy a túlélők kijussanak. Minden pálya végén csapatcsere van, így versenyszerűbb.Most egy kicsit kitérek a fertőzöttekre:-Infected: Ezek normális zombik, minden zajra felfigyelnek. Mivel ezek töltik be a pálya 97%-át, velük küzdhetünk meg sokszor. Ha nem figyelünk oda, akkor hátba is támadhatnak minket. Ha tehetjük, egy fejlövéssel próbáljuk meg elintézni őket, mert a golyó itt nagyon fontos. Ezekhez tartozik egy-egy ``horda-indító`` (többek közt autók), ami beriasztja a hordát, és megindul a nagy tömeg. Többek közt ezért is fontos ebben a játékban a csapatmunka. A megölésük eggyik leghatásosabb fajtája, a csőbomba. Ez a szerkezet pityegő hangot ad ki, ami oda vonzza a zombikat, és (kb.) 5 mp belül felrobbantja őket. A csőbomba csak normál zombikon lehet használni, Különleges Fertőzötteket nem vonzza.-Vadász (Hunter): A falakon (akár a függőlegeseken) ugrál. Képes olyan helyekre felugrani, ahová más nem. Képessége a "gyilkos ugrás", mellyel rá tud ugrani egy áldozatára, akit széttép. Amíg a támadás tart, az áldozat semmit sem tehet. Valakinek meg kell, hogy mentse.A "fertőzött" képes nagyokat ugrani, amelyeknek a végcélja egy "túlélő". Ha az ugrás eltalálja a "túlélőt", akkor a lény leteríti, majd kaszabolni kezdi. Mind a "túlélő", mind a játékos védtelen. Ha lényt nem zavarják/ölik meg, addig folytatja a kaszabolást, míg a "túlélő" meg nem hal. Ezt a képességét hamar képes újra tölteni.-Füstös (Smoker): A kinézete elég bizarr, hisz az arca felpüffedt és kelések borítják. Én úgy hiszem, vele kell legjobban vigyázni, mert a képessége tönkre teheti a haladást. A Füstösöknek hosszú nyelve van, és ha ezt kiöltik a játékosra, akkor elhúzza maga felé, és nem lehet kijutni belőle. Ezért nagyon kell vigyázni (főleg ha te maradtál életben), mert ez a Különleges Fertőzött hazavághatja a meccset.-Pukkancs (Boomer): Ezt a karakter lehet leggyorsabban megölni. Eről nem ejtek több szót, csak a legfontosabbakat. A felpüffedt hasában sav van, ami elvakítja a játékos látását, és vonzza a zombikat. Nem szabad, hogy túl közel kerüljön hozzánk, mert leokádhat, de ha már nagyon közel van NE LÖDD LE! A hasa felrobban, és beterít téged. Ezzel ugyanazt éred el, mintha leokádna. A Pukkancshoz hasonlóan a többi Fertőzött és Különleges Fertőzött ha leesik nem hal meg, ám a Pukkancs szétrobban. Tehát a hasát kell célozni.-Boszorkány (Witch): Nagyon nagy a sebzése, egy ütéssel mozgásképtelenné tesz (Szakértő nehézségen meg egy ütéssel megöl). Érdemes elkerülni. A hallod a sírós hangját, jól nézz körül, hogy hol van, mert bármivel fel tudod riasztani. Nagy az életereje, és ha csak akkor nyugszik meg, ha már meghaltál, aztán elrohan, és eltünik. Van egy trükk, amivel egyszerűen meg lehet ölni:vAutomata Shotgunnal a közelébe mész, megvárod hogy kicsit felálljon, majd fejbe lövöd.- Tank: A Tank a legkeményebb Fertőzött. 1200 az életereje, és nagyon erős. Képes tárgyakat (autót, kőtömböket) elhajítani, ami egyből mozgásképtelenné tesz. Ha megüt, akkor elrepülsz, és mint a Witchnél, ő se nyugszik amíg meg nem halsz (persze csak akkor fókuszál rád, ha mozgáképtelen vagy). Egyedül NE PRÓBÁLD MEGÖLNI, mert ehhez az egész csapatnak ki kell vennie a részét, ha pedig nekiállsz és sikerül, akkor kapsz a Steamtól egy Teljesítményt.Na, kicsit fáradok, elsőnek két részesnek terveztem ezt az írást, de inkább megpróbálom belesűríteni egybe. De most jöjjenek a fegyverek, amiből nincs nagy választás, de mégis jobb, mint a semmi :DUZI:Kezdésnél szoktuk megkapni. 650 töltény van benne, kezdéshez nem túl jó fegyver, főleg, mivel ebből rengeteg kell egy zombiba, viszont távolra tölkéletes fegyverShoutgun:Na, én ezt ajánlom a kezdéshez. Mivel a zombik amint meglátnak, egyből hozzád futnak, így egy lövéssel leterítjük őket.Pistol/Double Pistol:Kezdéshez kapjuk, és mivel az első részben nincs közelharcfegyver, így ezzel kell beérnünk. Mivel neki végtelen lőszere van, nem fogunk meghalni ammo hiányba. A társát úgy tudjuk megszerezni, ha felszedünk egy hasonló pisztolyt. Így 2x több ammot tud kilőni (30)Tactical Shoutgun:Az egyik legjobb fegyver a játékban. Gyors újratöltés, sorozatos lövés és nagyobb sebzés. Persze több ammo is van benne. Tankok ellen mindenképp célszerű használni, vagy Witchek ellen.Hunting Riffle:Nagyobb a sebzése, egy lövéssel megölhetünk vele ellenséget, de csak távolra jó.Assault Riffle:Szegény Bill, foroghat a sírjában (upsz, spoiler), pont a kedvenc fegyverének nem jutott kép. Hát kár, de attól még leírom a róla való tudnivalókat. Távolságra és közelre is egyaránt tökéletes, de ne nagyon eresszünk sorozatokat, mert eléggé véges a kapacítás.Hmmmm.....mégiscsak lesz Part 2. Viszont az a visszajelzésektől is függ ;) De amilyen vagyok, valószínüleg nem tanulok belőle.