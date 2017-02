Kedvenc C64 játékaim - Golden Axe

A Golden Axe Commodore 64 verziója kicsit más volt mint a többi port, de engem ez nem zavart. Ennek a hack'n'slash csodának minden pillanatát és minden részletét imádtam, mind a mai napig többször is végigjátszom időről időre.





Adott három karakter, egy barbár, egy harcos amazon és egy törpe akikkel végig lehet verni az oldalra szkrollozó játékban a rengeteg ellenfelet. A karekterek között lehet váltani, a másik kettő pedig folyamatosan jön és segít nekünk. A C64 verzióban nem lehetett egyszerre többen játszani (egyéb verziókban két játékos is harcolhatott egyszerre), de ez engem sosem zavart, sőt. Így csak magamra voltam utalva.A történet szerint Death=Adder és csontváz csapata végig égeti a földet, pusztításaik során eljutnak a mi falunkba is, ahol majdnem mindenkit megölnek, a bosszúállás tehát nem is kérdéses. Rengeteg féle ellenféllel, meglovagolható állatokkal találkozunk a nagyon izgalmas és pörgős kaland során, és a játékban rengeteg kombó is helyet kapott, a sima csatákat kiegészítve.Amikor a Golden Axe megjelent, tombolt a beat'em up láz, de ezek a játékok általában városokban, modern környezetben játszódtak (belegondolva most, nagyon hiányzik ez a korszak és stílus...), a blogom témáját adó játék azonban fantasy környezetbe ültette át a stílust. A harcok közben ennek megfelelően nem pénzek hullottak ki az éppen kalapált ellenfélből, hanem különböző manák, italok, húsdarabok.A Golden Axe az évek folyamán számtalan átiratot és felújított verziót, sőt gyengén szereplő folytatásokat is kapott, de egyik sem vetekedhet azzal az élménnyel, amit a 80-as évek végén az alapjáték hozott. Újító volt a maga idejében, ezért még most és ugyanakkora élvezettel játszom újra és újra. Igazi megunhatatlan klasszikus, ha nem ismerted, feltétlenül próbáld ki!Itt egy C64 play: